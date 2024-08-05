💥Обзор новостей: США разрешили операции с Мосбиржей, ключевую ставку снова повысят, в duty free Дубая начали принимать рубли

Подготовили интересные новости в кратком дайджесте:
США разрешили операции с Мосбиржей, Национальным клиринговым центром и Национальным расчетным депозитарием. Эти три организации попали под американские санкции 12 июня, ранее транзакции с ними можно было проводить до 13 августа, теперь — до 12 октября.
В РФ за год вдвое выросла частота блокировок счетов компаниям малого и среднего бизнеса. О случаях блокировок банковских счетов в России за год сообщили 11% компаний. Годом ранее таких было почти втрое меньше — 4%, сообщают «Опора России» и ПСБ.
Магазины duty free в аэропорту Дубая начали принимать рубли. Оплата покупок рублями стала возможной с 1 августа в большинстве магазинов аэропорта. Кроме того, магазины duty free в аэропорту Дубая принимают к оплате выпущенные российскими банками карты китайской платежной системы Union Pay.
Сварщики и программисты получают самые высокие зарплаты в России.
Сегодня в стране представители этих профессий могут претендовать на зарплату свыше 200 тыс. рублей.
В среднем у россиянина на руках имеется пять кредитов, два из них — микрозаймы. Люди занимают деньги у банка по разным причинам: одни делают это ввиду ограниченных финансовых возможностей, другие из-за удобства. Некоторых же привлекают интересные предложения, которые делают банки (кэшбеки, скидки от партнеров).
ЦБ повысит ключевую ставку с 18 до 19% уже 13 сентября, считает экономист Александр Разуваев. Он отметил, что это решение положительно повлияет на курсы валютных пар.
Произошел сбой в работе сервиса Mail. ru.
Порядка 33% жалоб на работу сервиса приходятся на Москву, 14% на Санкт-Петербург, на остальные регионы — около 3%. Сейчас
Mail. ru работает в штатном режиме
Переводы из России в Грузию в первом полугодии рухнули в 3,5 раза. За январь-июнь 2024 года в этом направлении было осуществлено переводов на $322 млн, тогда как за аналогичный период прошлого года — $1125,9 млн.
Россиянин заплатил около $2,4 тысячи за прием в стационаре Нью-Йорка. Его госпитализировали с отравлением. Все лечение состояло из обезболивающего, базовых анализов и капельниц с физраствором. Именно поэтому не стоит экономить на хорошей медицинской страховки. Я всегда беру расширенную, и мои «переплаты» неоднократно окупались. А вам случалось заболеть за границей в отпуске?
Семьи, в которых третий или последующие дети родились в период с 1 января 2024 года по 31 декабря 2030 года, смогут получить выплату в размере 450 тыс. рублей и внести ее как платеж по ипотеке.
Ракета компании SpaceX вывела на орбиту новую группу интернет-спутников Starlink. Ракета-носитель Falcon 9 в воскресенье вывела на орбиту очередную партию из 23 мини-спутников для пополнения орбитальной группировки глобальной сети интернет-покрытия системы Starlink.
37-летний Новак Джокович — олимпийский чемпион! Это первое золото Олимпиады в карьере серба, обладателя 24 Больших шлемов.
YouTube по-прежнему воспроизводит видео в высоком качестве в Яндекс Браузере и в десктопной версии Safari. Но не у всех, некоторые установили платный VPN и теперь живут с YouTube, но с зарубежной рекламой. А вы часто смотрите YouTube?
Восход пепельной луны в Петербурге над «Лахта Центром» засняли в выходные.
Напишите в комментариях, какие события вас заинтересовали больше всего.
Приглашаем всех 12 сентября на самое яркое бухгалтерское событие осени — V всероссийскую бухгалтерскую конференцию «Клерка»! Узнаете все про налоговую реформу и важные поправки, которые начнут действовать в 2025 году. Лучшие спикеры-практики страны ответят на ваши вопросы! Событие пройдет в Москве на «Красном Октябре». Для всех посетителей «Клерк» подготовил сертификаты, которые подтвердят, что в этот день вы проходили обучение.
Комментарии2
Джоко - красавчик🎾🥇🏆Но рубилово было знатное!
Всем удивительной рабочей неделе
Доброе утро, Владислав! Замес был жёсткий. И вам отличной рабочей недели!