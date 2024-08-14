💥Обзор новостей: первосентябрьский капитал, лимита по ОСАГО не хватает, праздник воспаленного воображения

Подготовили интересные новости в кратком дайджесте. Вчера президент подписал много законов, начнем с них:

В Госдуме предложили ввести первосентябрьский капитал для подготовки к школе. Выплачивать по 19 тысяч рублей родителям школьников к 1 сентября предложили депутаты из ЛДПР. На уровне государства выплат на детей к учебному году в 2024 году не предусмотрено. Всеобщие выплаты были в 2021 году из-за коронавируса. Тогда инициатива была положительно воспринята родителями.

Банк России аннулировал лицензию на осуществление банковских операций «Америкэн Экспресс Банк». Основанием для аннулирования лицензии у банка послужило ходатайство кредитной организации, направленное в Банк России в связи с решением единственного участника о ее добровольной ликвидации.

Центробанк рекомендовал предоставить кредитные каникулы на полгода заемщикам из зоны ЧС в Курской, Брянской и Белгородской областях.

Комитет по труду и занятости населения Курской области опубликовал рекомендации для работодателей: сотрудников муниципальных и региональных организаций, которые покинули дома из-за ЧС, переведут на дистанционную работу. Если это невозможно, работодатель должен приостановить деятельность в порядке, предусмотренном Трудовым кодексом;

работодатели, которые получают финансирование из областного бюджета, будут производить оплату труда сотрудников из расчёта среднего заработка. Такой же порядок рекомендован органам местного самоуправления и работодателям небюджетного сектора.

Сумма запрашиваемых в МФО займов подскочила до 30 тыс. рублей. Средняя сумма микрозаймов, которые запрашивали граждане, по итогам первого полугодия 2024-го выросла на 55% по сравнению с таким же периодом 2023-го. В результате средний размер микрокредитов, которые россияне хотели бы получить, за год увеличился до 30,8 тыс. рублей с 19,9 тыс.

Компания Владислава Бакальчука ВБ Девелопмент должна Wildberries более 30 млрд рублей. Кредиторская задолженность проектного подразделения Wildberries — «ВБ Девелопмент» — перед головной компанией составляет свыше 30 миллиардов рублей в связи с несвоевременным исполнением обязательств по вводу в эксплуатацию логистических центров.

Avon подает заявление о банкротстве на фоне потока судебных исков. Ранее суды в США несколько раз признавали Avon виновной в том, что тальк в ее косметической продукции становился причиной раковых заболеваний.

Россиянам стало не хватать лимита выплат по ОСАГО. Россиянам все чаще не хватает лимита выплат в 400 тысяч рублей для ремонта машин по ОСАГО. Доля таких случаев в отдельных страховых компаниях доходит до 5%. Основная причина кроется в удорожании деталей и проблемах с их поставками. Ранее власти начинали рассматривать повышение выплат по ОСАГО в случае причинения вреда жизни и здоровью до 2 млн рублей. Однако возможный пересмотр порога выплат повлечет и необходимость корректировать страховые тарифы, предупреждают эксперты.

Айтишники со временем теряют способность к эмпатии и становятся безэмоциональными. Согласно исследованию специалистов Московского психолого-социального университета (МПСУ) у программистов со временем происходит профессиональная деформация и по причине отсутствия эмоций у машинных алгоритмов у них «притупляется» эмоциональный интеллект. Именно поэтому айтишникам трудно понимать других людей, сопереживать и распознавать чужие чувства.

14 августа в отмечается 8 праздников: Медовый Спас, День подразделения по борьбе с преступлениями в сфере информационных технологий, День финансовой осведомленности, День фруктового мороженого, Всемирный день ящерицы, День выгула черепахи, п раздник воспаленного воображения, День рождения португальской корриды. Что будем отмечать?

Москва не потребляет, а наоборот — отдает экономике и другим регионам, заявил Собянин. Он отметил, что столица переводит более 4 трлн рублей в год в федеральный бюджет, что делает ее крупнейшим донором России.