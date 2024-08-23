Уже 12 сентября состоится самое яркое бухгалтерское событие осени — V всероссийскую бухгалтерскую конференцию «Клерка». Серьезные спикеры будут обсуждать серьезные темы.
Градус серьезности зашкаливает, поэтому мы решили немного разрядить обстановку и сегодня, в пятницу пофантазировать и полушать ваше мнение. Например, как бы вы отнеслись к тому, что на нашей конференции выступила бы «амбассадор ФНС» — блогерша Лерчек (Валерия Чекалина)?😆
А кого бы вы хотели видеть на V всероссийской бухгалтерской конференции «Клерка»? Пишите в комментариях, фантазируйте, обсудим😅
В «Клерке» кипит работа! Надо успеть многое: у нас увеличилось количество спикеров, все хотят у нас выступить! И осталось всего 15 офлайн-билетов, так что поторопитесь с покупкой.
Не упустите шанс завести полезные связи и пополнить копилку знаний!
Комментарии20
Во-первых, пора вставлять ссылки на ВК-видео)
Во-вторых, меня все хотят видеть на Клерк-конференции! Чего уж там скрывать-то😉
Серьезная заявка, Владислав! Но мы согласны, было бы здорово послушать про управленку от вас!
А мозгонапрягатель когда ждать?))
У меня все посты планируются на 11:21😄Дальше дело за редакторами)))
Блиновскую кто-нибудь хотел бы послушать после отсидки?))
её сокамерница! ))))
из анекдотного
Две женщины просидели в одной камере..... (долго, варианты сроков подставьте сами). И вышли в один день.
Прощаются у ворот. И одна из них говорит:
- ну ты зайди вечером - мы хоть поговорим с тобой.
Зашквар))) Если на конференцию могут пригласить таких спикеров, то мне там точно делать нечего😁😁😁
Мы просто фантазируем, Владислав, релакс)) Может быть кто-то бы хотел видеть Егорова
Да я шучу-шучу)
Думаете он норм спикер?)
я бы хотел видеть! Но только с ОБЯЗАТЕЛЬНОЙ ВОЗМОЖНОСТЬЮ высказать ему всё что я о нём думаю.
А не тупо сидеть в зале и слушать как он рассказывает о том, как все радуются.... и как он , теперь уже , всех обзвонил
Теперь уже вместе с Силуановым. Поэтому нам звонки и не поступают, что они из-за телефонной трубки дерутся)))
Можно тогда еще Мишустина, Кудрина и Грефа позвать, пусть за всю хурму отдуваются.
Не придут
Заставим!
Между прочим использование таких предметов, как наручники и дубинка, без лицензии запрещено)))
Ничего себе... Ну, мы загипнотизируем
они если придут, то впереди себя... Милохина посадят! он и дуть будет.
У нас всегда на конференциях можно задавать спикерам вопросы после выступления.
Оооо, этим товариСЧам некогда после выступления, им к телефону бежать наперегонки)))
Да-да, еще не всех обзвонили)))