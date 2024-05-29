Шкала справедливости. В России изменят ставки НДФЛ для богатых (и не очень)

Минфин определился с предстоящими изменениями налоговых ставок. Расскажем, кто будет платить повышенные ставки НДФЛ и как рассчитать выплату.

Минфин РФ внес в кабмин пакет поправок по совершенствованию налоговой системы. Власти предложили ввести пятиступенчатую шкалу НДФЛ, увеличить налог на прибыль с 20 до 25%, повысить НДПИ, вменение НДС части бизнеса на УСН и амнистировать за «дробление».

С 2001 года у нас в стране была установлена единая шкала НДФЛ со ставкой в 13%. Она просуществовала 20 лет. Затем, по инициативе Президента России, была введена двухступенчатая система. Для граждан с доходами менее 5 млн руб. в год ставка осталась без изменений — 13%, а для людей с высоким годовым доходом она выросла до 15%. Теперь на смену двум действующим ступеням придет пять:

13% при доходах до 200 тыс руб. в месяц (2,4 млн руб. в год);

15% для дохода в 200–416,7 тыс руб. в месяц (2,4–5 млн руб. в год);

18% для части дохода от 416,7 тыс. до 1,67 млн руб. в месяц (5–20 млн руб. в год);

20% для части дохода в диапазоне 1,67–4,17 млн в месяц (20–50 млн руб. в год);

22% при доходах больше 4,17 млн руб. в месяц (50 млн руб. в год).

💡Повышенные ставки будут применяться не ко всему доходу, а к сумме его превышения над порогами. С базовых 2,4 млн руб. по-прежнему будет взиматься 13%. По расчетам Минфина, человек, зарабатывающий 250 тыс руб. в месяц, заплатит 1 тыс рублей дополнительно или на 12 тыс руб. больше за год с годового дохода в 3 млн рублей, а зарабатывающий 400 тыс руб. — 4 тыс руб. или 48 тыс рублей дополнительно в год с годового дохода в 4,8 млн рублей в год.

«В российском обществе давно есть устойчивый запрос на социальную справедливость, в том числе на прогрессивную шкалу налогообложения. При разработке параметров справедливой налоговой системы мы максимально использовали рекомендации Госдумы. Предлагаемая прогрессивная шкала не должна касаться подавляющей части населения, для правительства это стало главным условием», — сказал глава Минфина Антон Силуанов.

А теперь давайте посмотрит статистику Росстата. В апреле 2023 года начисленную зарплату в размере более 200 тыс. руб. получили 1,1 млн работников в России. Зарплату свыше 3 млн руб. в том месяце получили 3,7 тыс. человек. В 2024 году средняя зарплата от 150 тысяч рублей есть: на Чукотке, Магаданской области, Ямало-Ненецком автономном округе и в Москве. Среднемесячная зарплата по остальным областям в январе 2024 года составила 75 тыс. 34 руб.

Но, если мы откроем поисковик с вакансиями, то увидим, что на рынке труда есть предложения с зарплатами от 180 тыс руб и выше. Например, Аналитик 1С в частности и IT-сфере в целом. Если вы хотите увеличить свой доход до ставки 15% НДФЛ, то рекомендуем пройти профессиональную переподготовку на курсе «Аналитик 1С» под чутким руководством нашего преподавателя. Приходите и осваивайте высокооплачиваемую и суперперспективную профессию! Получайте заслуженную высокую зарплату!

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Власти уверяют, что изменения скажется на налогах лишь для 3,2% трудоспособных граждан, или 2 млн из 65 млн работающих. Более того, Минфин предлагает ввести налоговый кешбэк для семей с двумя и более детьми с доходами менее 1,5 регионального прожиточного минимума на человека. Фактическая ставка НДФЛ для малоимущих семей с детьми снизится до 6%. На выплаты смогут рассчитывать родители с месячным доходом до 53 тыс. руб., если работают оба, или до 106 тыс., если работает один.

Полученные от роста ставок дополнительные сборы Минфин планирует направить на соцрасходы, в том числе продление программы маткапитала, повышение соцпособий и пенсий.

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