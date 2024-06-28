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Наталия Лукина
Обзоры новостей

💥Обзор новостей: Степашка заплатит НДФЛ, налог на бездетность хотят вернуть, чай в пакетиках предлагают запретить

Рассказываем о самых главных событиях, о которых писали и которые обсуждали в мире.

Подготовили интересные новости в кратком дайджесте:

  • Тема налоговой реформы дошла и до детей. «Спокойной ночи, малыши» посвятили пользе налогов новый выпуск. Хрюша, Степашка и робот Айтиша обсудили, зачем нужны налоги. Робот Айтиша рассказал, что из налоговых поступлений складывается бюджет, а деньги из него идут на дороги, доступные медицину и образование, а также на работу полицейских и пожарных.

    В итоге Степашка пообещал «обязательно платить налоги», когда вырастет.

  • В Госдуме предложили ввести налог на бездетность. По словам депутата Евгения Фёдорова, если страна хочет повысить демографию, то деньги нужно забрать у бездетных и отдать их семьям с детьми. Депутат добавил, что налог — это перераспределение денег, а не штраф.

  • ЦИАН отметил подорожание загородных домов в России на 70% за пять лет. Рост зафиксировали во всех регионах.

  • С 1 января 2025 года немецкая компания Lufthansa будет применять дополнительный сбор в размере от 1 до 72 евро на всех своих рейсах, вылетающих из Европейского Союза, «для покрытия расходов, связанных с экологическими требованиями».

  • Россиянам нужно работать в среднем 6 месяцев, чтобы накопить на летний отпуск. Меньше всего времени нужно пермякам — от 4 до 5 месяцев, больше всего жителям Екатеринбурга — почти 7 месяцев. Краснодарцам требуется суть больше 5 месяцев для накопления на отдых.

  • В Минфине допустили, что Россия навсегда потеряла замороженные Западом деньги. «В общем, можно честно сказать, что эти деньги для нас надолго потерянные, если не навсегда», — заявил глава департамента контроля за внешними ограничениями Минфина РФ Дмитрий Тимофеев.

  • Курьеров в Москве обяжут проходить тест на знание ПДД, сообщили в департаменте транспорта столицы. Пилотное тестирование уже запустили на Едином транспортном портале, москвичи также могут проверить свои знания.

  • Большинство россиян положительно относятся к науке, но не могут назвать ни одного современного ученого или их конкретные открытия — исследование группы «Циркон» по поручению РАН.

  • Владельцы ПВЗ зарабатывают на своем бизнесе все меньше. Крупнейшие российские маркетплейсы — Wildberries, Ozon и «Яндекс Маркет» — за последние два года заметно ужесточили условия работы партнерских пунктов выдачи заказов.

  • В Госдуме призвали запретить продажу чая в пакетиках-пирамидках. С инициативой к министру здравоохранения обратился депутат Борис Чернышов после того, как учёные выявили, что такие пакетики создают риск развития рака.

  • Москвичам придется платить за ипотеку в среднем 200 тыс. руб. в месяц.

    После закрытия льготной ипотеки месячный ипотечный платёж на среднюю квартиру в Москве вырастет до 200 тысяч рублей, в регионах — до 80 тысяч рублей.

    Для того чтобы банк одобрил кредит, зарплата должна быть в 1,5–2 раза больше ежемесячного платежа — 400 тыс. и 200 тыс. рублей соответственно.

  • Пятница, коллеги!

Напишите в комментариях, какие события вас заинтересовали больше всего.

Комментарии

19
  • Ирина

    В Госдуме предложили ввести налог на бездетность. По словам депутата Евгения Фёдорова, если страна хочет повысить демографию, то деньги нужно забрать у бездетных и отдать их семьям с детьми.

    На колу мочало, начинай сначала (с)?

    • Наталия Лукина

      Вечная тема. Если нечего сказать, предложи вернуть налог на бездетность

      • Arhimed0
        Главный бухгалтер

        я бы предоложил бы ввести отдельный налог на депутатов!

        Это бы хоть как-то сократило бы число тех, которые втуда лезут.

        Базой бы можно было бы принять.... IQ, как например. Или устроить подобие егеге (конечно же не полоценный школьный, но кое-что пригодилось бы) и по набранным баллам

        • Ирина

          Базой бы можно было бы принять.... IQ, как например.

          И какой IQ должен быть? Отрицательный?)))

  • Ирина

    В Минфине допустили, что Россия навсегда потеряла замороженные Западом деньги

    А что, ещё надеялись? Наивные и в сказки верят?

  • Ирина

    Для того чтобы банк одобрил кредит, зарплата должна быть в 1,5–2 раза больше ежемесячного платежа — 400 тыс. и 200 тыс. рублей соответственно

    А зачем богатым кредит? Они же, с з/платой от 200 тыс., с 2025 года станут богатыми

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