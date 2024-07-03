«Клерк» раздает призы! 10 победителей получают Клерк.Премиум

Это просто праздник какой-то! Раздаем призы! Сегодня 10 пользователей получат доступ к месячной подписке Клерк.Премиум. Победители правильно ответили на сложные вопросы в тесте по бухгалтерской терминологии и теперь получают награду. Участвуйте в конкурсах и викторинах «Клерка», и вам тоже повезет!

На прошлой неделе Алексей Иванов проверял знания пользователей на бухгалтерские термины Тест: понимаете ли вы бухгалтерские термины. Выпуск 6. Вопросы были сложными, но и призы были классными!

Первым 10 ответившим правильно на все вопросы теста подарят наш лучший продукт — подписку Клерк.Премиум на месяц. С ней можно бесплатно смотреть вебинары «Клерка», читать редакционные разборы законов, проходить онлайн-курсы. А еще — задать вопрос по учету, налогам, кадрам и праву эксперту в «Консультациях» и получить быстро ответ с обоснованием позиции.

И вот эти 10 знатоков-победителей, которым с сегодняшнего дня подключат месячную подписку «Клерк.Премиум»:

Поздравляем победителей! Начинайте пользоваться уже сегодня! И спасибо всем участникам! Не расстраивайтесь, викторин и конкурсов на «Клерке» будет еще много, призов хватит на всех! Если вы не хотите ждать, то можете подключить сегодня Клерк.Премиум на выгодных условиях!

Клерк.Премиум — это платная подписка, которой сейчас пользуются 3 181 человек. В подписку входят:

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