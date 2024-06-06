💥Обзор новостей: цены на картофель взлетели, 53% россиян не поедут в отпуск, импорт табака только с акцизными марками

Минфин предлагает с 1 июля 2024 года разрешить ввоз в Россию иностранной табачной продукции только с акцизными марками . Соответствующий проект постановления правительства опубликован на портале проектов нормативно-правовых актов .

«Аллея Сбера» на ПМЭФ вошла в число необычных стендов . Основной темой стенда стали современные технологии. Любимцем публики стал робопес, который гуляет по площадке. Робособака помогает гостям ориентироваться и снимает все вокруг.

17-летняя российская теннисистка Мирра Андреева вышла в полуфинал «Ролан Гаррос» . Это первый выход в полуфинал турнира Большого шлема для нашей спортсменки. Всем спорт!

Доходы России от продажи нефти в мае выросли почти на 50% по сравнению с прошлым годом на фоне роста цен на нефть.

Цены на картофель в РФ взлетели на 49,7% с начала года . Но за неделю с 28 мая по 3 июня рост цен на него замедлился — 6,86% против 9,9% неделей ранее, следует из материалов Росстата.

Предварительно, у одного из трамваев отказали тормоза.

80 человек пострадало в аварии с двумя трамваями сегодня утром в Кемерово.

Дебютант ПМЭФ — Альфа Банк выложился на форуме на все 100%. «Лучший банк для бизнеса с Китаем»,— гласит слоган стенда кредитной организации. Гостей приветствовал Михаил Фридман и Герман Хан. От искусства Константин Богомолов и Александр Цыпкин.

В программе: Баста, черная икра и шампанское от дома Периньон.