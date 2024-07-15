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Наталия Лукина
Интервью

Дробление бизнеса еще долго будет в фокусе налоговиков. Интервью с Дмитрием Ряховским

Минфин предусмотрел частичный отказ от дробления, при этом отказ должен быть добровольным. Кроме того, амнистия не затронет уголовные дела. Про предстоящую амнистию, проверки и законную оптимизацию поговорили с Дмитрием Ряховским, спикером V всероссийской бухгалтерской конференции «Клерка».
Дробление бизнеса еще долго будет в фокусе налоговиков. Интервью с Дмитрием Ряховским

Дмитрий Ряховский — лектор, который знает все про проверки, споры и налоговую оптимизацию. Доктор экономических наук, профессор, заведующий кафедрой налогов и налогового администрирования Финансового университета при Правительстве РФ, налоговый консультант.

— Сейчас у ФНС новый тренд — взаимозависимость, дробление и переход от комплексных проверок к тематическим. Сохранится ли эта тенденция в 2025 году после налоговой реформы? Или нас ждут новые показания для проверок?

Думаю сохранятся. Ведь под амнистию попадут не все. Некоторые бизнесмены никак не отреагируют, надеясь, что они попадут под критерии амнистии. А некоторые продолжат структурировать бизнес и обосновывать деловую цель. Также есть множество бизнес-структур, у которых имеются признаки дробления, но они считают, что у них все отлично. В частности это некоторые франшизные структуры. Поэтому дробление бизнеса еще долго будет фокусом внимания проверяющих.

— Что будут проверять налоговики в первую очередь после реформы?

Естественно дробление. Также сохранится тренд на проведение тематических проверок по НДС, больше внимания будет уделяться сделкам между взаимозависимыми лицами, и скорее развиваться будут методологические споры по отдельным налогам. После роста ставки налога на прибыль организаций, скорее всего, под подозрение попадут сделки с ИП, выплаты роялти и иные подозрительные расходы, уменьшающие налоговую базу по налогу на прибыль.

— Что ждет бизнес и бухгалтеров на фоне объявленной амнистии по дроблению?

Бухгалтерам, которые занимаются спецрежимами, придется повышать свою квалификацию в части ведения учета ОСНО. А остальным тотально повышать свои знания и навыки в области грамотного коммуницирования с налоговыми органами.

— Какие законные схемы налоговой оптимизации ушли в прошлое, а какие по-прежнему актуальны?

Уходит в прошлое «бумажный» НДС, но новые схемы, связанные со статьей 54.1 НК РФ находят свое место под солнцем. Несомненно, еще долгое время использование самозанятых будет привлекать внимание налоговых органов, но акцентом внимания все равно будет дробление. Проверяющих будут интересовать группы компаний, применяющих спецрежимы с самодостаточностью и выработанной деловой целью — эти вопросы будут развиваться в сторону усложнения налогового спора и акцентированием в более глубокое представление и обоснование деловой цели и формированием новых критериев подконтрольности.

— Вы выступаете 12 сентября на V Всероссийской бухгалтерской конференции «Клерка». О чем собираетесь рассказывать?

Как налоговая проверяет дробление бизнеса. Что ждет налогоплательщиков на фоне объявленной амнистии. Почему налогоплательщики проигрывают в судах: актуальные кейсы. Как работать с СМЗ и избежать проверки Минтруда. Кроме этого приведу примеры законных налоговых архитектур из практики.

— Спасибо за беседу, Дмитрий Иванович!

И вам спасибо, увидимся на V Всероссийской бухгалтерской конференции «Клерка».

До встречи! Обязательно приходите, обсудим подробно предстоящие изменения.

💥 Приглашаем всех 12 сентября на самое яркое бухгалтерское событие осени V всероссийскую бухгалтерскую конференцию «Клерка»! Узнаете все про налоговую реформу, изменения и важные поправки, которые начнут действовать в 2025 году. Лучшие спикеры-практики ответят на ваши вопросы! Событие пройдет в Москве на «Красном Октябре».

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Комментарии

3
  • Татьяна
    Главный бухгалтер

    мне любопытно: "под подозрение попадут сделки с ИП, .. и иные подозрительные расходы, уменьшающие налоговую базу по налогу на прибыль". Критерии "в студию"! хочется обсудить

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