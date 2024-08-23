Меньше месяца осталось до V Всероссийской бухгалтерской конференции «Клерка», где эксперты расскажут самое важное о реформе-2025. Работа кипит, все очень серьезно. И мы решили, что пора эту серьезность чуть-чуть разбавить и пофантазировать.

Уже 12 сентября состоится самое яркое бухгалтерское событие осени — V всероссийскую бухгалтерскую конференцию «Клерка». Серьезные спикеры будут обсуждать серьезные темы.

Градус серьезности зашкаливает, поэтому мы решили немного разрядить обстановку и сегодня, в пятницу пофантазировать и полушать ваше мнение. Например, как бы вы отнеслись к тому, что на нашей конференции выступила бы «амбассадор ФНС» — блогерша Лерчек (Валерия Чекалина)?😆

А кого бы вы хотели видеть на V всероссийской бухгалтерской конференции «Клерка»? Пишите в комментариях, фантазируйте, обсудим😅

В «Клерке» кипит работа! Надо успеть многое: у нас увеличилось количество спикеров, все хотят у нас выступить! И осталось всего 15 офлайн-билетов, так что поторопитесь с покупкой.

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