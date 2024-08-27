💥Обзор новостей: задержание Павла Дурова — не политическое решение, депутаты не планируют уходить из Telegram, банки могут блокировать переводы самим себе

МРОТ могут поднять до 30 тысяч рублей уже с 1 января 2025 года . Такой законопроект сегодня внесут в Госдуму. Сейчас МРОТ составляет 19 242 рубля.

ЦБ подтвердил право банков блокировать россиянам переводы самим себе. В России вводится новая норма, согласно которой банки смогут блокировать подозрительные переводы не только на чужие счета, но и на личные счета клиентов в других банках, такая возможность предусмотрена законом , который вступил в силу 25 июля.

Apple проведет презентацию iPhone 16 и других устройств 9 сентября. iPhone 16 будет иметь большие экраны на моделях Pro и новые функции камеры, а также новые функции искусственного интеллекта.

Помимо новых iPhone, Apple готовится представить серьезные изменения в своей линейке смарт-часов и обновленных AirPods.