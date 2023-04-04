👀Какие обязанности появятся у компаний на УСН из-за НДС с 2025 года. Счета-фактуры, книги покупок, продаж, декларации

С 2025 года компании на УСН, чьи доходы превышают 60 млн руб., будут платить НДС. А значит, придется выставлять счета-фактуры, вести книги покупок и продаж и сдавать декларации по НДС. Разберем кому и в каких случаях необходимо это делать. Сделали удобную таблицу. Забирайте в закладки!

УСН в 2025 году: что заполняем и сдам

Ставка НДС Книга продаж Книга покупок Декларация С-ф Освобождение да нет нет да 5% да да да да 7% да да да да 20% да да да да

Счета-фактуры при УСН с 2025 года

С 1 января 2025 всем компаниям и ИП на УСН придется выставлять счета-фактуры. Вариантов заполнения будет несколько:

Первый вариант — счет-фактура с пометкой «Без НДС». На такое заполнение имеют право те, кто использует право на освобождение от НДС. То есть, если готовой доход укладывается в лимит 60 млн руб.

Второй вариант — счет-фактура с НДС. Его заполнять должны компании и ИП, которые платят НДС по пониженным ставка — 5% и 7% или обычным — 10% и 20%.

Бланк счета-фактуры утвержден постановлением Правительства РФ от 26.12.2011 № 1137. С 2021 года действует форма в редакции постановления Правительства РФ от 02.04.2021 № 534. Актуальный бланк счета-фактуры можно скачать тут.

Книга продаж и Книга покупок при УСН с 2025 года

Книгу продаж в 2025 году будут вести плательщики НДС, даже те, у кого есть освобождение, то есть компания выставляет счета-фактуры без налога. В книге нужно будет регистрировать: счета-фактуры с НДС независимо от применяемой ставок, а также счета-фактуры без НДС.

Книгу покупок в 2025 году можно не вести, если компания или ИП не принимает НДС к вычету или применяете пониженные ставки НДС 5% и 7%. Если вы применяете ставки 10 и 20% и вычеты — книгу покупок вести надо.

Декларация по НДС при УСН в 2025 году

В 2025 году организации и индивидуальные предприниматели, работающие по упрощённой системе налогообложения, освобождены от обязанности подавать декларации по НДС, если они не совершают операции, на которые распространяется данный налог. Однако, если доход компании за год превышает 60 миллионов, она обязана уплатить НДС по ставкам 5%, 7% или 20% и, соответственно, сдавать декларацию.

«НДС не уплачивают и не сдают организации и ИП на УСН с 2025 года, если в 2024 году доход не превысил 60 млн. руб. Во всех остальных случаях сдают. Срок подачи декларации по НДС в инспекцию — не позднее 25-го числа месяца, который следует за истекшим кварталом», — пояснила Надежда Самкова — ведущий эксперт-консультант по налогообложению ООО ЭЛКОД, член палаты налоговых консультантов, специалист в области налогообложения.

Надежда Самкова — один из главных спикеров V всероссийской бухгалтерской конференции «Клерка», которая пройдет 12 сентября в Москве.

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