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Наталия Лукина
Медицина

💊Что должно быть в офисной аптечке. Новый состав с 1 сентября

Проведите ревизию офисных аптечек! Минздрав определился с новым составом. Подготовили для вас удобную табличку со средствами первой помощи, которые следует добавить в аптечку к 1 сентября. Забирайте в избранное.
💊Что должно быть в офисной аптечке. Новый состав с 1 сентября
Создано с помощью ИИ OpenAI © Вера Ревина, Клерк

Минздрав установил новые требования к аптечкам для оказания сотрудникам первой помощи (Приказ Минздрава России от 24.05.2024 № 262н). Если вы пополняли ее недавно — не расстраивайтесь — выкидывать лекарства не нужно. Препараты, маски и прочие медицинские изделия можно будет применять до истечения срока годности содержимого, но не дольше 1 сентября 2027 года.

Главное изменения:

  • медицинских нестерильных одноразовых масок должно быть 2 шт., а не 10. Пандемия закончилась, вернулись к привычному образу жизни;

  • устройств для искусственного дыхания «Рот-Устройство-Рот» с сентября должно быть 2 шт., а не 1;

  • нужен будет 1 блокнот формата не менее А7;

  • и 1 маркер черный (синий) или карандаш;

  • в аптечке должна лежать инструкция по оказанию первой помощи с использованием аптечки;

  • футляр или сумка,

❗️Напомним! Укомплектовывать аптечку первой помощи медикаментами по своему разумению — запрещено. Поэтому, не кладите туда, любимый офисными работниками цитрамон или но-шпу. Ничего лишнего в ней быть не должно.

Что должно быть в вашей в аптечке с 1 сентября

Приказ Минздрава России от 15.12.2020 № 1331н

Что входило/кол-во

Приказа Минздрава России от 24.05.2024 № 262н

Что входит с 1 сентября/кол-во

 --

Блокнот формата А7 (или более), 1 маркер черный (синий) или карандаш

1 шт.

Маска медицинская нестерильная одноразовая

10 шт.

Маска медицинская нестерильная одноразовая

2 шт.

Перчатки медицинские нестерильные, размером не менее M

2 шт.

Перчатки медицинские нестерильные, размером не менее M

2 шт.

Устройство для проведения искусственного дыхания «Рот-Устройство-Рот»

1 шт.

Устройство для проведения искусственного дыхания «Рот-Устройство-Рот»

2 шт.

Бинт марлевый медицинский размером не менее 5 м x 10 см

4 шт.

Бинт марлевый медицинский размером не менее 5 м x 10 см или бинт фиксирующий эластичный нестерильный размером не менее 2 м на 10 см

4 шт.

Жгут кровоостанавливающий для остановки артериального кровотечения

1 шт.

Жгут кровоостанавливающий для остановки артериального кровотечения

1 шт.

Бинт марлевый медицинский размером не менее 7 м x 14 см

4 шт.

Бинт марлевый медицинский размером не менее 7 м x 14 см или бинт фиксирующий эластичный нестерильный размером не менее 2 м на 14 см

4 шт.

Салфетки марлевые медицинские стерильные размером не менее 16 x 14 см № 10

2 уп.

Салфетки марлевые медицинские стерильные размером не менее 16 x 14 см № 10

2 уп.

Лейкопластырь фиксирующий рулонный размером не менее 2 x 500 см

1 шт.

Лейкопластырь фиксирующий рулонный размером не менее 2 x 500 см

1 шт.

Лейкопластырь бактерицидный размером не менее 1,9 x 7,2 см

10 шт.

Лейкопластырь бактерицидный размером не менее 1,9 x 7,2 см

10 шт.

Лейкопластырь бактерицидный размером не менее 4 x 10 см

2 шт.

Лейкопластырь бактерицидный размером не менее 4 x 10 см

2 шт.

Покрывало спасательное изотермическое размером не менее 160 x 210 см

2 шт.

Покрывало спасательное изотермическое размером не менее 160 x 210 см

2 шт.

Ножницы для разрезания повязок

1 шт.

Ножницы для разрезания повязок

1 шт.

Кроме этого не забывайте, что на стенах и на дверях помещений, где будет расположена аптечка для оказания первой медицинской помощи работникам, надо разместить знак — белый крест на зеленом фоне.

Что грозит компании за отсутствие аптечек

Если у компании нет аптечки первой помощи, при проверке ей могут вынести санкции по части 1 статьи 5.27 КоАП

Штраф за такое нарушение составит: для должностных лиц — от 1000 до 5000 рублей; для предпринимателей — от 1000 до 5000 рублей; для компаний — от 30 000 до 50 000 рублей.

При проведении проверки Роспотребнадзором работодателя могут оштрафовать по статье 6.3 КоАП.

Штрафы составят: для должностных лиц — от 500 до 1000 рублей; для предпринимателей — от 500 до 1000 рублей; для компаний — от 10 000 до 20 000 рублей.

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