₽ Заказать рекламу
Наталия Лукина
Финансовый анализ

Ошибки в формировании финмодели. Четыре ошибки, которые могут привести бизнес к краху

Какие ошибки совершают предприниматели, когда открывают новые направления бизнеса? Какие из ошибок могут стать фатальными для уже состоявшейся на рынке компании? Из каких показателей должна состоять финансовая модель? Разберем на примерах. Забирайте в закладки, чтобы не потерять.
Ошибки в формировании финмодели. Четыре ошибки, которые могут привести бизнес к краху

Начнем с главного. Что такое финансовая модель?

Финансовая модель — это система показателей, которая поможет спрогнозировать выручку, денежный поток, прибыль бизнеса, а также просчитать, как изменения внутри компании или на рынке отразятся на финансовом положении в будущем.

С помощью финмодели финансовые директора и собственники бизнеса могут контролировать развитие компании, а кредиторы — принимать решение о выдаче займа. При этом финансовая модель позволяет не просто рассказать о своих планах, а наглядно продемонстрировать, как будет расти бизнес и за счет чего компания вернет долг.

По сути, финансовая модель — это огромный калькулятор, в который вы вводите массу данных. И который вы можете использовать для составления финансовой стратегии. 

Главные ошибки в формировании финмодели

  • Забить и не составлять финмодель. Это фатальная ошибка. Лучше просчитать расходы и доходы «на коленке», чем не сделать этого вообще. Тем более, что расчет можно делать в таблице Excel, которая знакома всем предпринимателям, бухгалтерам и финансовым директорам. Сейчас в интернете можно найти массу шаблонов финмоделей, которые можно скачать бесплатно, это в любом случае лучше, чем вообще ничего не просчитывать.

«Решили с мужем в прошлом году запустить небольшую сеть пекарен в московской области. Для нас было важно запустить бизнес как можно раньше, чтобы полноценно отработать летний период — самый горячий сезон. В итоге решили не тратить время на поиски хорошего б/у оборудования и закупили новое. Это обошлось нам примерно на 350 тыс дороже. Была надежда, что мы получим субсидию на компенсацию покупки нового оборудования, но мы не успели вовремя подать заявку. Сейчас понимаю, что покупка новогооборудования вместо б/у была ошибкой, которую можно было избежать, если бы мы не торопись и четко прописали бы финансовую модель, а не поддались сиюминутной панике», — поделилась с нами историей Ольга Корчина, индивидуальный предприниматель.

  • Забить на управленческий учет. Это ошибка тоже относится к фатальным. Все должно быть записано, упорядоченно. Записывайте любые доходы и расходы, не стоит надеяться на свою память.

  • Не разделять крупные суммы по категориям. Лучше не записывать расходы крупными цифрами, не разделяя на категории. Лучше записывать про все подробно.

  • Отсутствие обоснований. Если вы собираетесьбрать кредит или привлекать инвестиции, товсе ключевые исходные цифры и данные, должны быть обоснованы и подтверждены. В качестве подтверждений подойдут предложения потенциальных поставщиков, сравнительный анализ цен конкурентов, рыночные бенчмарки вашей отрасли, исследования.

Финмодель — это ответ на вопрос «а что будет, если?»

Финмодель обычно составляют на год, максимум три вперед, а потом постоянно корректируют прогноз с учетом реальной ситуации. В малом бизнесе финансовую модель обычно составляет и ведет собственник. Финансового директора приглашают в штат или на аутсорсинг, когда у предпринимателя нет нужного опыта или уже не хватает сил заниматься отчетами и прогнозами. В любом случае, кто-то обязательно должен этим вопросом заниматься. Пускать все на самотек нельзя.

Не думайте, что ситуация «ой у компании закончились деньги вчера, мы больше не можем выдавать зарплаты и платить поставщикам» случается только в кино. На деле эта ситуация происходит сплошь и рядом, когда компания не следит следить за финансами и ясно не понимать, сколько проект еще сможет полноценно функционировать.

Специально для тех кто планирует освоить финансовую аналитику 16 мая в 15:00 состоится онлайн-тренинг Финмодель бизнеса: как составить и что учесть. Если вы бухгалтер, который хочет не только вести учет, но и активно участвовать в стратегическом планировании и анализе бизнеса тренинг откроет перед вами двери в роли финансового директора, аналитика, и даже топ-менеджмента.

Если вы предприниматель, то поймете как построить финмодель для своего бизнеса. Сможете эффективно управлять деньгами и прогнозировать развитие своего проекта.

Сейчас записаться на онлайн-тренинг можно со скидкой, всего за 999 ₽ вместо 1 990 ₽. Присоединяйтесь к нам и сделайте свой следующий шаг к успеху!

Записаться на онлайн-тренинг

Финансовое моделирование — это абсолютный маст хэв для бизнеса на любой его стадии.

Содержание финансовой модели

Как мы уже писали, финансовую модель можно составить в виде Excel-таблицы с готовыми формулами. В нее нужно включить несколько разделов: воронка продаж, операционная деятельность, финансовая деятельность, инвестиционная деятельность, оборотный капитал, прогнозный ДДС, прогнозный баланс.

Воронка продаж — прогноз выручки, который строится на конкретных показателях. Например, средний чек и количество продаж в месяц. Представьте: вы листаете «Клерк» и видите пост о том, что в мае действует акция «Не МАЙся — заниМАЙся»! Самые нужные курсы по 3 690 рублей! Вы переходите по ссылке, выбираете курс и оплачиваете его. Когда человек делает что-то подобное, он, сам того не зная, двигается по воронке продаж.

Операционная деятельность — прогноз по нескольким показателям, который отражают в отчете о прибылях и убытках. Там надо указать сколько вы планируете зарабатывать каждый месяц при прогнозных количестве клиентов, конверсии, среднем чеке. Прямые переменные расходы, маржинальную прибыль, валовую прибыль, чистую прибыль и EBITDA. EBITDA — это показатель прибыли бизнеса, из которой еще не вычли проценты по кредитам, расходы на налоги и амортизацию.

Финансовая деятельность — платежи по кредитам, займы, дивиденды.

Инвестиционная деятельность — это ваши планируемые вложения, которые принесут прибыль или рост капитала. Если вы не планируете вкладывать средства в оборудование или недвижимость, можно этот блок пропустить.

Оборотный капитал — собственные средства компании, стоимость которых может переноситься в текущие затраты в течение одного производственного или торгового цикла. Сюда включаем запасы, дебиторскую и кредиторскую задолженность.

Прогнозный ДДС — этот прогнозпозволит оценить денежные потоки для покрытия текущих обязательств компании. Еще этот прогноз называют кеш-флоу — от англ. cash flow, то есть денежные потоки. Этот прогноз поможет вам избежать кассовых разрывов. Он покажет траты, которые стоит сократить, контрагентов которые опаздывают с оплатой, а также вложения, которые себя не окупают.

Прогнозный баланс — это форма отчетности, в которой отражаются прогнозные значения активов и пассивов предприятия на конец планируемого периода. Данные для прогнозного баланса берут из бюджета доходов и расходов (БДР) и бюджета движения денежных средств (БДДС). Баланс поможет понять потребность в дополнительном финансировании, спрогнозировать выплаты, увидеть динамику изменения активов и пассивов предприятия и в целом оценить состояние бизнеса.

Коллеги, как у вас дела с финмоделированием? Если есть вопросы, записывайтесь на онлайн-тренинг Финмодель бизнеса: как составить и что учесть. Разберемся вместе!

Комментарии

2
Нематериальные активы

Модернизацию НМА надо амортизировать, даже если самого НМА нет

Результаты интеллектуальной деятельности и иные объекты интеллектуальной собственности со сроком полезного использования более 12 месяцев и первоначальной стоимостью более 100 000 рублей – это амортизируемое имущество по нормам НК.

Курсы повышения
квалификации

20 Официальное удостоверение с занесением в госреестр Рособрнадзора
Обзоры для бухгалтера

Легализация зарплат выходит на новый уровень. Начнутся трудовые проверки. 🚦 «Ночной бухгалтер» № 1677

Иллюстрация: Вера Ревина/Клерк.ру
1
Имущественный вычет

Не всякий налоговый агент по НДФЛ может предоставить имущественный вычет

Если вы в 2024 году купили квартиру, то не обязательно ждать, когда закончится год, чтобы сдать 3-НДФЛ. Можно оформить вычет через налогового агента. Но не всякий агент такой вычет даст.

Календарь вебинаров

11
Лучшие спикеры, новый каждый день
Бесплатно с Трудовое право

Ключевые отличия трудового договора и договора ГПХ. Как не ошибиться в терминологии. Мини-курс

Рассказываем в мини-курсе, какие ключевые отличия между трудовыми договором и договором ГПХ нужно знать, чтобы не возникло вопросов от налоговой.

Ключевые отличия трудового договора и договора ГПХ. Как не ошибиться в терминологии. Мини-курс
Наталия Лукина
Финансовый анализ

Ошибки в формировании финмодели. Четыре ошибки, которые могут привести бизнес к краху

Какие ошибки совершают предприниматели, когда открывают новые направления бизнеса? Какие из ошибок могут стать фатальными для уже состоявшейся на рынке компании? Из каких показателей должна состоять финансовая модель? Разберем на примерах. Забирайте в закладки, чтобы не потерять.

Ошибки в формировании финмодели. Четыре ошибки, которые могут привести бизнес к краху
2
Алименты

В России начнет работать реестр должников по алиментам

В реестр попадут должники по алиментам, которые были привлечены к административной или уголовной ответственности за неуплату денег на содержание детей, родителей.

5

Онлайн-курсы

57
Опытом делятся эксперты-практики, без воды
Exnode
Криптовалюта

Как купить или продать USDT в 2024 году и все платформы где это можно сделать

В этой статье мы обсудим различные методы покупки и продажи криптовалюты USDT (Tether).

Как купить или продать USDT в 2024 году и все платформы где это можно сделать
Воинский учет

Что изменилось в воинском учете и как работодателям его вести

Компании смогут передавать документы в военкомат в электронном виде, но только после того, как заработает реестр воинского учета.

Должная осмотрительность

Должная коммерческая осмотрительность — излишняя формальность или необходимость для применения налоговой льготы или выгоды

Что такое должная коммерческая осмотрительность и ее значение, правовые последствия в налоговых проверках. Что требует налоговый орган и как относятся суды. Кто и когда должен доказывать её проявление, налоговый орган, доказывая обоснованность начисленной недоимки или сам налогоплательщик в суде?

Иллюстрация: создано с помощью ИИ OpenAI © Вера Ревина/Клерк.ру
Наличные деньги

Стало больше нарушений при ввозе и вывозе наличных

ФТС России за январь-март выявила 2747 фактов незаконного перемещения гражданами наличных.

Управление финансами

Что такое маркетплейс, или как получить разные финансовые услуги в одном месте

Бывает, что банк предлагает лучшие ставки по вкладам, а его отделений нет поблизости. Но теперь необязательно куда-то ехать, чтобы выгодно открыть депозит. Это получится сделать онлайн — через финансовый маркетплейс. Разбираемся, как работают эти площадки и какие еще услуги удастся на них оформить.

Иллюстрация: Nataliya Vaitkevich/pexels
Блокировка счетов налоговой инспекцией

ФНС заблокировала счета блогера Гусейна Гасанова. Он должен 153 млн рублей

Компания Гусейна Гасанова не сдала налоговую декларацию, поэтому ее счета сразу же заблокировали. Налоговики также требуют заплатить 153 млн рублей.

Разборы законов

1 275
Миникурсы, текстовые и видеоинструкции для бухгалтеров
Отпускные

Отпуск с последующим увольнением: как считать компенсацию за неиспользованный отпуск

Что важно учесть при расчете компенсации за неиспользованный отпуск, если работник уходит в отпуск с последующим увольнением, разъяснил Роструд.  

Иллюстрация: создано с помощью ИИ OpenAI © Вера Ревина/Клерк.ру
Клерк

Аналитик 1С и разработчик 1С: чем отличаются эти профессии и куда проще перейти бухгалтеру

Разбираемся, в обязанностях и необходимых навыках двух востребованных специальностей, а также, чему нужно научиться бухгалтеру, чтобы стать аналитиком или начать разрабатывать в 1С.

Иллюстрация: Вера Ревина/Клерк.ру
Зарплата

Премия может быть больше оклада

Система оплаты труда, включая доплаты и премии, устанавливается локальным нормативным актом работодателя.

1
Налоги, взносы, пошлины

Цифра дня. Про электронные уведомления

Больше 5,5 млн налогоплательщиков подписались на рассылку уведомлений от ФНС через портал Госуслуги.

Цифра дня. Про электронные уведомления
Кадры

Найти работу в Белоруссии можно через приложение «Работа в ЕАЭС»

В приложении «Работа в ЕАЭС» появились услуги для тех, кто хочет отправиться работать в Беларусь. Пользователи получат всю необходимую для трудоустройства информацию, а некоторые документы и страховку можно оформить удаленно.

Пенсии

Начал действовать период охлаждения для договоров с НПФ

Теперь клиенты негосударственных пенсионных фондов могут в течение 14 дней расторгнуть договор.

Вакансии

 Новые вакансии для бухгалтеров и финансистов Добавить вакансию
Бесплатно с НДФЛ

Поправки в НК–2024: что изменится в НДФЛ

Изменят расчет НДФЛ по процентам от вкладов. Минимальный срок владения для продажи квартир будут считать по-новому для перепланировки и покупки за маткапитал.

Поправки в НК–2024: что изменится в НДФЛ
1

Интересные материалы

Лицензирование

Вырастут пошлины за лицензии в сфере пожарной безопасности

Размер госпошлины за получение лицензий от МЧС вырастет с 7,5 до 15 000 рублей. Цены пересмотрели, поскольку ведомство будет проводить выездную проверку организации перед тем, как выдать разрешение.