💥Обзор новостей: родителей хотят обязать содержать детей до 23 лет, Матвиенко готова вновь возглавить Совфед, ФНС опять ругают

Подготовили интересные новости в кратком дайджесте:
Родителей хотят обязать содержать детей до 23 лет. Группа депутатов ЛДПР вносит в Госдуму законопроект, которым предлагается обязать родителей содержать своих детей в возрасте до 23 лет во время их обучения в образовательных организациях по очной форме обучения. По мнению депутата Владимира Сипягина, родители должны помогать ребенку-студенту до тех пор, пока тот не устроится на хорошо оплачиваемую работу.
В Совете Федерации призвали ввести регулирование цен на авиабилеты. Комитет СФ по экономической политике рекомендовал правительству сделать процедуру формирования тарифов более прозрачной, ввести барьер в 20% от себестоимости при формировании цены, а также актуализировать законодательство для предоставления скидок детям в возрасте от 2 до 12 лет в размере 50% от обычного тарифа. Также планируют проработать вопрос о запрете на аннулирование билетов на авиаперевозку из нескольких полетных сегментов, если пассажир не улетел по одному из них.
Amazon подает мрачные сигналы в отношении экономики и покупательской способности потребителей. Д
иректор Amazon говорит, что покупатели отказываются от дорогостоящих покупок и переходят на более дешевые товары.
Россия за время действия экономических санкций нарастила экспорт агропродукции в 2,7 раза — до $43,5 млрд. Доля экспорта АПК в ВВП страны выросла в три раза — до 2,14%.
IQ людей тяжело переболевших коронавирусом заметно снизился.
Выявлены долгосрочные когнитивные и психиатрические эффекты COVID-19. Через два-три года после заражения COVID-19 участники набрали в среднем значительно более низкие баллы в тестах на внимание и память, чем ожидалось. Средний дефицит был эквивалентен 10 баллам IQ.
Ставки на перевозку контейнеров из Китая в Москву железной дорогой за июль увеличились на 3–7% и превысили $7–8 тыс. С начала года ставки выросли более чем на 50%.
Мосбиржа приостановит торги бумагами HeadHunter в связи с реорганизацией. Московская биржа с 14 августа остановит торги депозитарными расписками HeadHunter, говорится в сообщении площадки. В качестве причины такой приостановки площадка указала предстоящую реорганизацию компании.
Валентина Матвиенко не намерена «кокетничать» и готова снова возглавить верхнюю палату, если сенаторы поддержат ее кандидатуру. Но пока это «теоретический дискурс», напомнила она: сначала должны пройти выборы губернатора Петербурга, затем их победитель выберет, кого из тройки кандидатов в сенаторы делегировать в СФ.
Люди поколений X и Y имеют более высокий риск развития рака по сравнению с предыдущими поколениями. По данным ученых из Американского онкологического общества, риск развития почти 20 видов рака среди миллениалов и представителей поколения X выше, чем у более старших бэби-бумеров. Рост заболеваемости онкологией среди молодых людей может быть связан с питанием ультраобработанными продуктами, плохим сном, малоподвижным образом жизни, а также воздействием загрязняющих веществ из окружающей среды.
Налогоплательщики возмущены отношением ФНС. Сайт МЧД по-прежнему не работает, из-за чего у многих останавливается работа, предприниматели несут убытки. А если начинают работать без ЭЦП — получают штрафы от налоговиков.
Напишите в комментариях, какие события вас заинтересовали больше всего.
Последний месяц лета создан для того, чтобы провести его максимально эффективно. «Клерк» об этом знает и вчера запустил новый поток обучения на курсах повышения квалификации и профпереподготовки, которые помогут вам подготовиться к налоговой реформе-2025. Не откладывайте обучение на осень — начинайте учиться сейчас! Выбирайте подходящие курсы и приступайте к учебе — каталог курсов.
Комментарии25
С пятницей, коллеги! Как у вас настроение?
Ща бахнем кофейку и все будет огнище🔥
Кофейку - это правильно!
Ребятушки, всех с пятницей🚀Ууууууууу😉
Ждете Мозгонапрягатель?😄После него можно расходиться по домам. На днях должно прийти письмо-подтверждение на этот счет из соответствующей инстанции😎
Доброе утро, Владислав! Очень ждем!😉
Поскольку после ковида IQ точно у всех снизился и у меня в том числе, позволю себе спросить, потому что не поняла вообще. Что за письмо, откуда и по какому конкретно поводу? Я туплю, простите
Только его и ждем сегодня и еще мемы от Наталии
Виктория, это шутка))) На тему того, что после Мозгонапрягателя можно расходиться по домам и этому будет официальное подтверждение😄
Теперь разобралась ))
Одна моя знакомая говорила: родители должны помогать детям до пенсии. До их, детей, пенсии))
Может, оно и правильно, когда ощущаешь поддержку - жить не так страшно. И кому еще помогать, конечно же своим детям. Но, с другой стороны, как бы такая помощь не воспитала рафинированных людей.
а это уже как с той задачкой, где уравнения решать помогал один другому!
Помогал - это когда вместе делали? или когда вместо него всё сделал?
Я своим родителям это постоянно говорю. Не в том смысле что меня содержать надо (с этим вроде бы справляюсь), а в смысле, что жить должен минимум до тех пор пока "ребёнок" до пенсии не доживёт.