🔥Всех ждем на бесплатный вебинар «Налоговая реформа – 2025. Как подготовиться к изменениям»

В НК внеси радикальные изменения. Они коснутся всех налогоплательщиков. Теперь бухгалтерам и предпринимателям нужно понять: как работать бизнесу в новых условиях, что нужно перестроить в работе, необходимо ли менять систему налогообложения и поможет ли это. Об этом и многом другом вы узнаете на бесплатном вебинаре, который состоится уже 15 августа в 11:00. Скорее записывайтесь!

Спикер вебинара Елена Ярушкина, руководитель Центра обучения «Клерка», к.э.н., доцент, эксперт по независимой оценке квалификаций специалистов финансового рынка, главный бухгалтер (6 уровень квалификации) с опытом работы более 20 лет.

На вебинаре рассмотрим:

прогрессивную шкалу НДФЛ, налоговые вычеты и налоговый кэшбэк;

изменения в части налога на прибыль – новую налоговую ставку, федеральный инвестиционный вычет и особенности его применения;

акцизы, налог на имущество и туристический налог;

НДС для компаний на УСН и новые лимиты для УСН;

амнистию за дробление бизнеса и варианты действия амнистии.

А также посчитаем на примерах варианты уплаты НДС при УСН.

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Помимо вебинаров, у подписчиков годовых тарифов будет онлайн-доступ к трансляции V Всероссийскую конференцию «Налоговая реформа-2025», которая состоится 12 сентября в Москве. Сейчас билет на онлайн-трансляцию стоит 4 000 рублей, но подписчики «Клерк.Премиум» могут смотреть конференцию без дополнительной платы.