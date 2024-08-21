Наталия Лукина
Обзоры новостей

💥Обзор новостей: каршэринг подорожает, новый препарат против рака, в Казахстане кредит только после согласия супруга

Рассказываем о самых главных событиях, о которых писали и которые обсуждали в мире.

Подготовили интересные новости в кратком дайджесте:

  • Банк Киргизии «Керемет» объявил о приостановке денежных переводов через российские банки. Банк сообщил, что приостановлены денежные переводы через мобильные приложения российских банков ПАО «Сбербанк», ПАО «МТС Банк», АО «Тбанк» и оператора системы РФ АО «НСПК» в обоих направлениях на неопределенный срок.

  • В России за семь месяцев закрылись почти 600 отделений банков. Треть закрытых отделений пришлась на Сбербанк — в текущем году «Сбер» закрыл почти 200 отделений. Отдельные крупные банки продолжают развивать филиальные сети, но эксперты отмечают, что сегодня офисы в основном нацелены на идентификацию новых клиентов для последующей работы с ними онлайн.

  • Сбербанк возобновит выдачи кредитов по программе IT-ипотеки с 21 августа. Банк актуализирует ранее одобренные заявки по новым условиям действия программы, которые вступили в силу с 1 августа 2024 года.

    Минимальная ставка по программе составит 6%, первоначальный взнос — от 20,1% от стоимости недвижимости, максимальная сумма кредита — до 9 млн рублей.

  • Евро взлетел выше 100 рублей, доллар — выше 90 рублей. Центральный банк России установил официальный курс доллара США на среду, 21 августа, на уровне ₽90,6944, евро — ₽100,204, юаня — ₽12,1161.

  • Телефонные мошенники начали звонить от имени сотрудников единой медицинской системы. Под предлогом изменения данных о пациенте они уговаривают установить приложение для обновления, с помощью которого аферисты крадут деньги потенциальных жертв.

  • К концу года в России подорожают услуги каршэринга. Сервисы проката автомобилей готовятся поднять цены в среднем на 10–20%. На рост цен повлияли утильсбор и взлетевшие цены на обслуживание.

  • Зарплаты дальнобойщиков показали самый быстрый рост. Средняя по стране зарплата у водителей грузовиков выросла на 74% год к году и достигла 131 тысячи рублей. Зарплаты растут на фоне дефицита кадров.

  • С 1 сентября в Казахстане запретят брать кредит без согласия супругов. Если клиент состоит в браке и его сумма кредита превышает 3,69 млн тенге (около 700 тыс. руб.), то кредитор обязан получить согласие его супруга (супруги) на получение займа. Это согласие может быть оформлено в произвольной форме на бумажном носителе в отделении банка или МФО, либо в электронной форме. 

  • Российские ученые разработали новый препарат против рака легких.

    Препарат разработали в МФТИ. Он поражает непосредственно злокачественные клетки, минимально воздействуя на здоровые ткани.

    Лекарственная субстанция до конца 2024 года пройдет испытания in vitro (в пробирке), потом планируются доклинические и клинические исследования.

  • Запутанный «юридический жаргон», используемый в юридических документах, помогает юристам обозначать особое чувство власти, утверждают результаты исследования MTI (Массачусетского технологического института). В исследовании, опубликованном на этой неделе в журнале Proceedings of the National Academy of Sciences, исследователи обнаружили, что даже неюристы используют этот тип языка, когда их просят написать законы.

  • Азербайджан подал заявку на вступление в БРИКС. БРИКС — межправительственная организация, созданная в 2006 году. В нее входят Бразилия, Россия, Индия, Китай, ЮАР, Египет, Эфиопия, Иран и Объединенные Арабские Эмираты.

  • «Мелодия» открывает завод виниловых пластинок в Новосибирске. Завод планируем ввести в эксплуатацию уже весной 2025 года. Предположительно мощность завода позволит ежегодно выпускать более 100 тысяч пластинок — так сможем занять треть или даже половину рынка в России.

  • Бесконечная прокрутка рилсов, тиктоков лишь усиливает чувство скуки, а не избавляет от него. Исследователи обнаружили, что переключение на другое видео или перескакивание одного и того же видео вперед и назад вызывает у людей еще большую скуку.

  • Вышел трейлер сериала «Преступление и наказание», главную роль в котором исполнил Иван Янковский. Проект по-новому интерпретирует одноименный роман Федора Достоевского и переносит место действия в наши дни. Студент Родион Раскольников измучен безденежьем и размышлениями «тварь ли я дрожащая или право имею», проверяет мысль на себе и убивает микрокредиторшу. Премьера уже осенью. Будете смотреть?

  • Harley-Davidson прекращает все инициативы DEI (инклюзивность, равенство, равноправие) после бойкота клиентов. Теперь бренд будет сосредоточен исключительно на развитии мотоспорта.

    В заявлении Harley-Davidson говорится, что им пришлось столкнуться с негативом в соцсетях, поэтому они обязаны отреагировать и прислушаться ко всем членам мотосообщества. Если байкеры, то только такие.

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Напишите в комментариях, какие события вас заинтересовали больше всего.

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Комментарии

11
    • Ирина
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      Доброе утро!

  • Ирина

    Если клиент состоит в браке и его сумма кредита превышает 3,69 млн тенге (около 700 тыс. руб.), то кредитор обязан получить согласие его супруга (супруги) на получение займа.

    А если меньше, то получай хоть пять штук без ведома супруга?

  • Ирина

    Российские ученые разработали новый препарат против рака легких.

    Вот это реально хорошая новость!