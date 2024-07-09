💊Что должно быть в офисной аптечке. Новый состав с 1 сентября

Проведите ревизию офисных аптечек! Минздрав определился с новым составом. Подготовили для вас удобную табличку со средствами первой помощи, которые следует добавить в аптечку к 1 сентября. Забирайте в избранное.

Минздрав установил новые требования к аптечкам для оказания сотрудникам первой помощи (Приказ Минздрава России от 24.05.2024 № 262н). Если вы пополняли ее недавно — не расстраивайтесь — выкидывать лекарства не нужно. Препараты, маски и прочие медицинские изделия можно будет применять до истечения срока годности содержимого, но не дольше 1 сентября 2027 года.

Главное изменения:

медицинских нестерильных одноразовых масок должно быть 2 шт., а не 10 . Пандемия закончилась, вернулись к привычному образу жизни;

устройств для искусственного дыхания «Рот-Устройство-Рот» с сентября должно быть 2 шт. , а не 1;

нужен будет 1 блокнот формата не менее А7;

и 1 маркер черный (синий) или карандаш;

в аптечке должна лежать инструкция по оказанию первой помощи с использованием аптечки;

футляр или сумка,

❗️Напомним! Укомплектовывать аптечку первой помощи медикаментами по своему разумению — запрещено. Поэтому, не кладите туда, любимый офисными работниками цитрамон или но-шпу. Ничего лишнего в ней быть не должно.

Что должно быть в вашей в аптечке с 1 сентября

Приказ Минздрава России от 15.12.2020 № 1331н Что входило/кол-во Приказа Минздрава России от 24.05.2024 № 262н Что входит с 1 сентября/кол-во -- Блокнот формата А7 (или более), 1 маркер черный (синий) или карандаш 1 шт. Маска медицинская нестерильная одноразовая 10 шт. Маска медицинская нестерильная одноразовая 2 шт. Перчатки медицинские нестерильные, размером не менее M 2 шт. Перчатки медицинские нестерильные, размером не менее M 2 шт. Устройство для проведения искусственного дыхания «Рот-Устройство-Рот» 1 шт. Устройство для проведения искусственного дыхания «Рот-Устройство-Рот» 2 шт. Бинт марлевый медицинский размером не менее 5 м x 10 см 4 шт. Бинт марлевый медицинский размером не менее 5 м x 10 см или бинт фиксирующий эластичный нестерильный размером не менее 2 м на 10 см 4 шт. Жгут кровоостанавливающий для остановки артериального кровотечения 1 шт. Жгут кровоостанавливающий для остановки артериального кровотечения 1 шт. Бинт марлевый медицинский размером не менее 7 м x 14 см 4 шт. Бинт марлевый медицинский размером не менее 7 м x 14 см или бинт фиксирующий эластичный нестерильный размером не менее 2 м на 14 см 4 шт. Салфетки марлевые медицинские стерильные размером не менее 16 x 14 см № 10 2 уп. Салфетки марлевые медицинские стерильные размером не менее 16 x 14 см № 10 2 уп. Лейкопластырь фиксирующий рулонный размером не менее 2 x 500 см 1 шт. Лейкопластырь фиксирующий рулонный размером не менее 2 x 500 см 1 шт. Лейкопластырь бактерицидный размером не менее 1,9 x 7,2 см 10 шт. Лейкопластырь бактерицидный размером не менее 1,9 x 7,2 см 10 шт. Лейкопластырь бактерицидный размером не менее 4 x 10 см 2 шт. Лейкопластырь бактерицидный размером не менее 4 x 10 см 2 шт. Покрывало спасательное изотермическое размером не менее 160 x 210 см 2 шт. Покрывало спасательное изотермическое размером не менее 160 x 210 см 2 шт. Ножницы для разрезания повязок 1 шт. Ножницы для разрезания повязок 1 шт.

Кроме этого не забывайте, что на стенах и на дверях помещений, где будет расположена аптечка для оказания первой медицинской помощи работникам, надо разместить знак — белый крест на зеленом фоне.

Что грозит компании за отсутствие аптечек

Если у компании нет аптечки первой помощи, при проверке ей могут вынести санкции по части 1 статьи 5.27 КоАП.

Штраф за такое нарушение составит: для должностных лиц — от 1000 до 5000 рублей; для предпринимателей — от 1000 до 5000 рублей; для компаний — от 30 000 до 50 000 рублей.

При проведении проверки Роспотребнадзором работодателя могут оштрафовать по статье 6.3 КоАП.

Штрафы составят: для должностных лиц — от 500 до 1000 рублей; для предпринимателей — от 500 до 1000 рублей; для компаний — от 10 000 до 20 000 рублей.