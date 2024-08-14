💥Обзор новостей: первосентябрьский капитал, лимита по ОСАГО не хватает, праздник воспаленного воображения

Подготовили интересные новости в кратком дайджесте. Вчера президент подписал много законов, начнем с них:
В Госдуме предложили ввести первосентябрьский капитал для подготовки к школе. Выплачивать по 19 тысяч рублей родителям школьников к 1 сентября предложили депутаты из ЛДПР. На уровне государства выплат на детей к учебному году в 2024 году не предусмотрено. Всеобщие выплаты были в 2021 году из-за коронавируса. Тогда инициатива была положительно воспринята родителями.
Банк России аннулировал лицензию на осуществление банковских операций «Америкэн Экспресс Банк». Основанием для аннулирования лицензии у банка послужило ходатайство кредитной организации, направленное в Банк России в связи с решением единственного участника о ее добровольной ликвидации.
Центробанк рекомендовал предоставить кредитные каникулы на полгода заемщикам из зоны ЧС в Курской, Брянской и Белгородской областях.
Комитет по труду и занятости населения Курской области опубликовал рекомендации для работодателей:
сотрудников муниципальных и региональных организаций, которые покинули дома из-за ЧС, переведут на дистанционную работу. Если это невозможно, работодатель должен приостановить деятельность в порядке, предусмотренном Трудовым кодексом;
работодатели, которые получают финансирование из областного бюджета, будут производить оплату труда сотрудников из расчёта среднего заработка. Такой же порядок рекомендован органам местного самоуправления и работодателям небюджетного сектора.
Сумма запрашиваемых в МФО займов подскочила до 30 тыс. рублей. Средняя сумма микрозаймов, которые запрашивали граждане, по итогам первого полугодия 2024-го выросла на 55% по сравнению с таким же периодом 2023-го. В результате средний размер микрокредитов, которые россияне хотели бы получить, за год увеличился до 30,8 тыс. рублей с 19,9 тыс.
Компания Владислава Бакальчука ВБ Девелопмент должна Wildberries более 30 млрд рублей. Кредиторская задолженность проектного подразделения Wildberries — «ВБ Девелопмент» — перед головной компанией составляет свыше 30 миллиардов рублей в связи с несвоевременным исполнением обязательств по вводу в эксплуатацию логистических центров.
Avon подает заявление о банкротстве на фоне потока судебных исков. Ранее суды в США несколько раз признавали Avon виновной в том, что тальк в ее косметической продукции становился причиной раковых заболеваний.
Россиянам стало не хватать лимита выплат по ОСАГО.
Россиянам все чаще не хватает лимита выплат в 400 тысяч рублей для ремонта машин по ОСАГО. Доля таких случаев в отдельных страховых компаниях доходит до 5%.
Основная причина кроется в удорожании деталей и проблемах с их поставками. Ранее власти начинали рассматривать повышение выплат по ОСАГО в случае причинения вреда жизни и здоровью до 2 млн рублей. Однако возможный пересмотр порога выплат повлечет и необходимость корректировать страховые тарифы, предупреждают эксперты.
Айтишники со временем теряют способность к эмпатии и становятся безэмоциональными. Согласно исследованию специалистов Московского психолого-социального университета (МПСУ) у программистов со временем происходит профессиональная деформация и по причине отсутствия эмоций у машинных алгоритмов у них «притупляется» эмоциональный интеллект. Именно поэтому айтишникам трудно понимать других людей, сопереживать и распознавать чужие чувства.
14 августа в отмечается 8 праздников:
Медовый Спас,
День подразделения по борьбе с преступлениями в сфере информационных технологий,
День финансовой осведомленности,
День фруктового мороженого,
Всемирный день ящерицы,
День выгула черепахи, п
раздник воспаленного воображения,
День рождения португальской корриды. Что будем отмечать?
Москва не потребляет, а наоборот — отдает экономике и другим регионам, заявил Собянин. Он отметил, что столица переводит более 4 трлн рублей в год в федеральный бюджет, что делает ее крупнейшим донором России.
Интересный факт: двигательная асимметрия (деление на правшей и левшей) присуща не только человеку, но и другим представителям животного царства.
Например, большим рыжим кенгуру, они почти поголовно — левши.
А еще левшами бывают попугаи и обезьяны! У кошек и собак ведущей может быть как правая, так и левая лапы. Узнать, правша или левша ваш хвостик, можно, понаблюдав, какой лапой он открывает дверь. А у вас есть знакомые левши?
Напишите в комментариях, какие события вас заинтересовали больше всего.
Приглашаем всех 12 сентября на самое яркое бухгалтерское событие осени — V всероссийскую бухгалтерскую конференцию «Клерка»! Узнаете все про налоговую реформу и важные поправки, которые начнут действовать в 2025 году. Лучшие спикеры-практики страны ответят на ваши вопросы! Событие пройдет в Москве на «Красном Октябре». Для всех посетителей «Клерк» подготовил сертификаты, которые подтвердят, что в этот день вы проходили обучение.
Комментарии3
Доброе утро, коллеги! Сегодня впервые увидела новый логотип wb, долго смеялась.
Зря они так)) Художников в стране много, и косая палочка в букве d их не спасет.
Это как-то взаимосвязано?🤔
Всем чертовски хорошего дня!!!
Вполне возможно)) Хорошего дня, Владислав!