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Наталия Лукина
НДС

Нужно ли облагать НДС обеды работников. Судебная практика

Нашла еще одно интересное дело. Некоторые работодатели кормят своих работников или оплачивают их питание. Так поступала и компания N, удерживая НДФЛ, но налоговикам этого показалось мало.
Нужно ли облагать НДС обеды работников. Судебная практика

Компания — машиностроительный комплекс обеспечивал своего работника бесплатными обедами стоимостью до 400 руб. за один обед в кафе, с которой у общества заключен договор.

В трудовом договоре работодатель прописал: обеды предоставляют, чтобы повысить производительность труда и обеспечить добросовестное отношение к работе. Плюс зафиксировали это в правилах внутреннего трудового распорядка. Обеды выдавали по электронным картам. Кафе предоставляло отчеты с указанием Ф.И.О. обладающего работника, числа, в которые он обедал.

Стоимость комплексных обедов включалась обществом в налогооблагаемый доход сотрудника с последующим начислением и удержанием НДФЛ. За 2 квартал 2021 г. сумма за питание составила 19 497 руб., в т.ч. НДС — 3 250 руб.

Налоговики сочли, что оказание услуг по предоставлению питания является объектом налогообложения НДС, а компанией завышен НДС, заявленный к возмещению из бюджета, в сумме 3 250 руб.

Суд с инспекторами не согласился. В Постановление АС Центрального округа от 04.03.2024 по делу № А36-1861/2023 судьи указали, что:

  • питания, которое прописано в правилах внутреннего трудового распорядка, условий трудового договора и связано с выполнением работы, нельзя расценивать как безвозмездную передачу услуг,

  • налогоплательщик не получал экономической выгоды;

  • предоставление питания обусловлена производственной деятельностью, спецификой и характером работы.

Накормить работников без НДС возможно, если оплата питания сотрудников предусмотрена трудовым законодательством. Оплата питания работников НДС не облагается, если это:

  • предусмотрено коллективным и трудовым договором;

  • связано со спецификой труда.

С такой позицией согласен Минфин в письме от 23 октября 2017 г. № 03-15-06/69405).

В очередной раз цена вопроса — копейки, затраты на судебный процесс, проверки, адвокатов и тд — десятки тысяч.

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