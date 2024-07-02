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Наталия Лукина
Обучение для бухгалтеров

Календарь вебинаров для бухгалтера в июле. Выбирайте и смотрите!

Собрали для вас анонсы вебинаров на июль 2024 года. Сохраняйте в закладки! Подписчикам «Клерк.Премиум» — бесплатный доступ.
Календарь вебинаров для бухгалтера в июле. Выбирайте и смотрите!
Иллюстрация: Вера Ревина / Клерк.ру

Будьте в курсе последних изменений в законодательстве! Выбирайте из 12 вебинаров интересные именно вам и записывайтесь. Выгоднее всего купить абонемент сразу на все вебинары месяца. Сейчас приобрести его можно по выгодной цене!

Абонемент на вебинары за 1 490 руб.

Анонс вебинаров на июль

Не пропустите полезные материалы. Первый вебинар начнется сегодня!

Тема вебинара

Дата

Время

1

Налоговая реформа-2025: как на УСН платить НДС. Под угрозой ли ваш бизнес?

2 июля

11:00

2

Работа с самозанятыми – 2024. Мониторинг Минтруда

3 июля

11:00

3

Дебиторская и кредиторская задолженность в налоговом учете: как списать без ошибок и налоговых рисков?

9 июля

11:00

4

Налоговая реформа 2025: УСН, НДС, налог на прибыль, НДФЛ и налог на имущество

9 июля

15:00

5

Изменения в налогах 2024-2025: что ждать бизнесу

10 июля

11:00

6

Налоговая реформа 2025. НДФЛ: как будем работать с прогрессивной шкалой + Мастер-класс по заполнению 6-НДФЛ

11 июля

13:00

7

Отпускные – 2024: правила предоставления, порядок расчета и сложные моменты

12 июля

15:00

8

Налоговая реформа и амнистия за дробление: что изменится для бизнеса и как законно снизить налоговую нагрузку

16 июля

11:00

9

Патентная система налогообложения: инструкция для ИП и бухгалтеров на 2024-2025 года

17 июля

11:00

10

Ответ на требование ФНС: сроки, документы, ответственность

17 июля

15:00

11

МЧД-2025: успеть до сентября-2024. Практика работы с маркировкой и ЭДО

23 июля

11:00

12

Налоговая реформа – 2025: изменения в НДС и налоге на прибыль

25 июля

15:00

Даже если вебинар уже прошел, вы можете посмотреть его запись. Сейчас в архиве почти 700 записей прошедших трансляций. Все они бесплатно доступны подписчикам Клерк.Премиум.

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Медицина

Почему во время бега болит бок? Рассказывает бухгалтерам терапевт

Иногда при физической нагрузке, чаще всего при беге, возникает боль в правом или левом боку под ребрами. Люди обычно могут указать пальцем, где конкретно болит. Этот феномен называется связанная с физической активностью боль в животе.

Курсы повышения
квалификации

20 Официальное удостоверение с занесением в госреестр Рособрнадзора
Наталия Лукина
Обучение для бухгалтеров

Календарь вебинаров для бухгалтера в июле. Выбирайте и смотрите!

Собрали для вас анонсы вебинаров на июль 2024 года. Сохраняйте в закладки! Подписчикам «Клерк.Премиум» — бесплатный доступ.

Иллюстрация: Вера Ревина / Клерк.ру
Отчетность в СФР

Коды ошибок ЕФС-1 с расшифровкой

Большинство ошибок в сданной ЕФС-1 выявляются фондом в процессе автоматической проверки отчета при приеме формы. По отчетам с ошибками СФР направляет протоколы, где указан код (индекс) ошибки, которую нужно исправить.

Коды ошибок ЕФС-1 с расшифровкой

Календарь вебинаров

11
Лучшие спикеры, новый каждый день
Налоговые изменения 2025

ФНС: детальных критериев дробления в НК не будет

ФНС продолжает настаивать на том, что в законе не стоит определять четкие критерии незаконного дробления. В противном случае это откроет новые возможности для применения схем.

Уведомление по ЕНП

До 3 июля не забудьте сдать уведомление по ЕНП на НДФЛ

3 июля – очередной срок сдачи уведомления на единый налоговый платеж (ЕНП). В нем будет только НДФЛ за период с 23.06 по 30.06.

Клерк
Обучение для бухгалтеров

Топ-5 курсов по бухгалтерии на маркетплейсах

Торговля на маркетплейсах становится все более популярным форматом ведения бизнеса и поэтому перспективным участком для работы бухгалтера, особенно для тех, кто планирует перейти на аутсорс. Рассказываем, как выбрать курс по бухгалтерии маркетплейса, чтобы стать востребованным специалистом с высоким доходом.

Топ-5 курсов по бухгалтерии на маркетплейсах

Онлайн-курсы

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Опытом делятся эксперты-практики, без воды
Подотчет, командировки

Роструд высказался о допустимой периодичности и продолжительности командировок

Продолжительность командировок может быть любой: срок командировки определяет работодатель с учетом объема, сложности и других особенностей служебного поручения.

Наталья Горячая
Бухгалтеры

Передача дел от одного бухгалтера другому. Как ее не превратить в битву за информацию и документы

Это для кого-то покажется странным, но однозначно может кому-то спасти если не бизнес, то нервы. Поговорим о передаче дел от одного бухгалтера другому.

Иллюстрация: Вера Ревина / Клерк.ру
Наталия Лукина
Обзоры новостей

💥Обзор новостей: чтение налоговых поправок перенесли, суд запретил ругаться в групповых чатах домов, в Москве жара

Рассказываем о самых главных событиях, о которых писали и которые обсуждали в мире.

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Уведомление по ЕНП

🙏 ФНС: два ЕНП-уведомления на НДФЛ ввели по просьбе бизнеса

Два уведомления по НДФЛ – это удобно и никак не нарушает трудовые права бухгалтеров, которые каждый две недели сдают уведомление и делают платежки.

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Вячеслав Василевский
Налоговые проверки

Доводы в свою защиту после проверки, а также результаты проверки этих доводов

Пишем апелляционную жалобу. Предлагаю вашему вниманию образец текста апелляционной жалобы в этой части, а также выводы налоговиков и судов.

Иллюстрация: Вера Ревина /«Клерк»
1
Вебинары для бухгалтеров

Близится налоговая реформа-2025. Уже сегодня проверьте, под угрозой ли ваш бизнес!

Больше всего налоговая реформа-2025 касается налогоплательщиков на УСН. Изменения просто революционные и требуют пересмотра работы всех компаний. Разберитесь, с чем придется столкнуться, чтобы перестроить работу.

Разборы законов

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Миникурсы, текстовые и видеоинструкции для бухгалтеров
igotosochi
Инвестиции

Пенсионный криптофонд. Месяц 14

Вот и закончился очередной месяц моего криптопутешествия на криптоостров, в ходе которого  я ежемесячно вношу небольшую сумму и создаю личный криптовалютный пенсионный фонд. Не знаю, сколько будет стоить биткоин через 50 лет, но знаю, что произошло в моём криптопортфеле за июнь. Четырнадцать месяцев позади, погнали смотреть.

Пенсионный криптофонд. Месяц 14
Банкротство юридических лиц

ФНС: предбанкротных компаний стало в два раза меньше

С мая 2024 года кредиторы могут инициировать банкротство должника при сумме долга от 2 млн рублей. Раньше этот порог составлял 300 тысяч.

Налоговая помощь
Судебная практика по налоговым спорам

Доверяют ли суды людям? На примере судебного решения

В одном из недавних материалов мы писали о роли допроса свидетеля в налоговом органе, а также приводили в пример одно из дел, где налоги были доначислены практически только на основании показаний свидетелей.

happy@
Обзоры новостей

С 1 июля жизнь россиян подорожала, а кредиты стали менее доступными

С понедельника вступил в силу целый ряд изменений, которые увеличивают стоимость жизни граждан и снижают доступность заемных денег для них.

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Юзвак Максим
Обзор налоговых новостей

Праздник у инспекций, проблемы у Хабиба, разъяснения Минфина в налоговом обзоре

Обзор налоговых событий в первый день июля 2024.

1
Госпошлина

В России увеличились пошлины за выдачу загранпаспортов и видов на жительство с 1 июля

Повышение государственных пошлин связано в первую очередь с ростом стоимости на электронный носитель, который содержит загранпаспорт нового образца.

Вакансии

 Новые вакансии для бухгалтеров и финансистов Добавить вакансию
Обзоры для бухгалтера

В туалет по расписанию, ФНС доводит до ручки из-за ошибки и требует от ИП объяснений по переводу денег самому себе. 🤦‍♀️«Ночной бухгалтер» № 1714

Сегодня несколько новостей и один пост близко коснулись сложностей работы бухгалтером. То работодатели неадекватны, то налоговики ошибаются, а у тебя чуть не сердечный приступ, то количество отчетов отказываются сокращать. Еще расскажем, какие законы вступают в силу в июле, на какие ошибки в уведомлении обратить внимание и почему ФНС интересуют деньги ИП.

Иллюстрация: Вера Ревина/Клерк.ру

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