💥Обзор новостей: 31 декабря может стать выходным, пятиступенчатый НДФЛ поддерживают 76% россиян, новая вакцина от рака

Подготовили интересные новости в кратком дайджесте:
Минтруд: 31 декабря может стать официальным выходным днем. Минтруд при формировании производственного календаря на 2025 год обсудит предложение объявить 31 декабря официальным выходным днем, сообщил глава ведомства Антон Котяков.
Предложение о введении в России пятиступенчатой шкалы НДФЛ поддерживают 76% россиян. Предложение о возврате 7% уплаченного НДФЛ семьям с двумя и более детьми при определенных критериях их доходов поддерживают 85%.
Авито установил на ПМЭФ трехметровую лошадку-качалку из разноцветных геометрических фигур и детских товаров. Только за 2023 год россияне купили на Авито около 25 миллионов детских товаров, сэкономив до 15 миллиардов рублей.
Компания SpaceX сообщила о первом успешном приводнении прототипа корабля Starship.
К 225-летию Александра Пушкина Яндекс опубликовал проект «Наше все». На странице проекта можно узнать, какие произведения классика ищут чаще всего, и посмотреть сделанные нейросетями трейлеры к нескольким книгам.
ВТБ разрабатывает комплексную программу защиты клиентов от телефонных мошенников. Она позволит с вероятностью 99% выявить, что клиент общался со злоумышленниками и предупредить его о рисках оформления кредита или снятия денег.
Индонезия рассматривает возможность введения безвизового режима для туристов из 20 стран с самым большим турпотоком, в том числе и с Россией.
Корабль CST-100 Starliner с двумя астронавтами на борту пристыковался к Международной космической станции (МКС).
Самой проблемной страной для бизнес-деятельности в 2024 году стала Греция, на втором месте Франция, на третьем — Колумбия, следует из свежего рейтинга Global Business Complexity Index 2024 (GBCI 2024).
Глава Сбера Герман Греф на ПМЭФ заявил, что сегодня страна находится на пределе экономического роста: уровень безработицы минимальный, а загрузка производства достигает 81%.
Минпромторг предложил ввести уголовную ответственность за ввоз товаров без маркировки. Сегодня наказание предусмотрено только за оборот контрафакта, что ставит поставщиков и производителей продукции в неравные условия. Инициатива устранит это противоречие и обеспечит дополнительную защиту потребителей, считают эксперты.
В России успешно испытали революционную вакцину против всех видов рака. Испытания на мышах показали 100% успех, невакцинированные грызуны с меланомой умерли на 19–22-й день после исследования, все вакцинированные — живы.
Вчера жители Москвы наблюдали смерч на Калужском шоссе.
Он образовался, когда столичный регион накрыли грозы с ливнями. О пострадавших и разрушениях не сообщается. В столице у погоды явная биполярочка: то метель в мае, то аномальная жара, теперь смерч.
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