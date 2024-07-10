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Наталия Лукина
Обзоры новостей

💥Обзор новостей: изменения налогов приняли во втором чтении, брак увеличивает зарплату мужчинам, за пляжную одежду в городе штраф

Рассказываем о самых главных событиях, о которых писали и которые обсуждали в мире.
💥Обзор новостей: изменения налогов приняли во втором чтении, брак увеличивает зарплату мужчинам, за пляжную одежду в городе штраф
Иллюстрация: создано с помощью ИИ OpenAI © Вера Ревина/Клерк.ру

Подготовили интересные новости в кратком дайджесте:

  • Госдума приняла во втором чтении законопроект об изменении налогов. Законопроект, принятый во втором чтении, вводит прогрессивную шкалу НДФЛ с максимальной ставкой 22%, повышает до 25% налог на прибыль для бизнеса и дает муниципалитетам право устанавливать туристический налог.

  • Брак увеличивает зарплату мужчин в среднем на 5140 рублей, посчитали аналитики МГУ. На женщин замужество влияет негативно: с рождением каждого ребёнка доход матери уменьшается на 3%.

  • ЦБ намерен исключить Райффайзенбанк и Росбанк из списка системно значимых. К осени перечень системно значимых кредитных организаций (СЗКО) может ощутимо обновиться, в частности, его покинет ряд игроков, долгое время входивших в список.

  • Милонов предложил штрафовать за ношение пляжной одежды в городе. В жаркую погоду люди иногда появляются в городе в полуголом виде, нарушая нормы общественного порядка. Ношение пляжной одежды в городе является неуважением к жителям, поэтому за это следует строже наказывать штрафами, считает зампред комитета Госдумы по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства Госдумы Виталий Милонов.

  • Две трети россиян отложили покупку жилья из-за отмен льготных ипотек. Две трети россиян (66%) отложили покупку недвижимости из-за отмены программ льготной ипотеки, чтобы накопить недостающие средства самостоятельно. 23% заявили, что готовы взять ипотеку вне зависимости от ставки, если найдут подходящее предложение, а 11% оформили ипотечный кредит раньше, чем собирались, чтобы успеть сделать это по сниженной ставке.

  • Россияне с низким доходом смогут открыть социальный банковский счет и делать вклады с максимальной ставкой. Доход увяжут с лучшими условиями, которые действуют в конкретном банке, при этом сумма вклада не может быть больше 50 тысяч рублей. Таким обрадовать, даже при ставке 18% заработать больше 10 тысяч рублей в год не выйдет.

  • Россияне экономят больше всего на аренде жилья, шопинге и развлечениях во время отпуска, подсчитали в «Зарплаты.ру». 9% опрошенных ищут сувениры подешевле, 3% респондентов экономят на всём и лишь 1% — на еде. При этом больше половины участников опроса в целом хотели бы снизить свои расходы на отпуск, а потратить на отдых более 150 тысяч рублей готовы лишь 18%.

  • Власти хотят разрешить зарубежным банкам из дружественных стран открывать филиалы в России. Такая форма работы зарубежных кредитных организаций исключена из российского законодательства уже десять лет, сейчас они могут функционировать только как «дочки» материнских банков.

  • Криптохакеры вдвое увеличили объем хищений.

    В первом полугодии 2024 года хакеры украли более чем в два раза больше криптовалюты, чем годом ранее, $1,38 млрд против $657 млн.

    Основной объем был украден за небольшое число атак: пять взломов позволили хакерам похитить 70% всего объема.

    Крупнейший — взлом японской криптобиржи DMM Bitcoin, в результате которого злоумышленники украли биткойны более чем на $300 млн.

  • Космический скандал в Армении. Ряд стран требуют от Пашиняна вернуть с орбиты спутники «Айасат-1» и «Армсат-1», нарушающие работу аппаратов других государств.

Напишите в комментариях, какие события вас заинтересовали больше всего.

Приглашаем всех 12 сентября на самое яркое бухгалтерское событие осени V всероссийскую бухгалтерскую конференцию «Клерка»! Узнаете все про налоговую реформу и важные поправки, которые начнут действовать в 2025 году. Лучшие спикеры-практики страны ответят на ваши вопросы! Событие пройдет в Москве на «Красном Октябре». Для всех посетителей «Клерк» подготовил сертификаты, которые подтвердят, что в этот день вы проходили обучение.

Комментарии

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    Хорошая новость: выходит «Шрек 5». Плохая: через два года -- премьера пятой части намечена на 1 июля 2026 года.

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    Госдума одобрила ежегодную индексацию акцизов на алкогольную и табачную продукцию на 4% в ближайшие три года

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Иллюстрация: создано с помощью ИИ OpenAI © Вера Ревина/Клерк.ру
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