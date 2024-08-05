Затребовать документы по сделке может любая налоговая. Судебная практика

У компании началась встречная проверка. Налоговики запросили у нее документы по сделке, однако компания отказалась предоставить их, так как контрагент в этой ИФНС на учете не состоял. По мнению компании, это означает, что налоговики вышли за пределы своей компетенции и запрос на документы является необоснованным.

За это организацию оштрафовали по ст. 129.1 НК — за неправомерное несообщение лицом сведений, которые в соответствии с НК РФ — это лицо должно сообщить налоговому органу. Штраф небольшой, но его даже уменьшили с 5 тыс руб. до 1 250 руб из-за смягчающих обстоятельств. Но компания пошла на принцип и обратилась в суд, чтобы его оспорить.

Позиция организация — «чужая» ИФНС не может истребовать документы по сделке. Такой запрос может сделать только налоговая по месту регистрации контрагента.

Суд первой инстанции, руководствуясь положениями статей 32, 93.1, 129.1 НК РФ во взаимосвязи с представленными в материалы дела доказательствами, пришел к выводу о правомерном привлечении общества к налоговой ответственности, в связи с чем признал оспариваемое решение управления законным и отказал в удовлетворении заявленного обществом требования.

«… инспекции являются единой структурой и любой налоговый орган может истребовать в рамках осуществления мероприятий налогового контроля документы у лиц вне зависимости от их постановки по месту учета в другом налоговом органе».

Выводы суда первой инстанции поддержал и суд апелляционной. В своем Постановлении АС Дальневосточного округа от 28.05.2024 по делу № А73-15723/2023 судья указал, что:

«Вопреки доводам жалобы из положений статьи 93.1 НК РФ не следует, что у налогоплательщика есть право отказать в представлении документов, поскольку предъявленное требование представляется ему необоснованным».

Суд подтвердил, что истребовать документы может не только инспекция по месту учета организации.

В итоге решения судов первой инстанции суд оставил без изменения, кассационную жалобу компании — не удовлетворили.