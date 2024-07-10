💥Обзор новостей: изменения налогов приняли во втором чтении, брак увеличивает зарплату мужчинам, за пляжную одежду в городе штраф

Подготовили интересные новости в кратком дайджесте:

Госдума приняла во втором чтении законопроект об изменении налогов. Законопроект, принятый во втором чтении, вводит прогрессивную шкалу НДФЛ с максимальной ставкой 22%, повышает до 25% налог на прибыль для бизнеса и дает муниципалитетам право устанавливать туристический налог.

Брак увеличивает зарплату мужчин в среднем на 5140 рублей, посчитали аналитики МГУ. На женщин замужество влияет негативно: с рождением каждого ребёнка доход матери уменьшается на 3%.

ЦБ намерен исключить Райффайзенбанк и Росбанк из списка системно значимых. К осени перечень системно значимых кредитных организаций (СЗКО) может ощутимо обновиться, в частности, его покинет ряд игроков, долгое время входивших в список.

Милонов предложил штрафовать за ношение пляжной одежды в городе. В жаркую погоду люди иногда появляются в городе в полуголом виде, нарушая нормы общественного порядка. Ношение пляжной одежды в городе является неуважением к жителям, поэтому за это следует строже наказывать штрафами, считает зампред комитета Госдумы по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства Госдумы Виталий Милонов.

Две трети россиян отложили покупку жилья из-за отмен льготных ипотек. Две трети россиян (66%) отложили покупку недвижимости из-за отмены программ льготной ипотеки, чтобы накопить недостающие средства самостоятельно. 23% заявили, что готовы взять ипотеку вне зависимости от ставки, если найдут подходящее предложение, а 11% оформили ипотечный кредит раньше, чем собирались, чтобы успеть сделать это по сниженной ставке.

Россияне с низким доходом смогут открыть социальный банковский счет и делать вклады с максимальной ставкой. Доход увяжут с лучшими условиями, которые действуют в конкретном банке, при этом сумма вклада не может быть больше 50 тысяч рублей. Таким обрадовать, даже при ставке 18% заработать больше 10 тысяч рублей в год не выйдет.

Россияне экономят больше всего на аренде жилья, шопинге и развлечениях во время отпуска, подсчитали в «Зарплаты.ру». 9% опрошенных ищут сувениры подешевле, 3% респондентов экономят на всём и лишь 1% — на еде. При этом больше половины участников опроса в целом хотели бы снизить свои расходы на отпуск, а потратить на отдых более 150 тысяч рублей готовы лишь 18%.

Власти хотят разрешить зарубежным банкам из дружественных стран открывать филиалы в России. Такая форма работы зарубежных кредитных организаций исключена из российского законодательства уже десять лет, сейчас они могут функционировать только как «дочки» материнских банков.

Криптохакеры вдвое увеличили объем хищений. В первом полугодии 2024 года хакеры украли более чем в два раза больше криптовалюты, чем годом ранее, $1,38 млрд против $657 млн. Основной объем был украден за небольшое число атак: пять взломов позволили хакерам похитить 70% всего объема. Крупнейший — взлом японской криптобиржи DMM Bitcoin, в результате которого злоумышленники украли биткойны более чем на $300 млн.