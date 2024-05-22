🛒Власти лишат маркетплейсы льгот по НДС и проведут аудит. Какие изменения ожидать селлерам

Маркетплейсы в ожидании изменений в законодательстве. Власти предложили исключить маркетплейсы из получателей льготы по НДС. Кроме этого, по мнению ФАС, деятельность МП должен регулировать собственный закон. Расскажем, что может измениться для селлеров и бухгалтеров, ведущих маркетплейсы.

Власти основательно взялись за маркетплейсы. На днях ФАС заявил, что маркетплейсы — не торговые организации, поэтому их деятельность должен регулировать собственный закон.

«Маркетплейсы не являются торговыми организациями, они не осуществляют реализацию товаров, их отношения с покупателями, продавцами и пунктами самовывоза существенно отличаются от отношений в структуре сети», — заявили в ФАС.

В связи с этим кабмин в ближайшее время сформулирует основные положения отдельного закона, который будет регулировать деятельность маркетплейсов. По мнению ФАС, в документе должно быть прописано, что владельцы онлайн-площадок будут обязаны контролировать информацию о товарах, заявленную продавцом. Также там планируют подробно прописать процесс взаимодействия маркетплейсов с покупателями, селлерами и собственниками ПВЗ. Этот документ поможет создать «более эффективные условия для конкуренции и защиты прав потребителей и предпринимателей в сфере электронной торговли».

В марте 2024 года в Госдуму уже вносили законопроект о маркетплейсах, однако кабмин назвал этот документ «сырым» и «завернул» его.

Глава комитета по экономической политике Андрей Кутепов уже подготовил два законопроекта с необходимыми поправками. Он предлагает лишить маркетплейсы ряда льгот: исключить их из числа получателей льгот по НДС, по страховым взносам, по привлечению иностранных работников.

По мнению Кутепова, преимущества, которые получают маркетплейсы перед обычными розничными сетями, нарушают принципы честной конкуренции и создают неравные условия для различных участников рынка. По мнению сенатора, в настоящее время маркетплейсы пользуются налоговыми и иными льготами, предоставленными для организаций РФ, осуществляющих деятельность в области информационных технологий. При этом льготы предоставлены даже тем маркетплейсам, ОКВЭД которых не указывает на деятельность в области информационных технологий.

Поэтому в первом законопроекте сенатор предложил исключить маркетплейсы из получателей льготы по НДС и по страховым взносам. А во втором — исключить маркетплейсы из получателей льготы о привлечении и использовании иностранных работников в соответствии с законом «О правовом положении иностранных граждан в РФ».

Также Андрей Кутепов отметил, что необходимо провести аудит налоговой системы и, в частности, такой новой формы торгово-посреднических операций, как маркетплейсы.

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Это еще не все возможные потрясения, которые ожидают маркетплейсы. На днях ЦБ увидел опасность в электронных кошельках маркетплейсов. Регулятор опубликовал письмо, в котором призвал банки усилить контроль за платежными агентами (БПА). Некоторые БПА при проведении упрощенной идентификации клиентов (у своих клиентов МП не запрашивает паспортные данные) незаконно используют персональные данные граждан и без их ведома открывают на этих людей электронные кошельки. Регулятор призвал банки расторгнуть договор с платежным агентом, если выяснится, что он действует недобросовестно.

«Данные рекомендации направлены на повышение ответственности кредитных организаций, привлекающих БПА, и, соответственно, на соблюдение такими агентами требований законодательства, что в конечном итоге должно положительно отразиться на качестве услуг БПА по приему платежей от физических лиц», — отметила директор Департамента национальной платежной системы Алла Бакина.

Однако, по мнению экспертов, рекомендации регулятора могут негативно отразиться на маркетплейсах. По их мнению, если банки отменят упрощенную идентификацию клиентов и усложнят процесс формирования электронного платежа, то часть клиентов маркетплейсов уйдет.

Что думаете, коллеги? Повысятся в итоге цены на площадках? Сложнее станет работать бухгалтером на маркетплейсе?