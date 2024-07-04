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Наталия Лукина
Обзоры новостей

💥Обзор новостей: определились с налогом на длинные вклады, пособия уволенным беременным увеличат, трудовые права защитят

Рассказываем о самых главных событиях, о которых писали и которые обсуждали в мире.
💥Обзор новостей: определились с налогом на длинные вклады, пособия уволенным беременным увеличат, трудовые права защитят
Иллюстрация: создано с помощью ИИ OpenAI © Вера Ревина/Клерк.ру

Подготовили интересные новости в кратком дайджесте:

  • Власти определились с параметрами расчета налога на длинные вклады.

    Длинным вкладом будет считаться тот, что открывается на срок от 15 месяцев. Держатели только таких депозитов смогут рассчитывать на послабления при определении налога на вклады.

  • Уволенным из-за ликвидации компании беременным уравняют пособие с прожиточным минимумом. По действующему законодательству минимальный размер такого пособия составляет 300 рублей. При этом сумма такого пособия подлежит индексации один раз в год с 1 февраля 2024 года, исходя из индекса роста потребительских цен за предыдущий год.

  • Сбер спрогнозировал курс рубля к концу года.

    Сейчас рубль укрепляется, но в дальнейшем, скорее всего, произойдет откат. К концу года рубль будет примерно на уровне майских значений — плюс-минус 5%.

  • Монако ввели ограничения на выигрыши россиян в казино. Если обладатель российского паспорта (без двойного гражданства и европейского ВНЖ) выиграл в казино Монако больше 500 евро, деньги он не получит. При этом проигрывать можно сколько угодно.

  • Список рекомендованных чиновникам российских автомобилей расширен до 14 брендов.

    Минпромторг добавил в перечень автомобилей, для приоритетного использования госслужащими в служебных целях, модели Lada Largus, Xcite X-Cross 7 и легкие коммерческие автомобили группы «ГАЗ».

  • Сегодня в столице не исключен уже третий подряд суточный рекорд максимальной температуры воздуха (для 4 июля он составляет 33,7 градуса в 1938 г). Синоптики прогнозируют до 34 градусов жары. И это, на секундочку, в тени! И только в конце недели к начнет поступать более прохладный воздух атлантического происхождения. В выходные Москве температура опустится +25…+27 градусов. Остановитесь…

  • Средняя зарплата россиян увеличилась до 83,9 тысяч рублей в апреле, прибавив 17% по сравнению с тем же месяцем 2023 года, сообщил Росстат. При этом на днях тот же Росстат заявил, что четверть россиян получают доходы от 27 тыс. до 45 тыс. руб. Это как так?

  • Вячеслав Володин: Необходимо повышать уровень защиты трудовых прав граждан. На этой неделе приступим к рассмотрению законопроекта, направленного на совершенствование госконтроля за соблюдением трудового законодательства.

    В числе поправок:

    • установление государственного надзора за соблюдением работодателем обязательств перед работниками по трудовым соглашениям;

    • предоставление инвалидам ежегодного оплачиваемого отпуска не менее 30 календарных дней;

    • создание региональных межведомственных комиссий для противодействия формированию просроченной задолженности по зарплате;

    • осуществление временного перевода на другую работу по направлению службы занятости с согласия работника при приостановке производства или наличии потребности на другом предприятии.

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Напишите в комментариях, какие события вас заинтересовали больше всего.

Комментарии

13
  • Ирина

    трудовые прав защитят

    ?

  • Ирина

    По действующему законодательству минимальный размер такого пособия составляет 300 рублей.

    В день?

  • Ирина

    Сегодня в столице не исключен уже третий подряд суточный рекорд максимальной температуры воздуха (для 4 июля он составляет 33,7 градуса в 1938 г). Синоптики прогнозируют до 34 градусов жары. И это, на секундочку, в тени!

    Screenshot_20240704_084517.jpg

    Приезжайте к нам!

      • Ирина

        А почему не Магадан?🤣

        • Наталия Лукина

          Ой, нет, вахтовики, бывшие "зоны", отсутствие культурной жизни... Лучше в Скандинавию)

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