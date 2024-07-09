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Наталия Лукина
Самозанятые

Как работать с самозанятыми в 2024 году без рисков. Гайд в новом курсе «Клерка»

Привлекать самозанятых к сотрудничеству для бизнеса выгодно, но может быть и рискованным. Например, есть риск доначисления НДФЛ, взносов, а также штрафа, если Минтруд заподозрит подмену трудовых отношений договорами с самозанятыми. Как работать с самозанятыми и не нарушить закон, научим на курсе «Работа бизнеса с самозанятыми-2024: мониторинг Минтруда».
Как работать с самозанятыми в 2024 году без рисков. Гайд в новом курсе «Клерка»
Иллюстрация: создано с помощью ИИ OpenAI © Вера Ревина/Клерк.ру

В чем выгода сотрудничества с самозанятыми

В 2019 году появился новый налоговый режим «Налог на профессиональный доход». С октября 2020 года режим НПД заработал во всех регионах России. Компании быстро поняли, что сотрудничать с самозанятыми удобно и даже выгодно:

  • с выплат самозанятому не нужно платить НДФЛ. Самозанятый сам платит налог, который составляет 6 % от каждой сделки с юрлицом;

  • на самозанятых не нужно сдавать расчет по страховым взносам, 6-НДФЛ, персонифицированные сведения и ЕФС-1;

  • самозанятых не надо учитывать в среднесписочной численности работников;

  • можно не заботиться о соблюдении в отношении самозанятого требований трудового законодательства;

  • с самозанятым можно быстро заключить договор гражданско-правового характера. Также быстро и легко можно этот договор расторгнуть.

Такие преимущества крайне соблазнительны и некоторые компани начали маскировать трудовые отношения под сотрудничество с самозанятыми. Например, некоторые вместо оформления трудового договорас сотрудником предлагают ему зарегистрироваться как самозанятому. Или недвусмысленно предлагают штатным сотрудникам перейти на НПД или уволиться.

По каким критериям ФНС и Минтруд проверяют компании

ФНС и Минтруд довольно быстро раскусили эту схему и стали пристально сделать нет ли подмены трудовых отношений сотрудничеством с самозанятыми. А с 2024 года контроль ужесточили. 

С марта 2024 года начали работу межведомственные комиссии при участии Минтруда и ФНС (Федеральный закон от 12.12.2023 № 565-ФЗ). Кроме этого вышел Приказ Минтруда РФ от 02.02.2024 № 40н, в котором ведомство перечислило критерии, по которым налоговая будет отбирать компании и предпринимателей для проверок, а также сведения об организациях, которые ФНС будет передавать региональным комиссиям и в Роструд.

ФНС передаст сведения в межведомственную комиссию, если:

  • организация или ИП сотрудничает с 10 и более самозанятыми;

  • среднемесячный доход от организации у каждого самозанятого превышает 20 000 руб.;

  • средняя продолжительность работы физлица с компанией составляет не менее трех месяцев.

Если бизнес подпадает под эти критерии, ФНС и Минтруд будут выяснять, что за отношения у компании с физлицом, какие услуги он оказывает и почему не состоит в штате организации. Налоговики будут учитывать и другие показатели, которые, по ее мнению, указывают на подмену отношений.

Что грозит за нарушение

Если компанию уличат в подмене трудовых отношений, ему грозят следующие штрафы (ст. 5.27 КоАП РФ):

  • от 50 тыс до 100 тыс руб. — для организаций;

  • от 5 тыс до 10 тыс руб. — для ИП;

  • от 10 тыс до 20 тыс руб. — для должностных лиц.

Совершение повторного нарушения в этой области влечет:

  • для должностных лиц – дисквалификацию на срок от одного года до трех лет;

  • для ИП — штраф от 30 до 40 тыс. руб.;

  • для компаний — штраф от 100 до 200 тыс. руб.

Как избежать проверок и штрафов

Для того, чтобы исключить риски, работая с самозанятыми, нужно изучить все нюансы и правила сотрудничества. А именно:

  • самозанятый не может работать в компании, если был ее работником и уволился меньше двух лет назад.

  • предмет договора с самозанятым работником не должен совпадать с основным видом деятельности компании;

  • сотрудничество с одним и тем же самозанятым не должно быть постоянным;

  • за каждую оплату требуйте у самозанятого чек;

  • перечисленные суммы не должны быть одинаковыми из месяца в месяц;

  • грамотно составляйте договор: досконально прописывайте работы и услуги, которые выполняет самозанятый.

Об этом и многом другом расскажем на новом курсе «Работа бизнеса с самозанятыми-2024: мониторинг Минтруда». Научим составлять договоры. которые не вызовут подозрений у ФНС, объясним про все критерии проверок, опасные признаки работы с плательщиками НПД. На курсе вы научитесь безопасно работать с самозанятыми и минимизируете риски мониторинга Минтруда!

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