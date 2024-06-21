💥Обзор новостей: Госдума поддержала пятиступенчатый НДФЛ, на мобильного оператора подали в суд из-за мошенников

Подготовили интересные новости в кратком дайджесте:
Госдума поддержала в первом чтении поправки о пяти ступенях прогрессии НДФЛ. Силуанов:
Максимальная ставка НДФЛ в 22% является оптимальной, это позволяет избежать серых схем при выплате зарплат.
Выяснили, жители каких регионов больше всего хотят завести детей. Наибольшее желание иметь детей зафиксировано у жителей Дальневосточного федерального округа (24%), наименьшее – у жителей Сибирского федерального округа (13%).
Чаще всего хотят завести детей россияне в возрасте 20-37 лет (27%), а реже всего о таких планах говорили жители страны в возрасте 38-58 лет.
Wildberries будет использовать данные Наш.дом.рф для размещения пунктов выдачи. Онлайн-ретейлер будет использовать данные Единой информационной системы жилищного строительства (портал Наш.дом.рф) о возводимых домах, чтобы на их основе подбирать оптимальные локации для размещения пунктов выдачи.
Прокуратура впервые пытается взыскать с оператора связи похищенные мошенниками деньги. Прокуратура впервые в России подала в суд на мобильного оператора с требованием вернуть похищенные телефонным мошенником деньги. Оператор пропустил звонок с подмененным номером и позволил злоумышленникам украсть деньги у 85-летнего жителя Ленинградской области. В суд подали на «Мегафон», утверждает источник «Ведомостей».
Маск высказался про искусственный интеллект: Какой смысл что-либо делать, если ИИ может делать все, что и вы, только лучше? Я думаю, что будет экзистенциальный кризис.
В России может появиться еще одна биржа для торгов ценными бумагами. Ею станет бывшая биржа «Санкт-Петербург», которая с февраля этого года называется АО «Восточная биржа им. В. В. Николаева».
АСВ начало выдавать страховое возмещение вкладчикам Автоградбанка.
Агентство по страхованию вкладов с 20 июня начало выплачивать страховое возмещение по вкладам клиентам Автоградбанка, лицензию которого ЦБ отозвал 16 июня 2024 года.
Первая электрическая модель Ferrari будет доступна по цене не менее 500 тыс. евро. Известно, что компания Ferrari готовится на этой неделе запустить завод по производству первой модели электромобиля в городе Маранелло на севере Италии.
Этим летом россияне чаще всего летают на отдых в Сочи. На втором месте — Москва и Петербург. Из зарубежных направлений самым популярным стал Ереван.
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Напишите в комментариях, какие события вас заинтересовали больше всего.
Комментарии6
Все ворвались в рабочий день?
Заряжаемся чертовски хорошим кофе перед чертовски мощным напряжением мозга😄
Сейчас больше волнуют поправки относительно НДС.
А что волноваться? Не волнуйтесь, примут)))
Редакция тоже очень ждет