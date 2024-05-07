У «Клерка» новый телеграм-канал для HR-специалистов. О карьере без купюр

«Клерк» запустил telegram-канал с обсуждением трендов и тенденций в найме. Пригодится начинающим и опытным рекрутерам, а также всем, кто хочет работать в этой сфере. Подписывайтесь!

У «Клерка» появился новый телеграм-канал HR Ди. В нем будем обсуждать последние новости из мира найма, сплетни из отраслевых чатов и форумов, будем проводить опросы, анонсировать мероприятия. В канале вы узнаете, как победить HR на собеседовании, а также узнаете лайфхаки для соискателей при подготовке к интервью и другие полезные материалы.

Также там будем публиковать мнения экспертов. В нашем новом телеграм-канале HR Ди будем говорить откровенно о российском HR и российских эйчарах — эксклюзивы, лучшие материалы и комментарии.

Актуальные вопросы рекрутинга, адаптации, обучения, мотивации и практики HR все это тут. Найдете все от серьезных источников полезной информации до шуток и мемов. Будем регулярно публиковать полезные заметки, новости и репосты статей.

Канал HR Ди подойдет тем кто:

хочет быть в курсе последних событий;

хочет научиться новому;

хочет посмеяться и отдохнуть;

HR-директору и HR-менеджеру, которые хотят быть в курсе новинок современных инструментов, находить полезные для работы материалы, читать мнение топов индустрии и всегда знать об интересных ивентах и книгах.

Подписывайтесь к нашему пока молодому, но уже весьма амбициозному проекту!

Коллеги, наш проект совсем еще зеленый и мы хотим узнать ваше мнение, как лучше назвать канал? Пишите ваши варианты в комментариях!