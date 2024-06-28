💥Обзор новостей: Степашка заплатит НДФЛ, налог на бездетность хотят вернуть, чай в пакетиках предлагают запретить

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Тема налоговой реформы дошла и до детей. «Спокойной ночи, малыши» посвятили пользе налогов новый выпуск. Хрюша, Степашка и робот Айтиша обсудили, зачем нужны налоги. Робот Айтиша рассказал, что из налоговых поступлений складывается бюджет, а деньги из него идут на дороги, доступные медицину и образование, а также на работу полицейских и пожарных. В итоге Степашка пообещал «обязательно платить налоги», когда вырастет.

В Госдуме предложили ввести налог на бездетность. По словам депутата Евгения Фёдорова, если страна хочет повысить демографию, то деньги нужно забрать у бездетных и отдать их семьям с детьми. Депутат добавил, что налог — это перераспределение денег, а не штраф.

ЦИАН отметил подорожание загородных домов в России на 70% за пять лет. Рост зафиксировали во всех регионах.

С 1 января 2025 года немецкая компания Lufthansa будет применять дополнительный сбор в размере от 1 до 72 евро на всех своих рейсах, вылетающих из Европейского Союза, «для покрытия расходов, связанных с экологическими требованиями».

Россиянам нужно работать в среднем 6 месяцев, чтобы накопить на летний отпуск. Меньше всего времени нужно пермякам — от 4 до 5 месяцев, больше всего жителям Екатеринбурга — почти 7 месяцев. Краснодарцам требуется суть больше 5 месяцев для накопления на отдых.

В Минфине допустили, что Россия навсегда потеряла замороженные Западом деньги. «В общем, можно честно сказать, что эти деньги для нас надолго потерянные, если не навсегда», — заявил глава департамента контроля за внешними ограничениями Минфина РФ Дмитрий Тимофеев.

Курьеров в Москве обяжут проходить тест на знание ПДД, сообщили в департаменте транспорта столицы. Пилотное тестирование уже запустили на Едином транспортном портале, москвичи также могут проверить свои знания.

Большинство россиян положительно относятся к науке, но не могут назвать ни одного современного ученого или их конкретные открытия — исследование группы «Циркон» по поручению РАН.

Владельцы ПВЗ зарабатывают на своем бизнесе все меньше. Крупнейшие российские маркетплейсы — Wildberries, Ozon и «Яндекс Маркет» — за последние два года заметно ужесточили условия работы партнерских пунктов выдачи заказов.

В Госдуме призвали запретить продажу чая в пакетиках-пирамидках. С инициативой к министру здравоохранения обратился депутат Борис Чернышов после того, как учёные выявили, что такие пакетики создают риск развития рака.

Москвичам придется платить за ипотеку в среднем 200 тыс. руб. в месяц. После закрытия льготной ипотеки месячный ипотечный платёж на среднюю квартиру в Москве вырастет до 200 тысяч рублей, в регионах — до 80 тысяч рублей. Для того чтобы банк одобрил кредит, зарплата должна быть в 1,5–2 раза больше ежемесячного платежа — 400 тыс. и 200 тыс. рублей соответственно.