🔥Викторина на «Клерке». Проверьте свои знания по отпускам и участвуйте в розыгрыше приза

Лето началось, а значит началась сезонная «головная боль» бухгалтеров и кадровиков — оформление отпусков. Вот наша нескучная викторина, в которой вы можете проверить свои знания. Вопросы несложные, но иногда с подвохом. Будьте внимательны!

🌺 Предлагаем вам пройти викторину от «Клерка» и ответить на несколько вопросов. Проверьте, хорошо ли вы разбираетесь в оформление и расчете отпусков.

Чтобы проверять себя было еще интереснее, мы подарим победителю приз 🎁 — онлайн-курс (подробности в конце поста).

Вопрос 1

Какой расчетный период может быть установлен для отпускных? 12 календарных месяцев перед отпуском - другого не дано Два предыдущих календарных года Любой, указанный работодателем в ЛНА, но при условии, что сотрудник при таком расчете получит не меньше, чем при «стандартном» Проголосовали 8 человек

Вопрос 2

Работница вышла из 3-хлетнего отпуска по уходу за ребенком. Когда она вправе взять очередной оплачиваемый отпуск? Через 6 месяцев после декрета По графику отпусков, который составил работодатель Сразу после отпуска или позднее в удобное женщине время, стаж значения не имеет Проголосовали 5 человек

Вопрос 3

Какой из перечисленных периодов не включают в стаж для очередного ежегодного отпуска? Отпуск по беременности и родам Отпуск по уходу за ребенком до трех лет Время болезни Проголосовали 5 человек

Вопрос 4

Работник подал заявление на отпуск с последующим увольнением. Когда нужно произвести расчет с ним? В последний рабочий день перед уходом в отпуск В последний день отпуска В любой день нахождения сотрудника в отпуске до даты увольнения Проголосовали 5 человек

Вопрос 5

Обязана ли компания предоставлять работнику дополнительный день отдыха, если он прошел диспансеризацию, пока был в отпуске? Да Нет Обязан, при условии, что сотрудник присоединит этот день к отпуску Проголосовали 5 человек

Бухгалтер считает компенсацию за неиспользованный отпуск увольняемому сотруднику. Он проработал в компании с 01.02.2023 г. по 30.04.2024 г. Не болел и не был в отпуске ни разу, получал ежемесячный оклад 54 000 рублей, полностью отработал все месяцы. В марте 2024 года получил годовую премию, рассчитанную с учетом отработанного времени за 2023 год - 24 000 рублей. Какой среднедневной заработок должен получить бухгалтер при расчете? 1 843, 00 руб. 1 911, 26 руб. 1 905, 57 Проголосовали 5 человек

Победитель нашей викторины получит приз от «Клерка» — онлайн-курс Кадровый учет: документы, воинский учет, 1С. После обучения вы сможете грамотно оформлять отпускные, больничные, декрет и другие пособия, принимать и увольнять сотрудников по всем правилам 2024 года, работать с трудовыми книжками, а также вести воинский учет.

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Как выберем победителя?

Разыгрывать приз будем среди тех, кто правильно ответит на все вопросы викторины. Участвовать в викторине могут все желающие. Выбирать победителя будет генератор случайных чисел в пятницу 14 июня.