Работа в праздники: как оформлять и оплачивать работу 12 июня

В июне нас ждет одна сокращенная рабочая неделя из-за Дня России, который в этом году выпадает на среду. Но, у компании-работодателя может возникнуть необходимость привлечь сотрудников к работе в этот день. Расскажем, как это сделать правильно.

В июне, 12 числа, отмечается День России — день, когда приняли декларацию о государственном суверенитете России. Это выходной день. При этом 11 июня — в день, предшествующий праздничному, рабочее время сокращается на 1 час.

Вот так будет выглядеть следующая рабочая неделя:

10 июня, понедельник — рабочий день.

11 июня, вторник — сокращенный рабочий день.

12 июня, среда — выходной, праздник День России.

13, 14 — рабочие дни.

По трудовому законодательству работа в выходные и нерабочие праздничные дни запрещена (часть 1 ст. 113 ТК). Однако, работодатели могут вызвать сотрудников 12 июня. Но, вызвать на работу можно далеко не всегда и не всех.

В каких случаях можно привлечь к работе в праздничный день?

Трудовой кодекс разрешает вызвать сотрудников на июньских праздниках если компания или ИП:

работает по непрерывному циклу;

оказывает услуги населению;

столкнулось с неотложными ремонтными или погрузочно-разгрузочными работами.

При этом для таких компаний письменное согласие работников для вызова не нужно.

Для всех остальных компаний и ситуаций, согласные потребуется. Согласие на работу в выходной день необходимо оформить письменно в произвольной форме до начала выполнения работ. Главное, чтобы в документе было зафиксировано согласие работника выйти на работу 12 июня, были указаны его Ф.И.О. и стояла его подпись.

Чтобы не было проблем с трудовой инспекцией рекомендуем:

уведомить о работе в праздник, а также сообщить, что работник имеет право отказаться от работы в выходной;

получить согласие сотрудника на работу в праздники;

издать приказ в произвольной форме о работе в выходной. С приказом нужно ознакомить под подпись работника и ответственных лиц, указанных в документе.

Кто может отказаться от работы в праздник?

Имеют право отказаться от работы:

инвалиды;

работники, у которых есть дети-инвалиды;

женщины с детьми до трех лет;

работники, в одиночку воспитывающие ребенка до 14 лет;

работники, которые ухаживают за больным родственником, и это подтверждено медицинским заключением;

родитель с ребенком до 14 лет, если другой родитель работает вахтовым методом, мобилизован, служит по контракту или стал добровольцем;

работники с тремя и более детьми до 18 лет, пока младшему не исполнится 14 лет.

Сократится ли зарплата из-за праздника?

Нет, если в договоре прописан фиксированный оклад, в этом случае работодатель не имеет права начислить меньше положенного из-за выходного. Об этом сказано в ст. 112 ТК.

«Наличие в календарном месяце нерабочих праздничных дней не является основанием для снижения заработной платы работникам, получающим оклад (должностной оклад)».

Про тех, кому выплачивают гонорары ничего в ТК не сказано, поэтому работодатели могут действовать по своему усмотрению.

Напомним, работу в выходной день нужно оплатить не менее чем в двойном размере либо в одинарном, но с отгулом. Работник может сам выбрать вид компенсации (ст. 153 ТК).

Для сотрудников на неполной ставке норма рассчитывается пропорционально продолжительности недели.

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