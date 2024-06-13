₽ Заказать рекламу
Наталия Лукина
Обзоры новостей

💥Обзор новостей: 31 декабря может стать выходным, пятиступенчатый НДФЛ поддерживают 76% россиян, новая вакцина от рака

Рассказываем о самых главных событиях, о которых писали и которые обсуждали в мире.
💥Обзор новостей: 31 декабря может стать выходным, пятиступенчатый НДФЛ поддерживают 76% россиян, новая вакцина от рака
Иллюстрация: Вера Ревина/Клерк.ру

Подготовили интересные новости в кратком дайджесте:

  • Минтруд: 31 декабря может стать официальным выходным днем. Минтруд при формировании производственного календаря на 2025 год обсудит предложение объявить 31 декабря официальным выходным днем, сообщил глава ведомства Антон Котяков.

  • Предложение о введении в России пятиступенчатой шкалы НДФЛ поддерживают 76% россиян. Предложение о возврате 7% уплаченного НДФЛ семьям с двумя и более детьми при определенных критериях их доходов поддерживают 85%.

  • Авито установил на ПМЭФ трехметровую лошадку-качалку из разноцветных геометрических фигур и детских товаров. Только за 2023 год россияне купили на Авито около 25 миллионов детских товаров, сэкономив до 15 миллиардов рублей.

  • Компания SpaceX сообщила о первом успешном приводнении прототипа корабля Starship.

  • К 225-летию Александра Пушкина Яндекс опубликовал проект «Наше все». На странице проекта можно узнать, какие произведения классика ищут чаще всего, и посмотреть сделанные нейросетями трейлеры к нескольким книгам.

  • ВТБ разрабатывает комплексную программу защиты клиентов от телефонных мошенников. Она позволит с вероятностью 99% выявить, что клиент общался со злоумышленниками и предупредить его о рисках оформления кредита или снятия денег.

  • Индонезия рассматривает возможность введения безвизового режима для туристов из 20 стран с самым большим турпотоком, в том числе и с Россией.

  • Корабль CST-100 Starliner с двумя астронавтами на борту пристыковался к Международной космической станции (МКС).

  • Самой проблемной страной для бизнес-деятельности в 2024 году стала Греция, на втором месте Франция, на третьем — Колумбия, следует из свежего рейтинга Global Business Complexity Index 2024 (GBCI 2024).

  • Глава Сбера Герман Греф на ПМЭФ заявил, что сегодня страна находится на пределе экономического роста: уровень безработицы минимальный, а загрузка производства достигает 81%.

  • Минпромторг предложил ввести уголовную ответственность за ввоз товаров без маркировки. Сегодня наказание предусмотрено только за оборот контрафакта, что ставит поставщиков и производителей продукции в неравные условия. Инициатива устранит это противоречие и обеспечит дополнительную защиту потребителей, считают эксперты.

  • В России успешно испытали революционную вакцину против всех видов рака. Испытания на мышах показали 100% успех, невакцинированные грызуны с меланомой умерли на 19–22-й день после исследования, все вакцинированные — живы.

  • Вчера жители Москвы наблюдали смерч на Калужском шоссе.

    Он образовался, когда столичный регион накрыли грозы с ливнями. О пострадавших и разрушениях не сообщается. В столице у погоды явная биполярочка: то метель в мае, то аномальная жара, теперь смерч.

⚡️Хотите знать, что будет после налоговой реформы? Записывайтесь на Срочный вебинар по налоговой реформе 2024-2025! Как подготовиться к новым НДФЛ, НДС, налогу на прибыль и УСН. Все расскажет спикер, который знает все о претензиях ФНСВладислав Каминский, управляющий партнер ЮК «Каминский, Степанов и партнеры», эксперт по налогам.

💥Экстренный вебинар состоится уже 13 июня в 15:00 по Мск. Не пропустите!

Записаться

Если у вас уже началась паника на фоне налоговой реформы, записывайтесь на вебинар, там многое разложат по полочкам!

Напишите в комментариях, какие события вас заинтересовали больше всего.

Начать дискуссию

Потребительское кредитование

Кредитный портфель россиян увеличится до рекордных 40 трлн рублей

Несмотря на высокую ключевую ставку и попытки Центробанка охладить рынок потребительского кредитования, ссуды в 2024 году достигнут рекордного уровня.

Курсы повышения
квалификации

18 Официальное удостоверение с занесением в госреестр Рособрнадзора
СберРешения
НДС

Уплата налогов за иностранного контрагента: частичное приостановление действия СОИДН, уплата НДС

Продолжаем разбирать особенности уплаты налогов за иностранного контрагента. Разберем последствия частичного приостановление действия СОИДН и порядок уплаты НДС.

Уплата налогов за иностранного контрагента: частичное приостановление действия СОИДН, уплата НДС
Обучение для бухгалтеров

Онлайн-курсы по 3 690 рублей — выбирайте и учитесь!

Время больших скидок в «Клерке»! Онлайн-курсы по бухгалтерскому и налоговому учету на ОСНО, зарплате, госзакупкам и кадровому учету за 3 690 рублей! Успейте воспользоваться суперпредложением!

Календарь вебинаров

12
Лучшие спикеры, новый каждый день
Наталия Лукина
Обзоры новостей

💥Обзор новостей: 31 декабря может стать выходным, пятиступенчатый НДФЛ поддерживают 76% россиян, новая вакцина от рака

Рассказываем о самых главных событиях, о которых писали и которые обсуждали в мире.

💥Обзор новостей: 31 декабря может стать выходным, пятиступенчатый НДФЛ поддерживают 76% россиян, новая вакцина от рака
Фиксированные взносы ИП

Для освобождения ИП в декрете от фиксированных взносов важен возраст ребенка

Если женщина находится в отпуске по уходу за ребенком и одновременно является ИП, но бизнес-деятельность не ведет, она может не платить фиксированные взносы. Но только до 1,5 лет.

Банки

У Системы быстрых платежей появится новая полезная функция

Пока что пользоваться СБП можно только из личного кабинета банковского приложения. Центробанк собирается подключить банкоматы к проведению операций по Системе быстрых платежей.

Онлайн-курсы

57
Опытом делятся эксперты-практики, без воды
Отчетность

Алкогольный бизнес будет отчитываться о бенефициарных владельцах и контролирующих лицах

Производители этилового спирта и алкогольной продукции должны будут отчитаться перед Росалкогольтабакконтролем о бенефициарных владельцах и контролирующих лицах.

Моё дело
РСВ

Новые контрольные соотношения по РСВ 2024

С начала 2024 года расчёт по страховым взносам сдают по новой форме. ФНС уже дважды обновила контрольные соотношения, по которым нужно проверять, правильно ли заполнен отчёт. Рассказываем, что изменилось, и каким нормам следовать.

Новые контрольные соотношения по РСВ 2024
igotosochi
Инвестиции

19% на дороге не валяются, а на стройке валяются! Свежие облигации: ТД РКС на размещении

Хочешь попасть инвестору в самое мурчало — поделись своими грандиозными планами на 3 года вперёд. Покажи там рост выручки в 7 раз, а чтобы свалить его наповал, дай купон 19%. Девелопер ТД РКС так и решил поступить, смотрим, что прячется за купоном в 19%

19% на дороге не валяются, а на стройке валяются! Свежие облигации: ТД РКС на размещении
Инвестиции

В Грозном пройдет Кавказский инвестиционный форум

В Министерстве иностранных дел (МИД) России прошла презентация Кавказского инвестиционного форума, который пройдет в Грозном 15-17 июля.

Налоговая помощь
Налоговые проверки

Предпроверочный анализ как незаконное мероприятие налогового контроля

Самое любимое у налоговиков и не уступающее по серьезности выездной налоговой проверке мероприятие налогового контроля вне рамок налоговых проверок — предпроверочный анализ или просто ППА.

Предпроверочный анализ как незаконное мероприятие налогового контроля
Бухгалтерия ада слушает
Поправки в НК РФ

Давайте поможем ФНС придумать новые налоги в 2025 году

Мы люди отзывчивые, решили немного помочь ФНС. Потому что дальше увеличения ставки налога на прибыль до 25% мысль не идёт. А нужен креативный подход...

Давайте поможем ФНС придумать новые налоги в 2025 году
16

Разборы законов

1 316
Миникурсы, текстовые и видеоинструкции для бухгалтеров
Лапушинский Михаил
Интервью

Алексей Иванов. Сможет ли ученый методолог стать ведущим продуктологом?

Алексей Иванов — директор по продукту «Клерк.Премиум». Мои эмоции после интервью.

4
Ursus_ Legal_Consulting
Право

Правовое сопровождение сделок слияния и поглощения. Стандартный перечень документов, оформляемый при их заключении и исполнении

Целью данной статьи является предоставление информации о том пакете документов, которым (по нашему мнению) должна сопровождаться стандартная M&A сделка.

Лапушинский Михаил
Интервью

Елизавета Маркова. Универсальный солдат бизнес-сообществ или предприниматель?

Четвертый «ТоТ Еще разговор» вместе с Борисом Мальцевым в офисе Клерка мы провели в прекрасной компании основательницы «Молочное утро» Елизаветы Марковой. Пару слов после интервью.

4
Обзоры для бухгалтера

Отмена ЕГЭ, мониторинг зарплат с 2025 года, помогать Минфину будет нейросеть: нет, это не новости из параллельной вселенной 🛸«Ночной бухгалтер» № 1698

Сегодня день богат на любопытные открытия. Минфин собирается привлечь ИИ для помощи с планированием бюджета (тут, наверное, без комментариев), сразу три партии подали в Госдуму проект закона об отмене ЕГЭ с 2025 года, из-за изменений в налоговой системе и в частности в ставках НДФЛ, за расчетами с физлицами будут пристально следить.

Иллюстрация: Вера Ревина / Клерк.ру
Малый и средний бизнес

Власти планируют создать абсолютно новую категорию бизнеса — МСП плюс

В категорию МСП+ войдут компании, где работает от 250 сотрудников и оборот больше 2 млрд рублей.

1
Елена Балаклицкая
Саморазвитие

Подайте, кто сколько может...

Это я не побираюсь))) Просто хочу рассказать, что на «Клерке» появились донаты. Заходите в пост — расскажу подробности.

Иллюстрация: создано с помощью ИИ OpenAI © Вера Ревина/Клерк.ру
5

Вакансии

 Новые вакансии для бухгалтеров и финансистов Добавить вакансию
Социальный вычет

ФНС в 2025 году будет предоставлять налоговые вычеты автоматически

Для получения социальных налоговых вычетов по НДФЛ больше не придется писать заявления и подавать декларацию. Средства зачислят автоматически на карту, которую пользователи укажут в личном кабинете налогоплательщика.

Интересные материалы

Экономика России

Глава Минфина: активы «Макфы» и Соликамского магниевого завода будут продавать

Государство не собирается держать активы национализированных компаний и заниматься управлением ими. Имущество предприятий будет продано.

2