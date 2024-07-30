💥Обзор новостей: РНК получит тотальный контроль в интернете, мигранты будут служить два года, авиабилеты подорожают

Подготовили интересные новости в кратком дайджесте:
Новые правила блокировок будут введены в Рунете. Роскомнадзор получил право управлять всеми сетями провайдеров в России и блокировать или удалять любой контент. Раньше такое было возможно только при чрезвычайном положении.
Туристический налог введут еще в четырех регионах России. С 1 января 2025 года, туристический налог вводят Суздаль, Сортавала, Белокуриха, Вологда.
Также курортный сбор с туристов хотят взимать в Астрахани, Карачаево-Черкессии, Ингушетии, Дагестане и Пскове.
Вячеслав Володин предложил подготовить законопроект о постановке мигрантов на воинский учет. Госдума может до конца сессии рассмотреть поправку об увеличении срока службы в армии для новых граждан России до двух лет.
С 1 августа авиабилеты подорожают из-за решения о повышении ставки сборов с авиаперевозчиков.
Себестоимость билетов на внутренние рейсы вырастет на 30%, на международные — на 50%. Также вырастут цены на ж/д билеты. При этом, отмечают аналитики, спрос на деловые перелеты в первом полугодии вырос на 16% — коммерческая активность российского бизнеса растет.
Комитет Госдумы поддержал поправку о запрете звонков и сообщений с незнакомых номеров в мессенджерах. Кроме того, комитет по информполитике поддержал и поправку, ограничивающую число SIM-карт для одного абонента. Так, россиянам будут продавать не более 20 сим-карт, а иностранцам — не более десяти.
YouTube-каналы с подписчиками больше 10 тысяч человек из России будут обязаны сообщать о себе в РКН, заявили в
Минцифры.
По текущей рыночной ставке по потеке россияне будут переплачивать в пять раз. Например, за квартиру, стоимостью 10 млн рублей с первым взносом 5 млн и кредитом 5 млн под 20% на 30 лет придется переплатить 25 млн рублей от суммы кредита.
Бизнес все чаще атакуют от лица госорганов или глав компаний. Компании стали регулярно подвергаться кибератакам хакеров-вымогателей, использующих для обмана обращения от государственных служб или руководства компаний.
Тимати вслед за Кадыровым вмешался в конфликт Wildberries. Рэпер поговорил с Владиславом Бакальчуком и заявил о его поддержке в ситуации с «рейдерским захватом» WB в рамках слияния с Russ и разводом с женой Татьяной. Рэпер Тимати потребовал вернуть предпринимательницу Бакальчук в семью «Дорогие друзья, я прошу вас одуматься и вернуть жену в семью», — заявил певец.
Беглов поручил запретить парковку самокатов в центре Петербурга с 1 августа. Запретили парковку электросамокатов в Центральном, Адмиралтейском, Петроградском и Василеостровском районах Петербурга. При этом возможность проезда по указанным районам останется.
Батя телеграма — Павел Дуров стал биологическим отцом более сотни детей, потому что 15 лет назад стал донором спермы. По его словам, такая благотворительность помогла более чем сотне пар завести ребенка.
Минпромторг просят поддержать запрет на импортную электронику для госкомпаний. Представители отрасли радиоэлектроники попросили Минпромторг ускорить принятие закона о запрете закупок иностранной электроники для госкорпораций и госкомпаний (компаний с госучастием). Запрет понизит уровень конкуренции, но позволит увеличить объемы производства в России.
У ФНС снова сбой. Не всем налогоплательщикам удается попасть в личный кабинет, не работает сайт МЧД, а таже пропали кнопки при заполнении декларации.
Напишите в комментариях, какие события вас заинтересовали больше всего.
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Комментарии20
Всем отличного вторника
Пожалуй, в следующий раз зайду в интернет, когда в нем станет поменьше ВБ.
Доброе утро, Владислав! В обзоре всего одно упоминание)) Не все так страшно))
И вам хорошего вторника!
Сегодня у меня пост про Excel🚀Вот новости, которые мы заслужили😄Подписываемся, чтобы не пропустить😉
На правах не рекламы, а самой полезной информации😃
Вот уж действительно, зачем вводить режим чрезвычайного положения - достаточно расширить полномочия на запретительные и ограничительные действия.
Думаю, что для кого-то пришло время ЧП, но признаться в этом не хватает духа.
Теперь для всех время ЧП начнется, судя по всему
Готовимся. запасаемся випиэнами,
Судя по всему, относительно свободный интернет закончился. Тотальный контроль, здравствуй!
Почему выдавать? Их очень даже продают.
Спасибо, меня с утра в коммунизм понесло)) Поправила