Как работать с самозанятыми в 2024 году без рисков. Гайд в новом курсе «Клерка»

Привлекать самозанятых к сотрудничеству для бизнеса выгодно, но может быть и рискованным. Например, есть риск доначисления НДФЛ, взносов, а также штрафа, если Минтруд заподозрит подмену трудовых отношений договорами с самозанятыми. Как работать с самозанятыми и не нарушить закон, научим на курсе «Работа бизнеса с самозанятыми-2024: мониторинг Минтруда».

В чем выгода сотрудничества с самозанятыми

В 2019 году появился новый налоговый режим «Налог на профессиональный доход». С октября 2020 года режим НПД заработал во всех регионах России. Компании быстро поняли, что сотрудничать с самозанятыми удобно и даже выгодно:

с выплат самозанятому не нужно платить НДФЛ. Самозанятый сам платит налог, который составляет 6 % от каждой сделки с юрлицом;

на самозанятых не нужно сдавать расчет по страховым взносам, 6-НДФЛ, персонифицированные сведения и ЕФС-1;

самозанятых не надо учитывать в среднесписочной численности работников;

можно не заботиться о соблюдении в отношении самозанятого требований трудового законодательства;

с самозанятым можно быстро заключить договор гражданско-правового характера. Также быстро и легко можно этот договор расторгнуть.

Такие преимущества крайне соблазнительны и некоторые компани начали маскировать трудовые отношения под сотрудничество с самозанятыми. Например, некоторые вместо оформления трудового договорас сотрудником предлагают ему зарегистрироваться как самозанятому. Или недвусмысленно предлагают штатным сотрудникам перейти на НПД или уволиться.

По каким критериям ФНС и Минтруд проверяют компании

ФНС и Минтруд довольно быстро раскусили эту схему и стали пристально сделать нет ли подмены трудовых отношений сотрудничеством с самозанятыми. А с 2024 года контроль ужесточили.

С марта 2024 года начали работу межведомственные комиссии при участии Минтруда и ФНС (Федеральный закон от 12.12.2023 № 565-ФЗ). Кроме этого вышел Приказ Минтруда РФ от 02.02.2024 № 40н, в котором ведомство перечислило критерии, по которым налоговая будет отбирать компании и предпринимателей для проверок, а также сведения об организациях, которые ФНС будет передавать региональным комиссиям и в Роструд.

ФНС передаст сведения в межведомственную комиссию, если:

организация или ИП сотрудничает с 10 и более самозанятыми;

среднемесячный доход от организации у каждого самозанятого превышает 20 000 руб.;

средняя продолжительность работы физлица с компанией составляет не менее трех месяцев.

Если бизнес подпадает под эти критерии, ФНС и Минтруд будут выяснять, что за отношения у компании с физлицом, какие услуги он оказывает и почему не состоит в штате организации. Налоговики будут учитывать и другие показатели, которые, по ее мнению, указывают на подмену отношений.

Что грозит за нарушение

Если компанию уличат в подмене трудовых отношений, ему грозят следующие штрафы (ст. 5.27 КоАП РФ):

от 50 тыс до 100 тыс руб. — для организаций;

от 5 тыс до 10 тыс руб. — для ИП;

от 10 тыс до 20 тыс руб. — для должностных лиц.

Совершение повторного нарушения в этой области влечет:

для должностных лиц – дисквалификацию на срок от одного года до трех лет;

для ИП — штраф от 30 до 40 тыс. руб.;

для компаний — штраф от 100 до 200 тыс. руб.

Как избежать проверок и штрафов

Для того, чтобы исключить риски, работая с самозанятыми, нужно изучить все нюансы и правила сотрудничества. А именно:

самозанятый не может работать в компании, если был ее работником и уволился меньше двух лет назад.

предмет договора с самозанятым работником не должен совпадать с основным видом деятельности компании;

сотрудничество с одним и тем же самозанятым не должно быть постоянным;

за каждую оплату требуйте у самозанятого чек;

перечисленные суммы не должны быть одинаковыми из месяца в месяц;

грамотно составляйте договор: досконально прописывайте работы и услуги, которые выполняет самозанятый.

Об этом и многом другом расскажем на новом курсе «Работа бизнеса с самозанятыми-2024: мониторинг Минтруда». Научим составлять договоры. которые не вызовут подозрений у ФНС, объясним про все критерии проверок, опасные признаки работы с плательщиками НПД. На курсе вы научитесь безопасно работать с самозанятыми и минимизируете риски мониторинга Минтруда!

Почему этот курс нужен именно сейчас? Мониторинг Минтруда по работе с самозанятыми уже начался.

Появились первые громкие судебные дела по работе с самозанятыми.

Сейчас нужно проверить свои показатели работы с самозанятыми.

Нужно избежать ошибок, которые сделали другие.

После прохождения курса вы получите официальный сертификат от Центра обучения «Клерка», который подтвердит ваши знания перед работодателем.

Сейчас вы можете купить курс со скидкой 75% за 3 690 рублей вместо 14 900 рублей.

Купить курс

Все онлайн-курсы входят в подписку «Клерк.Премиум». Подписывайтесь и получайте доступ к онлайн-курсам по разным направлениям от бухучета до психологии бухгалтера!