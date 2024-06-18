🔥Итоги викторины по отпускам. Кто выиграл онлайн-курс «Кадровый учет: документы, воинский учет, 1С»?

Вот и пятница! Пора подводить итоги нашей викторины и узнать, кто лучше всех разбирается в оформление и расчете отпусков.

В понедельник мы запустили викторину — 🔥Викторина на «Клерке». Проверьте свои знания по отпускам и участвуйте в розыгрыше приза. В ней мы предложили проверить хорошо ли вы разбираетесь в оформление и расчете отпусков.

Чтобы проверять себя было еще интереснее, мы разыгрывали приз 🎁 — онлайн-курс Кадровый учет: документы, воинский учет, 1С.

В викторине почувствовало 80 человека! Вы все молодцы!

Но правильно ответил на все вопросы всего 1 человек! В этой викторине победила — Бодрая пенсионерка!!! Поздравляем! В ближайшее время вам будет доступен онлайн-курс Кадровый учет: документы, воинский учет, 1С.

Коллеги, если вы хотите подтянуть свои знания, рекомендуем пройти онлайн-курс Кадровый учет: документы, воинский учет, 1С. После обучения вы сможете грамотно оформлять отпускные, больничные, декрет и другие пособия, принимать и увольнять сотрудников по всем правилам 2024 года, работать с трудовыми книжками, а также вести воинский учет.

Если кому-то не терпится начать обучение, то сейчас вы можете купить онлайн-курс по специальной цене за 3 690 рублей вместо 18 990 рублей!

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Спасибо всем участникам! Не расстраивайтесь, викторин и конкурсов на «Клерке» будет еще много, а призов хватит на всех! Следующая викторина начнется в понедельник, 24 июня! Не пропустите!