💥Обзор новостей: США разрешили операции с Мосбиржей, ключевую ставку снова повысят, в duty free Дубая начали принимать рубли

Подготовили интересные новости в кратком дайджесте:

США разрешили операции с Мосбиржей, Национальным клиринговым центром и Национальным расчетным депозитарием. Эти три организации попали под американские санкции 12 июня, ранее транзакции с ними можно было проводить до 13 августа, теперь — до 12 октября.

В РФ за год вдвое выросла частота блокировок счетов компаниям малого и среднего бизнеса. О случаях блокировок банковских счетов в России за год сообщили 11% компаний. Годом ранее таких было почти втрое меньше — 4%, сообщают «Опора России» и ПСБ.

Магазины duty free в аэропорту Дубая начали принимать рубли. Оплата покупок рублями стала возможной с 1 августа в большинстве магазинов аэропорта. Кроме того, магазины duty free в аэропорту Дубая принимают к оплате выпущенные российскими банками карты китайской платежной системы Union Pay.

Сварщики и программисты получают самые высокие зарплаты в России. Сегодня в стране представители этих профессий могут претендовать на зарплату свыше 200 тыс. рублей.

В среднем у россиянина на руках имеется пять кредитов, два из них — микрозаймы. Люди занимают деньги у банка по разным причинам: одни делают это ввиду ограниченных финансовых возможностей, другие из-за удобства. Некоторых же привлекают интересные предложения, которые делают банки (кэшбеки, скидки от партнеров).

ЦБ повысит ключевую ставку с 18 до 19% уже 13 сентября, считает экономист Александр Разуваев. Он отметил, что это решение положительно повлияет на курсы валютных пар.

Произошел сбой в работе сервиса Mail. ru. Порядка 33% жалоб на работу сервиса приходятся на Москву, 14% на Санкт-Петербург, на остальные регионы — около 3%. Сейчас Mail. ru работает в штатном режиме

Переводы из России в Грузию в первом полугодии рухнули в 3,5 раза. За январь-июнь 2024 года в этом направлении было осуществлено переводов на $322 млн, тогда как за аналогичный период прошлого года — $1125,9 млн.

Россиянин заплатил около $2,4 тысячи за прием в стационаре Нью-Йорка. Его госпитализировали с отравлением. Все лечение состояло из обезболивающего, базовых анализов и капельниц с физраствором. Именно поэтому не стоит экономить на хорошей медицинской страховки. Я всегда беру расширенную, и мои «переплаты» неоднократно окупались. А вам случалось заболеть за границей в отпуске?

Семьи, в которых третий или последующие дети родились в период с 1 января 2024 года по 31 декабря 2030 года, смогут получить выплату в размере 450 тыс. рублей и внести ее как платеж по ипотеке.

Ракета компании SpaceX вывела на орбиту новую группу интернет-спутников Starlink. Ракета-носитель Falcon 9 в воскресенье вывела на орбиту очередную партию из 23 мини-спутников для пополнения орбитальной группировки глобальной сети интернет-покрытия системы Starlink.

37-летний Новак Джокович — олимпийский чемпион! Это первое золото Олимпиады в карьере серба, обладателя 24 Больших шлемов.

YouTube по-прежнему воспроизводит видео в высоком качестве в Яндекс Браузере и в десктопной версии Safari. Но не у всех, некоторые установили платный VPN и теперь живут с YouTube, но с зарубежной рекламой. А вы часто смотрите YouTube?