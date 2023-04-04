💥Обзор новостей: селлеров обяжут размещать сертификат качества, доходы россиян выросли, льготную ипотеку для ИТ продлили

Маркетплейсы с 1 сентября 2024 года обяжут давать ссылку на сертификат в описании товара. Госдума в первом чтении приняла законопроект, который обяжет селлеров в описании товара указывать ссылку на запись в реестре выданных сертификатов соответствия и зарегистрированных деклараций о соответствии.

Льготную ипотеку для ИТ-специалистов продлили, но условия ее получения изменились. Москву и Санкт-Петербург исключили, так как основная цель программы — удержать ИТ-специалистов в регионах. Доход у заемщика должен быть от 150 тысяч рублей до вычета НДФЛ в городах-миллионниках, а также Московской и Ленинградской областях, в остальных городах и населенных пунктах, доход должен составлять от 90 тыс. рублей в месяц до вычета. Максимальная сумма кредита до 9 млн. Заемщику должно быть от 18 до 50 лет. Сниженная ставка для айтишников будет действовать до 2030 года.