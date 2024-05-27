Суд не нашел признаков трудовых отношений, хотя самозанятый работал по графику

Интересное судебное решение. Самозанятый развозил хлебобулочные изделия по графику на своем автомобиле, налоговики решили, что компания поменяет трудовые отношения договором ГПХ. Дело дошло до суда.

Самозанятый работал по графику, но на своей машине, водитель развозил хлеб по разным точкам в городе. Из выписок банка за 2021 год следует, что самозанятому Князику И.С. перечислено 223 317 руб. за перевозку хлебобулочных изделий. Инспекция решила, что между АО «Вышневолоцкий хлебокомбинат» и самозанятым возникли трудовые отношения, и компания занижает базу для исчисления НДФЛ. Обществу доначислено 63 532 руб. НДФЛ и 5 579 руб. 54 коп. пеней.

«Основанием для принятия указанного решения стал выводы инспекции о занижении обществом, как налоговым агентом, базы для исчисления НДФЛ за 2021 год в результате невключения в налогооблагаемую базу, в том числе произведенных им выплат самозанятому Князику И.С. по договору от 10.08.2021 на оказание услуг по перевозке хлебобулочных изделий, которые фактически являются трудовыми отношения».

По мнению инспекции, наличие трудовых отношений подтверждает организационная зависимость самозанятого Князика И.С. от заказчика:

он оказывал услуги по перевозке только этой компании,

его услуги аналогичны обязанностям сотрудников,

он подчинялся трудовому распорядку общества (погрузка продукции производилась в установленное время),

при этом в договоре была прописана материальная ответственность.

Но суд в постановление от 08.11.2023 № 14АП-7475/2023 по делу № А66-4125/2023 не обнаружил признаков трудового договора. И не поддержал доначисление НДФЛ и взносов. По мнению суда:

договор об оказании услуг по перевозке, вопреки позиции ИФНС, отражает обусловленные ГК РФ основные и существенные его условия. Предметом его является перевозка хлебобулочных изделий;

до заключения договора самозанятый Князик И.С не являлся работником общества, уже был зарегистрирован в качестве самозанятого, имел собственный транспорт, по факту оказания услуг формировал чеки;

работа по графику, оформление пропуска и т.д. не подтверждают трудовую функцию;

самозанятый осуществлял также доставку грузов иным лицам, а также собирал мебель;

оплата работникам и самозанятому различны (по трудовому договору — часовая тарифная ставка, по ГПД — исходя из километража);

Князик И.С. не взаимодействовал с другими работниками общества (водителями), принятые условия труда на предприятии не соблюдал;

услуги оказывал не постоянно, а с августа по декабрь;

экономическая целесообразность привлечения самозанятого отражена в представленных сведениях о затратах на перевозку продукции;

договор не определял режим работы самозанятого (длительность рабочего дня, время отдыха), нет в нем и соцгарантий. Отпусков и выходных также нет.

Вывод: суд признал недействительным решение инспекторов доначислить обществу 29 031 руб. НДФЛ, соответствующих пеней и штрафа.

Мне кажется, что сейчас поимка самозанятых, а точнее компаний, которые сотрудничают с самозанятыми, похожа на «охоту на ведьм». Хорошо, что пока суды встают на сторону компаний, а не идут на поводу у ФНС.