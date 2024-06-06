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Наталия Лукина
Обзоры новостей

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Рассказываем о самых главных событиях, о которых писали и которые обсуждали в мире.
💥Обзор новостей: цены на картофель взлетели, 53% россиян не поедут в отпуск, импорт табака только с акцизными марками
Создано с помощью ИИ OpenAI Вера Ревина/Клерк.ру

Подготовили интересные новости в кратком дайджесте:

  • Минфин предлагает с 1 июля 2024 года разрешить ввоз в Россию иностранной табачной продукции только с акцизными марками. Соответствующий проект постановления правительства опубликован на портале проектов нормативно-правовых актов.

  • «Аллея Сбера» на ПМЭФ вошла в число необычных стендов. Основной темой стенда стали современные технологии. Любимцем публики стал робопес, который гуляет по площадке. Робособака помогает гостям ориентироваться и снимает все вокруг.

  • 17-летняя российская теннисистка Мирра Андреева вышла в полуфинал «Ролан Гаррос». Это первый выход в полуфинал турнира Большого шлема для нашей спортсменки. Всем спорт!

  • Доходы России от продажи нефти в мае выросли почти на 50% по сравнению с прошлым годом на фоне роста цен на нефть.

  • Лавров получил орден Жеребца от президента Буркина-Фасо. Президент переходного периода Буркина-Фасо Ибрагим Траоре вручил главе российского МИДа Сергею Лаврову высшую государственную награду республики.

  • Цены на картофель в РФ взлетели на 49,7% с начала года. Но за неделю с 28 мая по 3 июня рост цен на него замедлился — 6,86% против 9,9% неделей ранее, следует из материалов Росстата.

  • 80 человек пострадало в аварии с двумя трамваями сегодня утром в Кемерово.

    Предварительно, у одного из трамваев отказали тормоза.

  • Дебютант ПМЭФ — Альфа Банк выложился на форуме на все 100%. «Лучший банк для бизнеса с Китаем»,— гласит слоган стенда кредитной организации. Гостей приветствовал Михаил Фридман и Герман Хан. От искусства Константин Богомолов и Александр Цыпкин.

    В программе: Баста, черная икра и шампанское от дома Периньон.

  • ВЦИОМ: Более половины россиян (53%) никуда не поедут в отпуск этим летом и будут отдыхать дома. Еще почти треть сказали, что поедут на дачу, 14% поедут в другой город или село, 11% планируют отдохнуть на Черноморском побережье Кавказа.

  • Автосалон Lada появится в Дубае, заявил президент «Автоваза» Максим Соколов. Вчера АвтоВАЗ на Петербургском международном экономическом форуме представил новый автомобиль Lada Iskra.

  • Интересный факт: сердце котят бьется со скоростью 220-260 ударов в минуту.

    У взрослых котиков пониже — 120-160 ударов.

  • Костюм Уолтера Уайта из сериала «Во все тяжкие» можно купить всего за ₽2 млн на ПМЭФ. Подарок для тех, у кого есть все.

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Напишите в комментариях, какие события вас заинтересовали больше всего.

Комментарии

32
  • Владислав Савушкин
    Бизнес консультант

    Четвергуля уже ворвался в наш рабочий график, а это значит, что до выходных осталось всего-ничего🚀Всем продуктивного четверга😉

    Я на вебинар сегодня записался😎А у вас какие планы на сегодня?😉

    17-летняя российская теннисистка Мирра Андреева вышла в полуфинал «Ролан Гаррос».

    Ай, молодца🎾🚀🎾Юниорский или основной турнир?

    • Наталия Лукина

      Доброе утро! На какой вебинар записались?

      Это основная/взрослая сетка турнира «Ролан Гаррос!😍

  • Ирина

    Лавров получил орден Жеребца от президента Буркина-Фасо.

    Ржунимагу!

      • Ирина

        Наверняка орден ему к лицу!

        • Наталия Лукина
          image.png

          Очень достойно выглядит орден, кстати))

      • Крестик-нолик

        Вот такое название у ордена)))

        И всё рано похоже на троллинг))

        • Наталия Лукина

          Есть такое, но проверила во всех источниках, именно так называется) Думаю, Лавров сам был не сильно рад)

          • Крестик-нолик

            У меня вчера было два приступа смеха: первый - после прочтения этой новости, а второй - когда увидела в названии государства ассоциацию с Сивкой-Буркой, т.е., тоже с чем-то лошадиным))

            • Виктория В
              Главный бухгалтер

              было два приступа смеха:

              Буркина-Фасо в переводе - родина честных людей

              Лаврова же называют лошадью, но он же не лошадь. Поэтому, как честные люди дали ему орден жеребца

              • Arhimed0
                Главный бухгалтер

                Буркина-Фасо в переводе - родина честных людей

                А при чём тут тогда Лавров??

                И даже не именно конкретно он лично! У него должность такая... что там волей, не волей просто обязан говорить и делать совсем не по честному!

                Если он реально выскажет всё по-честному, то дело дойдёт до такого, что и подумать страшно!

                Лаврова же называют лошадью,

                Правда так называют? может быть поэтому именно этот орден ему и вручили?

                • Виктория В
                  Главный бухгалтер

                  Правда так называют?может быть поэтому именно этот орден ему и вручили?

                  Да, в этом и есть соль ))

                  Иногда называют "унылая/говорящая/кремлевская лошадь Лавров", это ничего не меняет особо. И тут такой орден

                  • Arhimed0
                    Главный бухгалтер

                    а, в этом и есть соль ))

                    Иногда называют "унылая/говорящая/кремлевская лошадь Лавров",

                    не знаю кто как, я такого выражения ни разу не слышал.

                    Это только про него одного? Или про других кремлёвких работников тоже?

                      • Arhimed0
                        Главный бухгалтер

                        Только про него

                        ну... теперь и я буду! Хотя бы даже по той причине, что он действительно и реально ̶Г̶е̶р̶о̶й̶ Жеребец Лавров.

                        Причём моё выражение будет без какого-либо ругательства и оскорблений!!! А скорее даже как заслуга!

                    • Крестик-нолик

                      я такого выражения ни разу не слышал.

                      это можно понять - Вы не пользуетесь ресурсами, откуда пошёл мем. Но Вы посмотрите на подборку его фото - неужели у Вас не возникает ассоциации?

      • Arhimed0
        Главный бухгалтер

        Вот такое название у ордена)))

        Теперь и его так звать будут!

        Ну вот смотрите.... Когда человеку присуждают орден Герой России, то в дальнейшем не говорят, что ему присудили.... говорится проще коротко "Герой Иванов"

        Следовательно и этот теперь будет Жеребец Лавров. ))))))))))))))))

        • Крестик-нолик

          Теперь и его так звать будут!

          А я уж подумала, что Вы предположили, что орден переименуют в Орден Лаврова😂

    • Сергей Верещагин

      В Дании, например, есть Орден Слона, один из высших, кстати.

      И что?

      Им, в своё время, и Ю. А. Гагарина наградили.

        • Ирина

          Так-то все ордена красивые, и статуты у них замечательные. Ну, у Лаврова просто так совпало...

      • Ирина

        Им, в своё время, и Ю. А. Гагарина наградили

        Вряд ли там было такое же зрительное сходство

  • Ирина

    Робособака помогает гостям ориентироваться и снимает все вокруг.

    Биометрию собирает?

    • Наталия Лукина

      Да там фейс-контроля и без собаки хватает. Сплошная биометрия))

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