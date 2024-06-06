💥Обзор новостей: цены на картофель взлетели, 53% россиян не поедут в отпуск, импорт табака только с акцизными марками

Подготовили интересные новости в кратком дайджесте:
Минфин предлагает с 1 июля 2024 года разрешить ввоз в Россию иностранной табачной продукции только с акцизными марками. Соответствующий проект постановления правительства опубликован на портале проектов нормативно-правовых актов.
«Аллея Сбера» на ПМЭФ вошла в число необычных стендов. Основной темой стенда стали современные технологии. Любимцем публики стал робопес, который гуляет по площадке. Робособака помогает гостям ориентироваться и снимает все вокруг.
17-летняя российская теннисистка Мирра Андреева вышла в полуфинал «Ролан Гаррос». Это первый выход в полуфинал турнира Большого шлема для нашей спортсменки. Всем спорт!
Доходы России от продажи нефти в мае выросли почти на 50% по сравнению с прошлым годом на фоне роста цен на нефть.
Лавров получил орден Жеребца от президента Буркина-Фасо. Президент переходного периода Буркина-Фасо Ибрагим Траоре вручил главе российского МИДа Сергею Лаврову высшую государственную награду республики.
Цены на картофель в РФ взлетели на 49,7% с начала года. Но за неделю с 28 мая по 3 июня рост цен на него замедлился — 6,86% против 9,9% неделей ранее, следует из материалов Росстата.
80 человек пострадало в аварии с двумя трамваями сегодня утром в Кемерово.
Предварительно, у одного из трамваев отказали тормоза.
Дебютант ПМЭФ — Альфа Банк выложился на форуме на все 100%. «Лучший банк для бизнеса с Китаем»,— гласит слоган стенда кредитной организации. Гостей приветствовал Михаил Фридман и Герман Хан. От искусства Константин Богомолов и Александр Цыпкин.
В программе: Баста, черная икра и шампанское от дома Периньон.
ВЦИОМ: Более половины россиян (53%) никуда не поедут в отпуск этим летом и будут отдыхать дома. Еще почти треть сказали, что поедут на дачу, 14% поедут в другой город или село, 11% планируют отдохнуть на Черноморском побережье Кавказа.
Автосалон Lada появится в Дубае, заявил президент «Автоваза» Максим Соколов. Вчера АвтоВАЗ на Петербургском международном экономическом форуме представил новый автомобиль Lada Iskra.
Интересный факт: сердце котят бьется со скоростью 220-260 ударов в минуту.
У взрослых котиков пониже — 120-160 ударов.
Костюм Уолтера Уайта из сериала «Во все тяжкие» можно купить всего за ₽2 млн на ПМЭФ. Подарок для тех, у кого есть все.
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Напишите в комментариях, какие события вас заинтересовали больше всего.
Комментарии32
Четвергуля уже ворвался в наш рабочий график, а это значит, что до выходных осталось всего-ничего🚀Всем продуктивного четверга😉
Я на вебинар сегодня записался😎А у вас какие планы на сегодня?😉
Ай, молодца🎾🚀🎾Юниорский или основной турнир?
Доброе утро! На какой вебинар записались?
Это основная/взрослая сетка турнира «Ролан Гаррос!😍
Про продажи) В утреннем бухгалтере в мероприятиях был)
Ржунимагу!
Вот такое название у ордена)))
Наверняка орден ему к лицу!
Очень достойно выглядит орден, кстати))
И всё рано похоже на троллинг))
Есть такое, но проверила во всех источниках, именно так называется) Думаю, Лавров сам был не сильно рад)
У меня вчера было два приступа смеха: первый - после прочтения этой новости, а второй - когда увидела в названии государства ассоциацию с Сивкой-Буркой, т.е., тоже с чем-то лошадиным))
Буркина-Фасо в переводе - родина честных людей
Лаврова же называют лошадью, но он же не лошадь. Поэтому, как честные люди дали ему орден жеребца
А при чём тут тогда Лавров??
И даже не именно конкретно он лично! У него должность такая... что там волей, не волей просто обязан говорить и делать совсем не по честному!
Если он реально выскажет всё по-честному, то дело дойдёт до такого, что и подумать страшно!
Правда так называют? может быть поэтому именно этот орден ему и вручили?
Да, в этом и есть соль ))
Иногда называют "унылая/говорящая/кремлевская лошадь Лавров", это ничего не меняет особо. И тут такой орден
не знаю кто как, я такого выражения ни разу не слышал.
Это только про него одного? Или про других кремлёвких работников тоже?
Только про него
ну... теперь и я буду! Хотя бы даже по той причине, что он действительно и реально ̶Г̶е̶р̶о̶й̶ Жеребец Лавров.
Причём моё выражение будет без какого-либо ругательства и оскорблений!!! А скорее даже как заслуга!
Лучше не надо, это не этично )
это можно понять - Вы не пользуетесь ресурсами, откуда пошёл мем. Но Вы посмотрите на подборку его фото - неужели у Вас не возникает ассоциации?
Теперь и его так звать будут!
Ну вот смотрите.... Когда человеку присуждают орден Герой России, то в дальнейшем не говорят, что ему присудили.... говорится проще коротко "Герой Иванов"
Следовательно и этот теперь будет Жеребец Лавров. ))))))))))))))))
А я уж подумала, что Вы предположили, что орден переименуют в Орден Лаврова😂
В Дании, например, есть Орден Слона, один из высших, кстати.
И что?
Им, в своё время, и Ю. А. Гагарина наградили.
Очень красивый, кстати
Так-то все ордена красивые, и статуты у них замечательные. Ну, у Лаврова просто так совпало...
Вряд ли там было такое же зрительное сходство
Биометрию собирает?
Да там фейс-контроля и без собаки хватает. Сплошная биометрия))