💥Обзор новостей: РНК получит тотальный контроль в интернете, мигранты будут служить два года, авиабилеты подорожают

Подготовили интересные новости в кратком дайджесте:

Новые правила блокировок будут введены в Рунете. Роскомнадзор получил право управлять всеми сетями провайдеров в России и блокировать или удалять любой контент. Раньше такое было возможно только при чрезвычайном положении.

Туристический налог введут еще в четырех регионах России. С 1 января 2025 года, туристический налог вводят Суздаль, Сортавала, Белокуриха, Вологда. Также курортный сбор с туристов хотят взимать в Астрахани, Карачаево-Черкессии, Ингушетии, Дагестане и Пскове.

Вячеслав Володин предложил подготовить законопроект о постановке мигрантов на воинский учет. Госдума может до конца сессии рассмотреть поправку об увеличении срока службы в армии для новых граждан России до двух лет.

С 1 августа авиабилеты подорожают из-за решения о повышении ставки сборов с авиаперевозчиков. Себестоимость билетов на внутренние рейсы вырастет на 30%, на международные — на 50%. Также вырастут цены на ж/д билеты. При этом, отмечают аналитики, спрос на деловые перелеты в первом полугодии вырос на 16% — коммерческая активность российского бизнеса растет.

Комитет Госдумы поддержал поправку о запрете звонков и сообщений с незнакомых номеров в мессенджерах. Кроме того, комитет по информполитике поддержал и поправку, ограничивающую число SIM-карт для одного абонента. Так, россиянам будут продавать не более 20 сим-карт, а иностранцам — не более десяти.

YouTube-каналы с подписчиками больше 10 тысяч человек из России будут обязаны сообщать о себе в РКН, заявили в Минцифры.

По текущей рыночной ставке по потеке россияне будут переплачивать в пять раз. Например, за квартиру, стоимостью 10 млн рублей с первым взносом 5 млн и кредитом 5 млн под 20% на 30 лет придется переплатить 25 млн рублей от суммы кредита.