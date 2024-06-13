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Наталия Лукина
Обзоры новостей

💥Обзор новостей: Мосбиржа прекратит торги по евро и доллару, курс юань-рубль станет ориентиром для всех валют, США запретили поставку любого софта в РФ

Рассказываем о самых главных событиях, о которых писали и которые обсуждали в мире.
💥Обзор новостей: Мосбиржа прекратит торги по евро и доллару, курс юань-рубль станет ориентиром для всех валют, США запретили поставку любого софта в РФ
Иллюстрация: freepik/freepik

Подготовили интересные новости в кратком дайджесте:

  • США ввели блокирующие санкции против Мосбиржи и Национального клирингового центра (НКЦ). Мосбиржа объявила о прекращении валютных торгов по евро и доллару. Банк России заявил, что после остановки торгов долларом США и евро на Московской биржи с 13 июня сделки с валютой продолжат совершаться на внебиржевом рынке. Юридические и физические лица смогут продолжать покупать и продавать эту валюту через российские банки. Для определения курсов валют ЦБ будет использовать банковскую отчетность и данные, поступающие от цифровых платформ внебиржевых торгов. Помимо остановки торгов долларом и евро, также приостановлены торги гонконгским долларом.

  • ЦБ: биржевой курс юань-рубль станет задавать траекторию для всех валют. Регулятор подчеркнул, что курс останется единым и рыночным, лишь изменится круг данных для его расчета. Биржевой курс юань/рубль станет ориентиром для участников рынка.

  • Райффайзен Инвестиции ограничили вывод не только долларов и евро, но и юаней.

  • Сбер пообещал продолжить торговлю валютой в приложении и офисах банка. В банке заверили, что новые ограничения не повлияют как на работу Сбера в России, так и на работу зарубежных подразделений банка.

  • В России могут появиться более трех курсов доллара. В России, скорее всего, появится несколько курсов доллара после остановки биржевых торгов, считают эксперты. Курс черного рынка, курс межбанка, курс ЦБ и так далее, а ориентироваться мы будем на курс черного рынка либо серого.

  • Т-банк купит контрольную долю в факторинговом бизнесе «Киви». Группа Т-Банк (Тинькофф банк) выкупит контролирующие доли (по 51%) в ООО «РОВИ Факторинг Плюс» и ООО «РОВИ Технологии» у текущего участника — АО «Киви».

    Ранее «Киви» уже передала свои доли в залог банку, следует из ЕГРЮЛ.

    Сделка будет завершена после получения согласия Федеральной антимонопольной службы.

  • Новые санкции США против IT-сектора. Запретят:

    предоставление любому лицу в России услуг по консультированию и проектированию в области IT;

    а также запретят предоставление услуг IT-поддержки и облачных услуг для программного обеспечения, предназначенного для управления предприятием, а также софта для проектирования и производства.

    Решение вступит в силу 12 сентября этого года.

  • В Думу внесут законопроект о зарплате на руки не меньше МРОТ.

    Выплата заработной платы суммой менее МРОТ наказывается административным штрафом.

    В настоящее время зарплату ниже уровня МРОТ после вычета НДФЛ получают около 5 млн работников, в основном это занятые в бюджетной сфере.

  • В МВД раскрыли новую мошенническую схему. Мошенники убеждают жертв оформить кредит в любом крупном банке, а затем перевести 60% взятой суммы на счёт некой инвестиционной фирмы. В обмен на это они обещают полностью погасить взятый кредит, заявляя о том, что 40% кредитных средств останутся на счету человека.

  • Apple стала самой дорогой компанией в мире, обойдя Microsoft. Подъему бизнеса Microsoft способствовало внедрение технологии OpenAI в свое программное обеспечение для повышения производительности.

  • Испания решила сократить число обладателей виз цифровым кочевникам. Она начала проверки номадов и стартапов — постановку на учет в органах социального страхования. Отказ от постановки является серьезным нарушением, оно грозит отменой ВНЖ иностранца.

  • На рынке может появиться новая цементная смесь, значительно превосходящая аналоги. Вдохновленные материалом, из которого состоят раковины устриц и морских ушек, инженеры Принстона создали новый цементный композит, который в 17 раз более устойчив к растрескиванию, чем стандартный цемент, и в 19 раз более способен растягиваться и деформироваться, не разрушаясь.

  • В зоопарке Теннесси родился редкий жираф без пятен.

    Зоологи называют его единственным одноцветным сетчатым жирафом в мире.

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Напишите в комментариях, какие события вас заинтересовали больше всего.

Комментарии

14
  • Ирина

    ЦБ: биржевой курс юань-рубль станет задавать траекторию для всех валют

    Ага, а в Нью-Васюках проведут межпланетный шахматный турнир.

  • Ирина

    На рынке может появиться новая цементная смесь, значительно превосходящая аналоги. Вдохновленные материалом, из которого состоят раковины устриц и морских ушек, инженеры Принстона создали новый цементный композит, который в 17 раз более устойчив к растрескиванию, чем стандартный цемент, и в 19 раз более способен растягиваться и деформироваться, не разрушаясь.

    Синяя изолента?))

      • Oxana999

        я работала когда-то в дорожно -ремонтном управлении, в конце 90х, так вот, наши инженеры создали дорожную смесь, там в составе был щебень, ракушки, еще что-то типа резины или каучука, не помню уже точно, нанесли на экспериментальный участок дороги примерно 2-3 км, получилось покрытие очень красивого цвета, с розовинкой, прозрачное, недавно по нему проезжала- ни одной царапины, выбоины нет.

        Лежит , как новенькое, потому что зимой уплотняется от морозов, летом - расширяется от жары, в общем, адаптируется под погодные условия, так называемое "вечное" дорожное покрытие) и себестоимость этого покрытия выходила копеечная, в несколько десятков раз дешевле асфальтового.

        Что в итоге- наших инженеров -изобретателей вызвали куда-то там в верха - вручили грамоты, похлопали по плечам, денег там сколько-то там приплатили, и сказали- забыть, ибо ремонтировать дороги по пять раз в год выгодно всем)

        Может продали этот"рецепт" тем самым инженерам Принстона? очень уж похожа технология...

        • Наталия Лукина

          Действительно похожа. Вечное у нас очень не любят, оно экономически невыгодное... Хотя казалось бы...

        • Arhimed0
          Главный бухгалтер

          Что в итоге- наших инженеров -изобретателей вызвали куда-то там в верха - вручили грамоты, похлопали по плечам, денег там сколько-то там приплатили, и сказали- забыть, ибо ремонтировать дороги по пять раз в год выгодно всем)

          Я когда читал Ваш рассказ, ожидал в окончании, что изобретателей... посадили далеко и надолго. С той же самой причиной -

          ремонтировать дороги по пять раз в год выгодно всем)

          Про аналогичную ситуацию (а возможно что она даже имела отношение и к Вам) как-то по ТВ показывали. Кто-то там при ремонте решился в качестве эксперимента небольшой участок сделать по собственной технологии. Получилось всё отлично, качество превышает все мыслимые ожидания, нет разрушений несколько лет, хотя соседние участки по обычным нормам уже дано разрушились, по стоимости оказалось намного дешевле..... Но его (вроде бы) привлекли: дескать, отступление от норм и прочее...

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