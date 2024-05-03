Больничный совпал с отработанным днем, с какого дня назначать пособие. Судебная практика

Интересное дело. Сотрудник после окончания рабочего дня почувствовал себя плохо и обратился в поликлинику. Ему выдали больничный. А дальше началась путаница.

Работнику оформили больничный, компания ему за этот день выплатила зарплату, так как он был полностью отработанным. За следующие два дня организация выплатила пособие. А уже с четвертого дня болезни больничный листок оплачивал фонд.

Однако с СФР с таким подходом не согласился, указав, что работодатель вместо положенных трех дней оплаты пособия начислил только за два, а значит СФР выплатил пособие за лишний день и тем самым понес лишние расходы. По логике фонда, если за отработанный день, совпавший с первым днем листка нетрудоспособности, работник получил заработную плату, это не отменяет обязанность работодателя выплатить пособие по временной нетрудоспособности за первые три дня его нетрудоспособности, то есть тех дней, когда работник нуждался в освобождении от работы.

Фонд назначил выездную проверку. По итогам которой указал, что:

«По результатам рассмотрения материалов проверки, Фондом 26.07.2023 вынесено решение № 50112380000425 о взыскании с общества излишне понесенных отделением Фонда расходов, образовавшихся в результате недостоверности представленных страхователем сведений, необходимых для назначения и выплаты пособий по обязательному социальному страхованию на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством в размере 1.409, 70 руб.».

Не согласившись с указанным решением фонда, компания обратилась в арбитражный суд.

В итоге постановление АС Московского округа от 29.03.2024 по делу № А40-207183/2023 суд поставил в этой истории точку.

Суд не согласился с СФР, в своем постановление указав, что если работнику выдали листок за отработанный день, ему следует выплачивать либо зарплату, либо уже пособие. А не то и другое. При этом работодатель сам может решать вопрос о виде выплат.

При данных обстоятельствах у Фонда отсутствовали правовые основания для принятия решения в оспариваемой части, в связи с чем суды правомерно пришли к выводу о том, что решение Фонда 26.07.2023 № 50112380000425 в части расчета пособия по временной нетрудоспособности подлежит признанию недействительным.