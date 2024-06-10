🔥Викторина на «Клерке». Проверьте свои знания по отпускам и участвуйте в розыгрыше приза

🌺 Предлагаем вам пройти викторину от «Клерка» и ответить на несколько вопросов. Проверьте, хорошо ли вы разбираетесь в оформление и расчете отпусков.
Чтобы проверять себя было еще интереснее, мы подарим победителю приз 🎁 — онлайн-курс (подробности в конце поста).
Вопрос 1
Какой расчетный период может быть установлен для отпускных?
Вопрос 2
Работница вышла из 3-хлетнего отпуска по уходу за ребенком. Когда она вправе взять очередной оплачиваемый отпуск?
Вопрос 3
Какой из перечисленных периодов не включают в стаж для очередного ежегодного отпуска?
Вопрос 4
Работник подал заявление на отпуск с последующим увольнением. Когда нужно произвести расчет с ним?
Вопрос 5
Обязана ли компания предоставлять работнику дополнительный день отдыха, если он прошел диспансеризацию, пока был в отпуске?
Бухгалтер считает компенсацию за неиспользованный отпуск увольняемому сотруднику. Он проработал в компании с 01.02.2023 г. по 30.04.2024 г. Не болел и не был в отпуске ни разу, получал ежемесячный оклад 54 000 рублей, полностью отработал все месяцы. В марте 2024 года получил годовую премию, рассчитанную с учетом отработанного времени за 2023 год - 24 000 рублей. Какой среднедневной заработок должен получить бухгалтер при расчете?
Победитель нашей викторины получит приз от «Клерка» — онлайн-курс Кадровый учет: документы, воинский учет, 1С. После обучения вы сможете грамотно оформлять отпускные, больничные, декрет и другие пособия, принимать и увольнять сотрудников по всем правилам 2024 года, работать с трудовыми книжками, а также вести воинский учет.
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18 990 рублей!
Как выберем победителя?
Разыгрывать приз будем среди тех, кто правильно ответит на все вопросы викторины. Участвовать в викторине могут все желающие. Выбирать победителя будет генератор случайных чисел в пятницу 14 июня.
Комментарии5
2 - и точка😄
Владислав, нормальный результат)))
Чертовски хороший результат! Учитывая, что просто во всех вопросах выбирал второй вариант😉😄
4 правильных из 6... так себе...
Больше половины - отличный результат!