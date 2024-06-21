💥Обзор новостей: Госдума поддержала пятиступенчатый НДФЛ, на мобильного оператора подали в суд из-за мошенников

Подготовили интересные новости в кратком дайджесте:

Этим летом россияне чаще всего летают на отдых в Сочи . На втором месте — Москва и Петербург. Из зарубежных направлений самым популярным стал Ереван.

Первая электрическая модель Ferrari будет доступна по цене не менее 500 тыс. евро . Известно, что компания Ferrari готовится на этой неделе запустить завод по производству первой модели электромобиля в городе Маранелло на севере Италии.

Агентство по страхованию вкладов с 20 июня начало выплачивать страховое возмещение по вкладам клиентам Автоградбанка, лицензию которого ЦБ отозвал 16 июня 2024 года.

В России может появиться еще одна биржа для торгов ценными бумагами. Ею станет бывшая биржа «Санкт-Петербург», которая с февраля этого года называется АО «Восточная биржа им. В. В. Николаева».

Маск высказался про искусственный интеллект: Какой смысл что-либо делать, если ИИ может делать все, что и вы, только лучше? Я думаю, что будет экзистенциальный кризис.

Прокуратура впервые пытается взыскать с оператора связи похищенные мошенниками деньги. Прокуратура впервые в России подала в суд на мобильного оператора с требованием вернуть похищенные телефонным мошенником деньги. Оператор пропустил звонок с подмененным номером и позволил злоумышленникам украсть деньги у 85-летнего жителя Ленинградской области. В суд подали на «Мегафон», утверждает источник «Ведомостей».

Wildberries будет использовать данные Наш.дом.рф для размещения пунктов выдачи . Онлайн-ретейлер будет использовать данные Единой информационной системы жилищного строительства (портал Наш.дом.рф ) о возводимых домах, чтобы на их основе подбирать оптимальные локации для размещения пунктов выдачи.

Чаще всего хотят завести детей россияне в возрасте 20-37 лет (27%), а реже всего о таких планах говорили жители страны в возрасте 38-58 лет.

Выяснили, жители каких регионов больше всего хотят завести детей. Наибольшее желание иметь детей зафиксировано у жителей Дальневосточного федерального округа (24%), наименьшее – у жителей Сибирского федерального округа (13%).

Максимальная ставка НДФЛ в 22% является оптимальной, это позволяет избежать серых схем при выплате зарплат.

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