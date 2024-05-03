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Наталия Лукина
Больничные

Больничный совпал с отработанным днем, с какого дня назначать пособие. Судебная практика

Интересное дело. Сотрудник после окончания рабочего дня почувствовал себя плохо и обратился в поликлинику. Ему выдали больничный. А дальше началась путаница.
Больничный совпал с отработанным днем, с какого дня назначать пособие. Судебная практика
Иллюстрация: создано с помощью ИИ OpenAI © Вера Ревина/Клерк.ру

Работнику оформили больничный, компания ему за этот день выплатила зарплату, так как он был полностью отработанным. За следующие два дня организация выплатила пособие. А уже с четвертого дня болезни больничный листок оплачивал фонд.

Однако с СФР с таким подходом не согласился, указав, что работодатель вместо положенных трех дней оплаты пособия начислил только за два, а значит СФР выплатил пособие за лишний день и тем самым понес лишние расходы. По логике фонда, если за отработанный день, совпавший с первым днем листка нетрудоспособности, работник получил заработную плату, это не отменяет обязанность работодателя выплатить пособие по временной нетрудоспособности за первые три дня его нетрудоспособности, то есть тех дней, когда работник нуждался в освобождении от работы.

Фонд назначил выездную проверку. По итогам которой указал, что:

«По результатам рассмотрения материалов проверки, Фондом 26.07.2023 вынесено решение № 50112380000425 о взыскании с общества излишне понесенных отделением Фонда расходов, образовавшихся в результате недостоверности представленных страхователем сведений, необходимых для назначения и выплаты пособий по обязательному социальному страхованию на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством в размере 1.409, 70 руб.».

Не согласившись с указанным решением фонда, компания обратилась в арбитражный суд.

В итоге постановление АС Московского округа от 29.03.2024 по делу № А40-207183/2023 суд поставил в этой истории точку.

Суд не согласился с СФР, в своем постановление указав, что если работнику выдали листок за отработанный день, ему следует выплачивать либо зарплату, либо уже пособие. А не то и другое. При этом работодатель сам может решать вопрос о виде выплат.

При данных обстоятельствах у Фонда отсутствовали правовые основания для принятия решения в оспариваемой части, в связи с чем суды правомерно пришли к выводу о том, что решение Фонда 26.07.2023 № 50112380000425 в части расчета пособия по временной нетрудоспособности подлежит признанию недействительным.

Комментарии

8
  • Татьяна
    Главный бухгалтер

    мышь родила гору (с)

    жесть! это же сколько сил, бумаги и времени было затрачено!!! смотрим причину, это сумма 1409 руб. 70 коп.

    • Наталия Лукина

      Меня тоже потрясла сумма из-за которой все эти разборки начались. Цирк!

      • Старый ворчун

        сумма из-за которой все эти разборки начались. Цирк!

        2024 год.

        1. Заказное письмо, акт на трёх листах А4.

        2. Через некоторое время: заказное письмо, требование на трёх листах А4.

        Предмет: пени, 0 руб 06 коп.

        Так что эпитет "странный" вряд ли правильный. Сдается мне, что диагноз гораздо серьёзнее.

        • Наталия Лукина

          Вы меня сейчас просто убили!

          Предмет: пени, 0 руб 06 коп.

        • Arhimed0
          Главный бухгалтер

          2. Через некоторое время: заказное письмо, требование на трёх листах А4.

          Предмет: пени, 0 руб 06 коп.

          Вы наверное сразу и уплатили? Зря! Нужно было подождать месячишко - пришло бы Решение ! а потом бы ещё и в суд бы подали бы )))))))

  • Татьяна
    Главный бухгалтер

    ФСС вообще странный орган, сейчас наш бух по ЗП с ними бодается (что-то типа похожей суммы). Я ей предлагала убрать (как угодно и где угодно, сотрудник не пострадает). Бух не может, что-то с выгрузкой отчетности и облагаемыми и не суммами. Так и мучается второй день (ой, она уже ушла, ну хоть это радует)

  • Arhimed0
    Главный бухгалтер

    у меня прямо только недавно подобная ситуация была.

    был больняк 1-5 и закрыт

    и следом другой 5-10

    Не стал я наводить никаких лишних скандалов. Первый оформил как и написано, там ничего не придумаешь.

    Второй - в тех датах что МНЕ для заполнения предоставлены указал 3 дня за счёт предприятия (6-8) + 9-10 за счёт соцтараха.

    Звонили.... чёт побурчали - видимо сразу не дошло, но с моим вариантом согласились.

    смотрим причину, это сумма 1409 руб. 70 коп.

    Да провалились бы они пропадом со своими 1,4 тыщи!

    это же сколько сил, бумаги и времени было затрачено!!!

    Сколько невров стОило это бухгалтеру! И сколько ЕГО сил и времени!

    • Наталия Лукина

      кошмар, вот из-за такой ерунды трата времени, сил и нервов

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