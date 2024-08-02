💥Обзор новостей: родителей хотят обязать содержать детей до 23 лет, Матвиенко готова вновь возглавить Совфед, ФНС опять ругают

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Родителей хотят обязать содержать детей до 23 лет. Группа депутатов ЛДПР вносит в Госдуму законопроект, которым предлагается обязать родителей содержать своих детей в возрасте до 23 лет во время их обучения в образовательных организациях по очной форме обучения. По мнению депутата Владимира Сипягина, родители должны помогать ребенку-студенту до тех пор, пока тот не устроится на хорошо оплачиваемую работу.

В Совете Федерации призвали ввести регулирование цен на авиабилеты. Комитет СФ по экономической политике рекомендовал правительству сделать процедуру формирования тарифов более прозрачной, ввести барьер в 20% от себестоимости при формировании цены, а также актуализировать законодательство для предоставления скидок детям в возрасте от 2 до 12 лет в размере 50% от обычного тарифа. Также планируют проработать вопрос о запрете на аннулирование билетов на авиаперевозку из нескольких полетных сегментов, если пассажир не улетел по одному из них.

Amazon подает мрачные сигналы в отношении экономики и покупательской способности потребителей. Д иректор Amazon говорит, что покупатели отказываются от дорогостоящих покупок и переходят на более дешевые товары.

Россия за время действия экономических санкций нарастила экспорт агропродукции в 2,7 раза — до $43,5 млрд. Доля экспорта АПК в ВВП страны выросла в три раза — до 2,14%.

IQ людей тяжело переболевших коронавирусом заметно снизился. Выявлены долгосрочные когнитивные и психиатрические эффекты COVID-19. Через два-три года после заражения COVID-19 участники набрали в среднем значительно более низкие баллы в тестах на внимание и память, чем ожидалось. Средний дефицит был эквивалентен 10 баллам IQ.

Ставки на перевозку контейнеров из Китая в Москву железной дорогой за июль увеличились на 3–7% и превысили $7–8 тыс. С начала года ставки выросли более чем на 50%.

Мосбиржа приостановит торги бумагами HeadHunter в связи с реорганизацией. Московская биржа с 14 августа остановит торги депозитарными расписками HeadHunter, говорится в сообщении площадки. В качестве причины такой приостановки площадка указала предстоящую реорганизацию компании.

Валентина Матвиенко не намерена «кокетничать» и готова снова возглавить верхнюю палату, если сенаторы поддержат ее кандидатуру. Но пока это «теоретический дискурс», напомнила она: сначала должны пройти выборы губернатора Петербурга, затем их победитель выберет, кого из тройки кандидатов в сенаторы делегировать в СФ.

Люди поколений X и Y имеют более высокий риск развития рака по сравнению с предыдущими поколениями. По данным ученых из Американского онкологического общества, риск развития почти 20 видов рака среди миллениалов и представителей поколения X выше, чем у более старших бэби-бумеров. Рост заболеваемости онкологией среди молодых людей может быть связан с питанием ультраобработанными продуктами, плохим сном, малоподвижным образом жизни, а также воздействием загрязняющих веществ из окружающей среды.