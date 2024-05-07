У «Клерка» новый телеграм-канал для HR-специалистов. О карьере без купюр

У «Клерка» появился новый телеграм-канал HR Ди. В нем будем обсуждать последние новости из мира найма, сплетни из отраслевых чатов и форумов, будем проводить опросы, анонсировать мероприятия. В канале вы узнаете, как победить HR на собеседовании, а также узнаете лайфхаки для соискателей при подготовке к интервью и другие полезные материалы.
Также там будем публиковать мнения экспертов. В нашем новом телеграм-канале HR Ди будем говорить откровенно о российском HR и российских эйчарах — эксклюзивы, лучшие материалы и комментарии.
Актуальные вопросы рекрутинга, адаптации, обучения, мотивации и практики HR все это тут. Найдете все от серьезных источников полезной информации до шуток и мемов. Будем регулярно публиковать полезные заметки, новости и репосты статей.
Канал HR Ди подойдет тем кто:
хочет быть в курсе последних событий;
хочет научиться новому;
хочет посмеяться и отдохнуть;
HR-директору и HR-менеджеру, которые хотят быть в курсе новинок современных инструментов, находить полезные для работы материалы, читать мнение топов индустрии и всегда знать об интересных ивентах и книгах.
Подписывайтесь к нашему пока молодому, но уже весьма амбициозному проекту!
Коллеги, наш проект совсем еще зеленый и мы хотим узнать ваше мнение, как лучше назвать канал? Пишите ваши варианты в комментариях!
Комментарии8
Подписался
Наташа, а давай проведем конкурс на лучшее название канала) Добавь в текст опрос, пожалуйста.
Ждем ваши варианты названий! Будем вам очень признательны! Одна голова - хорошо, а много - лучше!
HRюш )))
РабФак🙊Рабочий Факультет)))
Идеально!