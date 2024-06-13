💥Обзор новостей: 31 декабря может стать выходным, пятиступенчатый НДФЛ поддерживают 76% россиян, новая вакцина от рака

Подготовили интересные новости в кратком дайджесте:

Минтруд: 31 декабря может стать официальным выходным днем. Минтруд при формировании производственного календаря на 2025 год обсудит предложение объявить 31 декабря официальным выходным днем, сообщил глава ведомства Антон Котяков.

Он образовался, когда столичный регион накрыли грозы с ливнями. О пострадавших и разрушениях не сообщается. В столице у погоды явная биполярочка: то метель в мае, то аномальная жара, теперь смерч.

В России успешно испытали революционную вакцину против всех видов рака. Испытания на мышах показали 100% успех, невакцинированные грызуны с меланомой умерли на 19–22-й день после исследования, все вакцинированные — живы.

Минпромторг предложил ввести уголовную ответственность за ввоз товаров без маркировки. Сегодня наказание предусмотрено только за оборот контрафакта, что ставит поставщиков и производителей продукции в неравные условия. Инициатива устранит это противоречие и обеспечит дополнительную защиту потребителей, считают эксперты.

Глава Сбера Герман Греф на ПМЭФ заявил, что сегодня страна находится на пределе экономического роста : уровень безработицы минимальный, а загрузка производства достигает 81%.

Самой проблемной страной для бизнес-деятельности в 2024 году стала Греция , на втором месте Франция, на третьем — Колумбия, следует из свежего рейтинга Global Business Complexity Index 2024 (GBCI 2024).

Корабль CST-100 Starliner с двумя астронавтами на борту пристыковался к Международной космической станции (МКС) .

Индонезия рассматривает возможность введения безвизового режима для туристов из 20 стран с самым большим турпотоком, в том числе и с Россией.

ВТБ разрабатывает комплексную программу защиты клиентов от телефонных мошенников . Она позволит с вероятностью 99% выявить, что клиент общался со злоумышленниками и предупредить его о рисках оформления кредита или снятия денег.

К 225-летию Александра Пушкина Яндекс опубликовал проект «Наше все» . На странице проекта можно узнать, какие произведения классика ищут чаще всего, и посмотреть сделанные нейросетями трейлеры к нескольким книгам.

Авито установил на ПМЭФ трехметровую лошадку-качалку из разноцветных геометрических фигур и детских товаров . Только за 2023 год россияне купили на Авито около 25 миллионов детских товаров, сэкономив до 15 миллиардов рублей.

Предложение о введении в России пятиступенчатой шкалы НДФЛ поддерживают 76% россиян. Предложение о возврате 7% уплаченного НДФЛ семьям с двумя и более детьми при определенных критериях их доходов поддерживают 85%.

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