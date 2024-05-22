🛒Власти лишат маркетплейсы льгот по НДС и проведут аудит. Какие изменения ожидать селлерам

Власти основательно взялись за маркетплейсы. На днях ФАС заявил, что маркетплейсы — не торговые организации, поэтому их деятельность должен регулировать собственный закон.
«Маркетплейсы не являются торговыми организациями, они не осуществляют реализацию товаров, их отношения с покупателями, продавцами и пунктами самовывоза существенно отличаются от отношений в структуре сети», — заявили в ФАС.
В связи с этим кабмин в ближайшее время сформулирует основные положения отдельного закона, который будет регулировать деятельность маркетплейсов. По мнению ФАС, в документе должно быть прописано, что владельцы онлайн-площадок будут обязаны контролировать информацию о товарах, заявленную продавцом. Также там планируют подробно прописать процесс взаимодействия маркетплейсов с покупателями, селлерами и собственниками ПВЗ. Этот документ поможет создать «более эффективные условия для конкуренции и защиты прав потребителей и предпринимателей в сфере электронной торговли».
В марте 2024 года в Госдуму уже вносили законопроект о маркетплейсах, однако кабмин назвал этот документ «сырым» и «завернул» его.
Глава комитета по экономической политике Андрей Кутепов уже подготовил два законопроекта с необходимыми поправками. Он предлагает лишить маркетплейсы ряда льгот: исключить их из числа получателей льгот по НДС, по страховым взносам, по привлечению иностранных работников.
По мнению Кутепова, преимущества, которые получают маркетплейсы перед обычными розничными сетями, нарушают принципы честной конкуренции и создают неравные условия для различных участников рынка. По мнению сенатора, в настоящее время маркетплейсы пользуются налоговыми и иными льготами, предоставленными для организаций РФ, осуществляющих деятельность в области информационных технологий. При этом льготы предоставлены даже тем маркетплейсам, ОКВЭД которых не указывает на деятельность в области информационных технологий.
Поэтому в первом законопроекте сенатор предложил исключить маркетплейсы из получателей льготы по НДС и по страховым взносам. А во втором — исключить маркетплейсы из получателей льготы о привлечении и использовании иностранных работников в соответствии с законом «О правовом положении иностранных граждан в РФ».
Также Андрей Кутепов отметил, что необходимо провести аудит налоговой системы и, в частности, такой новой формы торгово-посреднических операций, как маркетплейсы.
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Это еще не все возможные потрясения, которые ожидают маркетплейсы. На днях ЦБ увидел опасность в электронных кошельках маркетплейсов. Регулятор опубликовал письмо, в котором призвал банки усилить контроль за платежными агентами (БПА). Некоторые БПА при проведении упрощенной идентификации клиентов (у своих клиентов МП не запрашивает паспортные данные) незаконно используют персональные данные граждан и без их ведома открывают на этих людей электронные кошельки. Регулятор призвал банки расторгнуть договор с платежным агентом, если выяснится, что он действует недобросовестно.
«Данные рекомендации направлены на повышение ответственности кредитных организаций, привлекающих БПА, и, соответственно, на соблюдение такими агентами требований законодательства, что в конечном итоге должно положительно отразиться на качестве услуг БПА по приему платежей от физических лиц», — отметила директор Департамента национальной платежной системы Алла Бакина.
Однако, по мнению экспертов, рекомендации регулятора могут негативно отразиться на маркетплейсах. По их мнению, если банки отменят упрощенную идентификацию клиентов и усложнят процесс формирования электронного платежа, то часть клиентов маркетплейсов уйдет.
Что думаете, коллеги? Повысятся в итоге цены на площадках? Сложнее станет работать бухгалтером на маркетплейсе?
Комментарии1
Уверена, что после всех изменений цены на МП поднимутся. Может быть все станет стоить более менее одинаково, но все подорожает. А вы как думаете?