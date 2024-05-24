🏄‍♀️Куда мечтает поехать отдыхать бухгалтер: Канары, Мальдивы или Сейшелы?

Жаркие споры на тему, где лучше отдыхать, периодически возникают среди путешественников. Недавно в редакции «Клерка» тоже случился спор, куда бы бухгалтеры поехали отдыхать с большим удовольствием. Мнения разошлись. Проводим опрос, нужна ваша помощь.

Часть редакции уверяла, что предел мечтаний любого человека, в том числе и бухгалтера — Мальдивские острова. Другие уверяли, что лучший отдых на Сейшелах. А некоторые заявили, что все это бредятина и бухгалтеры предпочитают отдыхать на Канарах. Кто прав?

Куда мечтает поехать отдыхать бухгалтер? Анонимный опрос Мальдивы Канары Сейшелы Проголосовали 14 человек

Пробежимся по плюсам и минусам курортных островов.

Мальдивские острова

Плюсы: мало людей, белый песок, прозрачная вода, иллюзия уединенности.

Минусы: сезон дождей длится с мая по октябрь, полное отсутствие экскурсионного отдыха, мало развлечений, посредственная кухня, высокие цены.

Сейшельские острова

Плюсы: сезон дождей с декабря по апрель, можно встретить гигантских черепах и плоды пальмы Coco-de-mer оригинальной формой, кухня вкусная и разнообразная, песчаные пляжи с прозрачной водой.

Минусы: дайвинг, рыбалка, развлечения — только на острове Маэ, далеко лететь, цены высокие — дороже, чем Мальдивы.

Канарские острава

Плюсы: круглый год отличный климат, отличный серфинг, умеренные цены на питание, вкусная еда,

Минусы: бывает калима — неприятное природное явление, когда ветер приносит мелкую-мелкую песочную пыль из африканской Сахары, бывает очень жарко, вода в океане не прогревается выше 22 градусов.

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