💊Что должно быть в офисной аптечке. Новый состав с 1 сентября

Минздрав установил новые требования к аптечкам для оказания сотрудникам первой помощи (Приказ Минздрава России от 24.05.2024 № 262н). Если вы пополняли ее недавно — не расстраивайтесь — выкидывать лекарства не нужно. Препараты, маски и прочие медицинские изделия можно будет применять до истечения срока годности содержимого, но не дольше 1 сентября 2027 года.
Главное изменения:
медицинских нестерильных одноразовых масок должно быть 2 шт., а не 10. Пандемия закончилась, вернулись к привычному образу жизни;
устройств для искусственного дыхания «Рот-Устройство-Рот» с сентября должно быть 2 шт., а не 1;
нужен будет 1 блокнот формата не менее А7;
и 1 маркер черный (синий) или карандаш;
в аптечке должна лежать инструкция по оказанию первой помощи с использованием аптечки;
футляр или сумка,
❗️Напомним! Укомплектовывать аптечку первой помощи медикаментами по своему разумению — запрещено. Поэтому, не кладите туда, любимый офисными работниками цитрамон или но-шпу. Ничего лишнего в ней быть не должно.
Что должно быть в вашей в аптечке с 1 сентября
Приказ Минздрава России от 15.12.2020 № 1331н
Что входило/кол-во
Приказа Минздрава России от 24.05.2024 № 262н
Что входит с 1 сентября/кол-во
--
Блокнот формата А7 (или более), 1 маркер черный (синий) или карандаш
1 шт.
Маска медицинская нестерильная одноразовая
10 шт.
Маска медицинская нестерильная одноразовая
2 шт.
Перчатки медицинские нестерильные, размером не менее M
2 шт.
Перчатки медицинские нестерильные, размером не менее M
2 шт.
Устройство для проведения искусственного дыхания «Рот-Устройство-Рот»
1 шт.
Устройство для проведения искусственного дыхания «Рот-Устройство-Рот»
2 шт.
Бинт марлевый медицинский размером не менее 5 м x 10 см
4 шт.
Бинт марлевый медицинский размером не менее 5 м x 10 см или бинт фиксирующий эластичный нестерильный размером не менее 2 м на 10 см
4 шт.
Жгут кровоостанавливающий для остановки артериального кровотечения
1 шт.
Жгут кровоостанавливающий для остановки артериального кровотечения
1 шт.
Бинт марлевый медицинский размером не менее 7 м x 14 см
4 шт.
Бинт марлевый медицинский размером не менее 7 м x 14 см или бинт фиксирующий эластичный нестерильный размером не менее 2 м на 14 см
4 шт.
Салфетки марлевые медицинские стерильные размером не менее 16 x 14 см № 10
2 уп.
Салфетки марлевые медицинские стерильные размером не менее 16 x 14 см № 10
2 уп.
Лейкопластырь фиксирующий рулонный размером не менее 2 x 500 см
1 шт.
Лейкопластырь фиксирующий рулонный размером не менее 2 x 500 см
1 шт.
Лейкопластырь бактерицидный размером не менее 1,9 x 7,2 см
10 шт.
Лейкопластырь бактерицидный размером не менее 1,9 x 7,2 см
10 шт.
Лейкопластырь бактерицидный размером не менее 4 x 10 см
2 шт.
Лейкопластырь бактерицидный размером не менее 4 x 10 см
2 шт.
Покрывало спасательное изотермическое размером не менее 160 x 210 см
2 шт.
Покрывало спасательное изотермическое размером не менее 160 x 210 см
2 шт.
Ножницы для разрезания повязок
1 шт.
Ножницы для разрезания повязок
1 шт.
Кроме этого не забывайте, что на стенах и на дверях помещений, где будет расположена аптечка для оказания первой медицинской помощи работникам, надо разместить знак — белый крест на зеленом фоне.
Что грозит компании за отсутствие аптечек
Если у компании нет аптечки первой помощи, при проверке ей могут вынести санкции по части 1 статьи 5.27 КоАП.
Штраф за такое нарушение составит: для должностных лиц — от 1000 до 5000 рублей; для предпринимателей — от 1000 до 5000 рублей; для компаний — от 30 000 до 50 000 рублей.
При проведении проверки Роспотребнадзором работодателя могут оштрафовать по статье 6.3 КоАП.
Штрафы составят: для должностных лиц — от 500 до 1000 рублей; для предпринимателей — от 500 до 1000 рублей; для компаний — от 10 000 до 20 000 рублей.
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