💥Обзор новостей: селлеров обяжут размещать сертификат качества, доходы россиян выросли, льготную ипотеку для ИТ продлили

Подготовили интересные новости в кратком дайджесте:
Маркетплейсы с 1 сентября 2024 года обяжут давать ссылку на сертификат в описании товара. Госдума в первом чтении приняла законопроект, который обяжет селлеров в описании товара указывать ссылку на запись в реестре выданных сертификатов соответствия и зарегистрированных деклараций о соответствии.
Росстат выявил рекордный рост реальных располагаемых доходов россиян. Во втором квартале 2024 года реальные располагаемые доходы россиян выросли на 9,6% в годовом выражении, что стало рекордным квартальным показателем после изменения методологии учета доходов и расходов населения в 2014-м, говорится в отчете ведомства.
Сбербанк с 1 августа увеличивает стоимость смс-уведомлений по дебетовым картам с 70 до 99 рублей в месяц. Уведомления останутся бесплатными для кредитных и премиальных карт.
Льготную ипотеку для ИТ-специалистов продлили, но условия ее получения изменились. Москву и Санкт-Петербург исключили, так как основная цель программы — удержать ИТ-специалистов в регионах. Доход у заемщика должен быть от 150 тысяч рублей до вычета НДФЛ в городах-миллионниках, а также Московской и Ленинградской областях, в остальных городах и населенных пунктах, доход должен составлять от 90 тыс. рублей в месяц до вычета. Максимальная сумма кредита до 9 млн. Заемщику должно быть от 18 до 50 лет. Сниженная ставка для айтишников будет действовать до 2030 года.
В России могут появиться криптобиржи с возможностью менять биткоины на цифровые рубли. Глава комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков допустил, что с появлением такого инструмента обмена может пропасть необходимость в p2p-площадках на базе иностранных криптобирж.
Сборы российского кино за границей в первой половине 2024-го выросли на 67% — до $14,2 млн. Большую часть этих кассовых сборов обеспечили отечественные мультфильмы — порядка $11 млн. Лидером среди отечественных фильмов по сборам за рубежом стали выпуски проекта «Маша и Медведь», которые заработали в первом полугодии $2,8 млн.
Сотрудники банка в Китае 22 дня склеивали банкноты, изрезанные на 100 тысяч частей женщиной в депрессии. Китаянка принесла несколько пакетов таких «денег» и рассказала, что купюры были изрезаны ее невесткой. Четверо сотрудников, которым руководство банка поручило эту миссию, использовали лупы, чтобы воссоздать точный рисунок на купюрах, и в конце концов им это удалось. Всего служащие потратили 22 дня и смогли вернуть семье 32 тыс. юаней — примерно 376 тыс руб.
Экспорт из Турции в Россию в первом полугодии упал на 28,3% по сравнению с тем же периодом прошлого года и составил $4,16 млрд.
В России выдали рекордное количество автокредитов за полгода. По итогам первой половины 2024 года в России было выдано 799,8 тыс. автокредитов, что на 97% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.
В Крыму выросла заболеваемость острыми кишечными инфекциями. Роспотребнадзор уточнил, что по сравнению с 2023 годом люди заражаются на 20-30% чаще, в Севастополе — на 50-60%. Больше всего болеют дети.
Если вы не похудели к лету, то у вас есть все шансы похудеть к Новому году. Нашли на маркетплейсе волшебную свечу, которая вам с этим поможет (но это не точно). Нашла на Wildberries после комментария Ольги Ульяновой про странные покупки на МП.
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