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Наталия Лукина
Обзоры новостей

💥Обзор новостей: Госдума поддержала пятиступенчатый НДФЛ, на мобильного оператора подали в суд из-за мошенников

Рассказываем о самых главных событиях, о которых писали и которые обсуждали в мире.

Подготовили интересные новости в кратком дайджесте:

  • Госдума поддержала в первом чтении поправки о пяти ступенях прогрессии НДФЛ. Силуанов:

    Максимальная ставка НДФЛ в 22% является оптимальной, это позволяет избежать серых схем при выплате зарплат.

  • Выяснили, жители каких регионов больше всего хотят завести детей. Наибольшее желание иметь детей зафиксировано у жителей Дальневосточного федерального округа (24%), наименьшее – у жителей Сибирского федерального округа (13%).

    Чаще всего хотят завести детей россияне в возрасте 20-37 лет (27%), а реже всего о таких планах говорили жители страны в возрасте 38-58 лет.

  • Wildberries будет использовать данные Наш.дом.рф для размещения пунктов выдачи. Онлайн-ретейлер будет использовать данные Единой информационной системы жилищного строительства (портал Наш.дом.рф) о возводимых домах, чтобы на их основе подбирать оптимальные локации для размещения пунктов выдачи.

  • Прокуратура впервые пытается взыскать с оператора связи похищенные мошенниками деньги. Прокуратура впервые в России подала в суд на мобильного оператора с требованием вернуть похищенные телефонным мошенником деньги. Оператор пропустил звонок с подмененным номером и позволил злоумышленникам украсть деньги у 85-летнего жителя Ленинградской области. В суд подали на «Мегафон», утверждает источник «Ведомостей».

  • Маск высказался про искусственный интеллект: Какой смысл что-либо делать, если ИИ может делать все, что и вы, только лучше? Я думаю, что будет экзистенциальный кризис.

  • В России может появиться еще одна биржа для торгов ценными бумагами. Ею станет бывшая биржа «Санкт-Петербург», которая с февраля этого года называется АО «Восточная биржа им. В. В. Николаева».

  • АСВ начало выдавать страховое возмещение вкладчикам Автоградбанка.

    Агентство по страхованию вкладов с 20 июня начало выплачивать страховое возмещение по вкладам клиентам Автоградбанка, лицензию которого ЦБ отозвал 16 июня 2024 года.

  • Первая электрическая модель Ferrari будет доступна по цене не менее 500 тыс. евро. Известно, что компания Ferrari готовится на этой неделе запустить завод по производству первой модели электромобиля в городе Маранелло на севере Италии.

  • Этим летом россияне чаще всего летают на отдых в Сочи. На втором месте — Москва и Петербург. Из зарубежных направлений самым популярным стал Ереван.

  • Пятница, коллеги!

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Напишите в комментариях, какие события вас заинтересовали больше всего.

Комментарии

6
  • Ирина

    Пятница, коллеги!

    Screenshot_20240613_091349_com.whatsapp_edit_529203194052061.jpg

    Все ворвались в рабочий день?

  • Ирина

    Госдума поддержала в первом чтении поправки о пяти ступенях прогрессии НДФЛ. Силуанов:

    Максимальная ставка НДФЛ в 22% является оптимальной, это позволяет избежать серых схем при выплате зарплат.

    Сейчас больше волнуют поправки относительно НДС.

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Наталия Лукина
Обзоры новостей

💥Обзор новостей: Госдума поддержала пятиступенчатый НДФЛ, на мобильного оператора подали в суд из-за мошенников

Рассказываем о самых главных событиях, о которых писали и которые обсуждали в мире.

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Иллюстрация: Вера Ревина / Клерк.ру

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