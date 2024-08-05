Затребовать документы по сделке может любая налоговая. Судебная практика

У компании началась встречная проверка. Налоговики запросили у нее документы по сделке, однако компания отказалась предоставить их, так как контрагент в этой ИФНС на учете не состоял. По мнению компании, это означает, что налоговики вышли за пределы своей компетенции и запрос на документы является необоснованным.
За это организацию оштрафовали по ст. 129.1 НК — за неправомерное несообщение лицом сведений, которые в соответствии с НК РФ — это лицо должно сообщить налоговому органу. Штраф небольшой, но его даже уменьшили с 5 тыс руб. до 1 250 руб из-за смягчающих обстоятельств. Но компания пошла на принцип и обратилась в суд, чтобы его оспорить.
Позиция организация — «чужая» ИФНС не может истребовать документы по сделке. Такой запрос может сделать только налоговая по месту регистрации контрагента.
Суд первой инстанции, руководствуясь положениями статей 32, 93.1, 129.1 НК РФ во взаимосвязи с представленными в материалы дела доказательствами, пришел к выводу о правомерном привлечении общества к налоговой ответственности, в связи с чем признал оспариваемое решение управления законным и отказал в удовлетворении заявленного обществом требования.
«… инспекции являются единой структурой и любой налоговый орган может истребовать в рамках осуществления мероприятий налогового контроля документы у лиц вне зависимости от их постановки по месту учета в другом налоговом органе».
Выводы суда первой инстанции поддержал и суд апелляционной. В своем Постановлении АС Дальневосточного округа от 28.05.2024 по делу № А73-15723/2023 судья указал, что:
«Вопреки доводам жалобы из положений статьи 93.1 НК РФ не следует, что у налогоплательщика есть право отказать в представлении документов, поскольку предъявленное требование представляется ему необоснованным».
Суд подтвердил, что истребовать документы может не только инспекция по месту учета организации.
В итоге решения судов первой инстанции суд оставил без изменения, кассационную жалобу компании — не удовлетворили.
Комментарии8
Не нормальное решение.
Это так каждая инспекция будет слать налогоплательщикам требования по поводу и без, а налогоплательщик, вместо того чтобы зарабатывать и платить с заработанного налоги, должен отвечать неизвестно кому, непонятно для чего.
Вчитайтесь в цифру - 926 территориальных налоговых органов.
А теперь представьте, что каждый ТНО по 10 требований пришлет налогоплательщику.
Это в корне неправильное решение, это надо искоренять, с этим надо бороться и формировать противоположную практику, запрещающую ТНО не имеющим отношения к налплату и к контрагенту неправомерные требования слать.
Могу Pro Bono
Полностью согласна, Константин!
Да, Вы абсолютно правы! А самое интересное, что раньше "они" себе такого не позволяли - у меня лет 10-12 назад была выездная. И по одному контрагенту не пришла встречка. Мы связались с этим контрагентом, и он сказал, что требование не получал. Нам хотелось закончить эту бодягу побыстрее, и я спросила у проверяющего инспектора, не могут ли они отправить требование непосредственно контрагенту, минуя ИФНС, к которой он относился. Инспектор сказала, что это незаконно, потому что их обязанность - направить запрос, а требование нашему контрагенту должна выслать "та" инспекция. И инспектор даже посетовала, что конкретно та инспекция очень "трудная", и что именно от нее ответы на встречки ходят подолгу, а иногда не приходят вовсе.
А теперь вон оно как (((
В целом, мне кажется, что неоднозначных решений в пользу ФНС стало больше в последнее время. А как вам кажется?
Вам не кажется - так оно и есть((. Причем, это "последнее время" началось примерно тогда же, когда отменили индексацию работающим пенсионерам (и по той же причине, как мне представляется)...
Одно время было, что много решений положительных для организаций, а теперь вот так((
Дальше только будет нарастание судебной поддержки налоргов и злоупотребление в том числе на стадии досудебки.
Надо ломать нехорошую практику. Она в принципе не правильная.
Для чего посторонний ТНО запросил документы, как и где посторонний ТНО мог бы использовать полученную информацию если бы ее предоставили.
Можно было бы сказать, что загруженность и попросили другое ТНО истребовать и проанализировать.
Но что мешает налоговым органам набрать еще инспекторов, понятно дело, что через поднятие окладной части в разы.
Налоговая реформа подбросит дровишек? В следующем году будет много по дроблению споров, как вы думаете, Константин?