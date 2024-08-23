Наталия Лукина
Бухгалтеры

😅Кого бы вы хотели видеть на V всероссийской бухгалтерской конференции «Клерка»?

Меньше месяца осталось до V Всероссийской бухгалтерской конференции «Клерка», где эксперты расскажут самое важное о реформе-2025. Работа кипит, все очень серьезно. И мы решили, что пора эту серьезность чуть-чуть разбавить и пофантазировать.
😅Кого бы вы хотели видеть на V всероссийской бухгалтерской конференции «Клерка»?
Иллюстрация: Вера Ревина / Клерк.ру

Уже 12 сентября состоится самое яркое бухгалтерское событие осени V всероссийскую бухгалтерскую конференцию «Клерка». Серьезные спикеры будут обсуждать серьезные темы.

Градус серьезности зашкаливает, поэтому мы решили немного разрядить обстановку и сегодня, в пятницу пофантазировать и полушать ваше мнение. Например, как бы вы отнеслись к тому, что на нашей конференции выступила бы «амбассадор ФНС» — блогерша Лерчек (Валерия Чекалина)?😆

А кого бы вы хотели видеть на V всероссийской бухгалтерской конференции «Клерка»? Пишите в комментариях, фантазируйте, обсудим😅

В «Клерке» кипит работа! Надо успеть многое: у нас увеличилось количество спикеров, все хотят у нас выступить! И осталось всего 15 офлайн-билетов, так что поторопитесь с покупкой.

Купить билет

Не упустите шанс завести полезные связи и пополнить копилку знаний!

Комментарии

20
    • Arhimed0
      Главный бухгалтер

      её сокамерница! ))))

      из анекдотного

      Две женщины просидели в одной камере..... (долго, варианты сроков подставьте сами). И вышли в один день.

      Прощаются у ворот. И одна из них говорит:

      - ну ты зайди вечером - мы хоть поговорим с тобой.

      • Наталия Лукина

        Мы просто фантазируем, Владислав, релакс)) Может быть кто-то бы хотел видеть Егорова

        • Arhimed0
          Главный бухгалтер

          Может быт кто-то бы хотел видеть Егорова

          я бы хотел видеть! Но только с ОБЯЗАТЕЛЬНОЙ ВОЗМОЖНОСТЬЮ высказать ему всё что я о нём думаю.

          А не тупо сидеть в зале и слушать как он рассказывает о том, как все радуются.... и как он , теперь уже , всех обзвонил

          • Ирина

            Теперь уже вместе с Силуановым. Поэтому нам звонки и не поступают, что они из-за телефонной трубки дерутся)))

            • Наталия Лукина

              Можно тогда еще Мишустина, Кудрина и Грефа позвать, пусть за всю хурму отдуваются.

              • Ирина

                Не придут

              • Arhimed0
                Главный бухгалтер

                Можно тогда еще Мишустина, Кудрина и Грефа позвать, пусть за всю хурму отдуваются.

                они если придут, то впереди себя... Милохина посадят! он и дуть будет.

          • Наталия Лукина

            У нас всегда на конференциях можно задавать спикерам вопросы после выступления.

            • Ирина

              Оооо, этим товариСЧам некогда после выступления, им к телефону бежать наперегонки)))