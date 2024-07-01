💥Обзор новостей: СберМаркет теперь Купер, вырос спрос на черную икру, водка и коньяк подорожали

Подготовили интересные новости в кратком дайджесте:
СберМаркет сменит название на Купер. «СберМаркет», специализирующийся на доставке из ресторанов и магазинов, проведет ребрендинг и сменит название на «Купер». В компании рассчитывают, что новый бренд сделает сервис «более человечным».
Россияне стали чаще покупать черную икру. За первое полугодие 2024 года количество покупок деликатеса выросло почти на 10%.
Частью элиты в России делают прежде всего высокий доход, статусная родня и большая власть, считают участники опроса «Платформы». При этом большинство россиян хотели бы, чтобы элиту отличали большой ум и таланты.
Милонов отреагировал на визит Канье Уэста и его жены Бьянки Цензори в Москву. Депутат предостерег рэпера от хождения по улицам голышом и предложил ему посетить парк «Патриот» или «Зарядье».
Зарплаты мигрантов взлетели на 38% с начала года, подсчитали в «Мигрант Сервис». Если в январе строительные предприятия были готовы платить от 105 тысяч рублей, то в июне — уже до 145 тысяч. Зарплаты курьеров выросли ещё больше: с 90 до 150 тысяч рублей.
В России подорожали водка и коньяк. С 1 июля 2024 года в России выросли минимальные цены на алкоголь крепостью более 28 градусов. Теперь бутылка водки 0,5 литра будет стоить от 299 рублей, бренди — от 403 рублей, а коньяка — от 556 рублей.
В России истек срок действия программы семейной ипотеки и срок действия программы «Льготная ипотека». Стоимость новостроек на крупнейших рынках России за месяц выросла на 1,5%.
Аналитики отмечают рост отказов от отдыха в Крыму и негативных впечатлений. В основном тому три причины: изнурительные очереди на Крымском мост, опасения за безопасность, и дороговизна по сравнению с другими популярными местами отпуска.
Мошенники начали публиковать фейковые предложения удаленной работы в IT-отрасли в популярных Telegram-каналах с вакансиями. В переписке у соискателей запрашивают персональные данные и пытаются привязать к личному кабинету банка номер якобы корпоративной сим-карты, чтобы похитить деньги.
В июле в силу вступит закон, по которому клиенты банков смогут вернуть деньги, добровольно перечисленные мошенникам. Это должно происходить в случаях, если: банк одобрил перечисление средств на счет мошенников, который находится в специальной базе ЦБ. Или банк не уведомил клиента об осуществлении перевода без его согласия, или карта была утеряна, и клиент предупредил об этом банк.
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Напишите в комментариях, какие события вас заинтересовали больше всего.
Комментарии6
Найс)
А вот быть и вот так
или даже вот так
Думаете, станет лицом бренда? )))
А может, этот?
Брэдли однозначно симпотичный наших вариантов))
Мне на ум пришёл только Элис
Интересный такой стайл у курьеров, запоминающийся😆