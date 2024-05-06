Ошибки в формировании финмодели. Четыре ошибки, которые могут привести бизнес к краху

Какие ошибки совершают предприниматели, когда открывают новые направления бизнеса? Какие из ошибок могут стать фатальными для уже состоявшейся на рынке компании? Из каких показателей должна состоять финансовая модель? Разберем на примерах. Забирайте в закладки, чтобы не потерять.

Начнем с главного. Что такое финансовая модель?

Финансовая модель — это система показателей, которая поможет спрогнозировать выручку, денежный поток, прибыль бизнеса, а также просчитать, как изменения внутри компании или на рынке отразятся на финансовом положении в будущем.

С помощью финмодели финансовые директора и собственники бизнеса могут контролировать развитие компании, а кредиторы — принимать решение о выдаче займа. При этом финансовая модель позволяет не просто рассказать о своих планах, а наглядно продемонстрировать, как будет расти бизнес и за счет чего компания вернет долг.

По сути, финансовая модель — это огромный калькулятор, в который вы вводите массу данных. И который вы можете использовать для составления финансовой стратегии.

Главные ошибки в формировании финмодели

Забить и не составлять финмодель. Это фатальная ошибка. Лучше просчитать расходы и доходы «на коленке», чем не сделать этого вообще. Тем более, что расчет можно делать в таблице Excel, которая знакома всем предпринимателям, бухгалтерам и финансовым директорам. Сейчас в интернете можно найти массу шаблонов финмоделей, которые можно скачать бесплатно, это в любом случае лучше, чем вообще ничего не просчитывать.

«Решили с мужем в прошлом году запустить небольшую сеть пекарен в московской области. Для нас было важно запустить бизнес как можно раньше, чтобы полноценно отработать летний период — самый горячий сезон. В итоге решили не тратить время на поиски хорошего б/у оборудования и закупили новое. Это обошлось нам примерно на 350 тыс дороже. Была надежда, что мы получим субсидию на компенсацию покупки нового оборудования, но мы не успели вовремя подать заявку. Сейчас понимаю, что покупка новогооборудования вместо б/у была ошибкой, которую можно было избежать, если бы мы не торопись и четко прописали бы финансовую модель, а не поддались сиюминутной панике», — поделилась с нами историей Ольга Корчина, индивидуальный предприниматель.

Забить на управленческий учет. Это ошибка тоже относится к фатальным. Все должно быть записано, упорядоченно. Записывайте любые доходы и расходы, не стоит надеяться на свою память.

Не разделять крупные суммы по категориям. Лучше не записывать расходы крупными цифрами, не разделяя на категории. Лучше записывать про все подробно.

Отсутствие обоснований. Если вы собираетесьбрать кредит или привлекать инвестиции, товсе ключевые исходные цифры и данные, должны быть обоснованы и подтверждены. В качестве подтверждений подойдут предложения потенциальных поставщиков, сравнительный анализ цен конкурентов, рыночные бенчмарки вашей отрасли, исследования.

Финмодель — это ответ на вопрос «а что будет, если?»

Финмодель обычно составляют на год, максимум три вперед, а потом постоянно корректируют прогноз с учетом реальной ситуации. В малом бизнесе финансовую модель обычно составляет и ведет собственник. Финансового директора приглашают в штат или на аутсорсинг, когда у предпринимателя нет нужного опыта или уже не хватает сил заниматься отчетами и прогнозами. В любом случае, кто-то обязательно должен этим вопросом заниматься. Пускать все на самотек нельзя.

Не думайте, что ситуация «ой у компании закончились деньги вчера, мы больше не можем выдавать зарплаты и платить поставщикам» случается только в кино. На деле эта ситуация происходит сплошь и рядом, когда компания не следит следить за финансами и ясно не понимать, сколько проект еще сможет полноценно функционировать.

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Финансовое моделирование — это абсолютный маст хэв для бизнеса на любой его стадии.

Содержание финансовой модели

Как мы уже писали, финансовую модель можно составить в виде Excel-таблицы с готовыми формулами. В нее нужно включить несколько разделов: воронка продаж, операционная деятельность, финансовая деятельность, инвестиционная деятельность, оборотный капитал, прогнозный ДДС, прогнозный баланс.

Воронка продаж — прогноз выручки, который строится на конкретных показателях. Например, средний чек и количество продаж в месяц. Представьте: вы листаете «Клерк» и видите пост о том, что в мае действует акция «Не МАЙся — заниМАЙся»! Самые нужные курсы по 3 690 рублей! Вы переходите по ссылке, выбираете курс и оплачиваете его. Когда человек делает что-то подобное, он, сам того не зная, двигается по воронке продаж.

Операционная деятельность — прогноз по нескольким показателям, который отражают в отчете о прибылях и убытках. Там надо указать сколько вы планируете зарабатывать каждый месяц при прогнозных количестве клиентов, конверсии, среднем чеке. Прямые переменные расходы, маржинальную прибыль, валовую прибыль, чистую прибыль и EBITDA. EBITDA — это показатель прибыли бизнеса, из которой еще не вычли проценты по кредитам, расходы на налоги и амортизацию.

Финансовая деятельность — платежи по кредитам, займы, дивиденды.

Инвестиционная деятельность — это ваши планируемые вложения, которые принесут прибыль или рост капитала. Если вы не планируете вкладывать средства в оборудование или недвижимость, можно этот блок пропустить.

Оборотный капитал — собственные средства компании, стоимость которых может переноситься в текущие затраты в течение одного производственного или торгового цикла. Сюда включаем запасы, дебиторскую и кредиторскую задолженность.

Прогнозный ДДС — этот прогнозпозволит оценить денежные потоки для покрытия текущих обязательств компании. Еще этот прогноз называют кеш-флоу — от англ. cash flow, то есть денежные потоки. Этот прогноз поможет вам избежать кассовых разрывов. Он покажет траты, которые стоит сократить, контрагентов которые опаздывают с оплатой, а также вложения, которые себя не окупают.

Прогнозный баланс — это форма отчетности, в которой отражаются прогнозные значения активов и пассивов предприятия на конец планируемого периода. Данные для прогнозного баланса берут из бюджета доходов и расходов (БДР) и бюджета движения денежных средств (БДДС). Баланс поможет понять потребность в дополнительном финансировании, спрогнозировать выплаты, увидеть динамику изменения активов и пассивов предприятия и в целом оценить состояние бизнеса.

Коллеги, как у вас дела с финмоделированием? Если есть вопросы, записывайтесь на онлайн-тренинг Финмодель бизнеса: как составить и что учесть. Разберемся вместе!