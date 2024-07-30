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Наталия Лукина
Обзоры новостей

💥Обзор новостей: РНК получит тотальный контроль в интернете, мигранты будут служить два года, авиабилеты подорожают

Рассказываем о самых главных событиях, о которых писали и которые обсуждали в мире.

Подготовили интересные новости в кратком дайджесте:

  • Новые правила блокировок будут введены в Рунете. Роскомнадзор получил право управлять всеми сетями провайдеров в России и блокировать или удалять любой контент. Раньше такое было возможно только при чрезвычайном положении.

  • Туристический налог введут еще в четырех регионах России. С 1 января 2025 года, туристический налог вводят Суздаль, Сортавала, Белокуриха, Вологда.

    Также курортный сбор с туристов хотят взимать в Астрахани, Карачаево-Черкессии, Ингушетии, Дагестане и Пскове.

  • Вячеслав Володин предложил подготовить законопроект о постановке мигрантов на воинский учет. Госдума может до конца сессии рассмотреть поправку об увеличении срока службы в армии для новых граждан России до двух лет.

  • С 1 августа авиабилеты подорожают из-за решения о повышении ставки сборов с авиаперевозчиков.

    Себестоимость билетов на внутренние рейсы вырастет на 30%, на международные — на 50%. Также вырастут цены на ж/д билеты. При этом, отмечают аналитики, спрос на деловые перелеты в первом полугодии вырос на 16% — коммерческая активность российского бизнеса растет.

  • Комитет Госдумы поддержал поправку о запрете звонков и сообщений с незнакомых номеров в мессенджерах. Кроме того, комитет по информполитике поддержал и поправку, ограничивающую число SIM-карт для одного абонента. Так, россиянам будут продавать не более 20 сим-карт, а иностранцам — не более десяти.

  • YouTube-каналы с подписчиками больше 10 тысяч человек из России будут обязаны сообщать о себе в РКН, заявили в

    Минцифры.

  • По текущей рыночной ставке по потеке россияне будут переплачивать в пять раз. Например, за квартиру, стоимостью 10 млн рублей с первым взносом 5 млн и кредитом 5 млн под 20% на 30 лет придется переплатить 25 млн рублей от суммы кредита.

  • Бизнес все чаще атакуют от лица госорганов или глав компаний. Компании стали регулярно подвергаться кибератакам хакеров-вымогателей, использующих для обмана обращения от государственных служб или руководства компаний.

  • Тимати вслед за Кадыровым вмешался в конфликт Wildberries. Рэпер поговорил с Владиславом Бакальчуком и заявил о его поддержке в ситуации с «рейдерским захватом» WB в рамках слияния с Russ и разводом с женой Татьяной. Рэпер Тимати потребовал вернуть предпринимательницу Бакальчук в семью «Дорогие друзья, я прошу вас одуматься и вернуть жену в семью», — заявил певец.

  • Беглов поручил запретить парковку самокатов в центре Петербурга с 1 августа. Запретили парковку электросамокатов в Центральном, Адмиралтейском, Петроградском и Василеостровском районах Петербурга. При этом возможность проезда по указанным районам останется.

  • Батя телеграма — Павел Дуров стал биологическим отцом более сотни детей, потому что 15 лет назад стал донором спермы. По его словам, такая благотворительность помогла более чем сотне пар завести ребенка.

  • Минпромторг просят поддержать запрет на импортную электронику для госкомпаний. Представители отрасли радиоэлектроники попросили Минпромторг ускорить принятие закона о запрете закупок иностранной электроники для госкорпораций и госкомпаний (компаний с госучастием). Запрет понизит уровень конкуренции, но позволит увеличить объемы производства в России.

  • У ФНС снова сбой. Не всем налогоплательщикам удается попасть в личный кабинет, не работает сайт МЧД, а таже пропали кнопки при заполнении декларации.

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Напишите в комментариях, какие события вас заинтересовали больше всего.

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Комментарии

20
    • Наталия Лукина

      Доброе утро, Владислав! В обзоре всего одно упоминание)) Не все так страшно))

      И вам хорошего вторника!

  • Ирина

    Новые правила блокировок будут введены в Рунете. Роскомнадзор получил право управлять всеми сетями провайдеров в России и блокировать или удалять любой контент. Раньше такое было возможно только при чрезвычайном положении.

    Вот уж действительно, зачем вводить режим чрезвычайного положения - достаточно расширить полномочия на запретительные и ограничительные действия.

  • Ирина

    Так, россиянам будут выдавать не более 20 сим-карт

    Почему выдавать? Их очень даже продают.

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