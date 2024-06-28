💥Обзор новостей: Степашка заплатит НДФЛ, налог на бездетность хотят вернуть, чай в пакетиках предлагают запретить

Подготовили интересные новости в кратком дайджесте:
Тема налоговой реформы дошла и до детей. «Спокойной ночи, малыши» посвятили пользе налогов новый выпуск. Хрюша, Степашка и робот Айтиша обсудили, зачем нужны налоги. Робот Айтиша рассказал, что из налоговых поступлений складывается бюджет, а деньги из него идут на дороги, доступные медицину и образование, а также на работу полицейских и пожарных.
В итоге Степашка пообещал «обязательно платить налоги», когда вырастет.
В Госдуме предложили ввести налог на бездетность. По словам депутата Евгения Фёдорова, если страна хочет повысить демографию, то деньги нужно забрать у бездетных и отдать их семьям с детьми. Депутат добавил, что налог — это перераспределение денег, а не штраф.
ЦИАН отметил подорожание загородных домов в России на 70% за пять лет. Рост зафиксировали во всех регионах.
С 1 января 2025 года немецкая компания Lufthansa будет применять дополнительный сбор в размере от 1 до 72 евро на всех своих рейсах, вылетающих из Европейского Союза, «для покрытия расходов, связанных с экологическими требованиями».
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Москвичам придется платить за ипотеку в среднем 200 тыс. руб. в месяц.
После закрытия льготной ипотеки месячный ипотечный платёж на среднюю квартиру в Москве вырастет до 200 тысяч рублей, в регионах — до 80 тысяч рублей.
Для того чтобы банк одобрил кредит, зарплата должна быть в 1,5–2 раза больше ежемесячного платежа — 400 тыс. и 200 тыс. рублей соответственно.
Пятница, коллеги!
Напишите в комментариях, какие события вас заинтересовали больше всего.
Комментарии19
На колу мочало, начинай сначала (с)?
Вечная тема. Если нечего сказать, предложи вернуть налог на бездетность
я бы предоложил бы ввести отдельный налог на депутатов!
Это бы хоть как-то сократило бы число тех, которые втуда лезут.
Базой бы можно было бы принять.... IQ, как например. Или устроить подобие егеге (конечно же не полоценный школьный, но кое-что пригодилось бы) и по набранным баллам
И какой IQ должен быть? Отрицательный?)))
А что, ещё надеялись? Наивные и в сказки верят?
А зачем богатым кредит? Они же, с з/платой от 200 тыс., с 2025 года станут богатыми