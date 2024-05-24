🏄‍♀️Куда мечтает поехать отдыхать бухгалтер: Канары, Мальдивы или Сейшелы?

Часть редакции уверяла, что предел мечтаний любого человека, в том числе и бухгалтера — Мальдивские острова. Другие уверяли, что лучший отдых на Сейшелах. А некоторые заявили, что все это бредятина и бухгалтеры предпочитают отдыхать на Канарах. Кто прав?
Куда мечтает поехать отдыхать бухгалтер?
Анонимный опрос
Пробежимся по плюсам и минусам курортных островов.
Мальдивские острова
Плюсы: мало людей, белый песок, прозрачная вода, иллюзия уединенности.
Минусы: сезон дождей длится с мая по октябрь, полное отсутствие экскурсионного отдыха, мало развлечений, посредственная кухня, высокие цены.
Сейшельские острова
Плюсы: сезон дождей с декабря по апрель, можно встретить гигантских черепах и плоды пальмы Coco-de-mer оригинальной формой, кухня вкусная и разнообразная, песчаные пляжи с прозрачной водой.
Минусы: дайвинг, рыбалка, развлечения — только на острове Маэ, далеко лететь, цены высокие — дороже, чем Мальдивы.
Канарские острава
Плюсы: круглый год отличный климат, отличный серфинг, умеренные цены на питание, вкусная еда,
Минусы: бывает калима — неприятное природное явление, когда ветер приносит мелкую-мелкую песочную пыль из африканской Сахары, бывает очень жарко, вода в океане не прогревается выше 22 градусов.
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Комментарии30
Это бухгалтеры в Клерке столько получают, что размышляют о таких курортах?😏
Ответ вот тут
опять же - мечтать же можно))
ну да.... взял бокальчик.... сиди прихлёбывай и мечтай... о Мальдивы Канары Сейшелы... можно сразу .....
А почему в опросе допустим ТОЛЬКО ОДИН вариант? Вам чё жалко что ли когда человек .... враскорячку помечтать хотит? ))))))
Мы хотели выяснить, кто из нас прав, поэтому мечтайте, пожалуйста, в одном направлении)))
откуда я знаю про что лучше мечтать, если я ни разу ни в одном не был? Если бы мне показали как оно там.... на каждом, я бы мечтал бы о том где мне больше понравилось. А пока..... чисто только одни названия, ничего под собой не имеющие
А вон, картинки и описание) Включайте фантазию🤭
блин.... у меня столько выпить никак не получается!
На Мальдивах еще алкоголь очень дорогой)))
Нефиг пить - ЗОЖ! *сказала она, поглядывая на бутылочку просекко, приготовленную на вечер😂
На Сейшелах вот такие клевые купальщики есть
просекко... где мои 17 лет... 😁
А ты чем предпочитаешь травиться?😉 Маша, какое просекко в 17 лет, максимум было - советское шампанское🤣
шампанское было в децкий сад, предел - до половины начальной школы.
действительно.... 9-13 градусов в 17 лет!
А моего варианта нет - мне нельзя долго находиться на солнце
Можно в джунгли?)
Можно, Индонезия подойдет?
Скандинавия, Ирландия или Канада, будьте так любезны!
Да, пожалуйста! Мне не жалко!