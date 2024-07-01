💥Обзор новостей: СберМаркет теперь Купер, вырос спрос на черную икру, водка и коньяк подорожали

Подготовили интересные новости в кратком дайджесте:

В июле в силу вступит закон, по которому клиенты банков смогут вернуть деньги , добровольно перечисленные мошенникам . Это должно происходить в случаях, если: банк одобрил перечисление средств на счет мошенников, который находится в специальной базе ЦБ. Или банк не уведомил клиента об осуществлении перевода без его согласия, или карта была утеряна, и клиент предупредил об этом банк.

Мошенники начали публиковать фейковые предложения удаленной работы в IT-отрасли в популярных Telegram-каналах с вакансиями . В переписке у соискателей запрашивают персональные данные и пытаются привязать к личному кабинету банка номер якобы корпоративной сим-карты, чтобы похитить деньги.

Аналитики отмечают рост отказов от отдыха в Крыму и негативных впечатлений. В основном тому три причины: изнурительные очереди на Крымском мост, опасения за безопасность, и дороговизна по сравнению с другими популярными местами отпуска.

В России истек срок действия программы семейной ипотеки и срок действия программы «Льготная ипотека». Стоимость новостроек на крупнейших рынках России за месяц выросла на 1,5% .

В России подорожали водка и коньяк . С 1 июля 2024 года в России выросли минимальные цены на алкоголь крепостью более 28 градусов. Теперь бутылка водки 0,5 литра будет стоить от 299 рублей, бренди — от 403 рублей, а коньяка — от 556 рублей.

Зарплаты мигрантов взлетели на 38% с начала года , подсчитали в «Мигрант Сервис». Если в январе строительные предприятия были готовы платить от 105 тысяч рублей, то в июне — уже до 145 тысяч. Зарплаты курьеров выросли ещё больше: с 90 до 150 тысяч рублей.

Милонов отреагировал на визит Канье Уэста и его жены Бьянки Цензори в Москву . Депутат предостерег рэпера от хождения по улицам голышом и предложил ему посетить парк «Патриот» или «Зарядье».

Частью элиты в России делают прежде всего высокий доход, статусная родня и большая власть , считают участники опроса «Платформы». При этом большинство россиян хотели бы, чтобы элиту отличали большой ум и таланты.

Россияне стали чаще покупать черную икру . За первое полугодие 2024 года количество покупок деликатеса выросло почти на 10%.

СберМаркет сменит название на Купер. «СберМаркет», специализирующийся на доставке из ресторанов и магазинов, проведет ребрендинг и сменит название на «Купер». В компании рассчитывают, что новый бренд сделает сервис «более человечным».

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