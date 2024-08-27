Наталия Лукина
Обзоры новостей

💥Обзор новостей: задержание Павла Дурова — не политическое решение, депутаты не планируют уходить из Telegram, банки могут блокировать переводы самим себе

Рассказываем о самых главных событиях, о которых писали и которые обсуждали в мире.

Подготовили интересные новости в кратком дайджесте:

  • МРОТ могут поднять до 30 тысяч рублей уже с 1 января 2025 года. Такой законопроект сегодня внесут в Госдуму. Сейчас МРОТ составляет 19 242 рубля.

  • ЦБ подтвердил право банков блокировать россиянам переводы самим себе. В России вводится новая норма, согласно которой банки смогут блокировать подозрительные переводы не только на чужие счета, но и на личные счета клиентов в других банках, такая возможность предусмотрена законом, который вступил в силу 25 июля.

  • Apple проведет презентацию iPhone 16 и других устройств 9 сентября. iPhone 16 будет иметь большие экраны на моделях Pro и новые функции камеры, а также новые функции искусственного интеллекта.

    Помимо новых iPhone, Apple готовится представить серьезные изменения в своей линейке смарт-часов и обновленных AirPods.

  • Содержание Дурова под стражей во Франции продлено до среды, пишут французские СМИ. Посольство России во Франции потребовало предоставить консульский доступ к Дурову. Какие обвинения выдвинуты по делу, в связи с которым допрашивают Павла Дурова, согласно пресс-релизу прокуратуры Франции:

    • Отказ сотрудничать по вопросам  кибер- и финансовых преступлений в его мессенджере.

    • Освоение и администрирование онлайн-платформы для проведения незаконных сделок организованных групп.

    • Отказ передать по заявкам правоохранительных органов информацию или документы для проведения и использования расследования.

    • Соучастие в хранении порнографического контента с несовершеннолетними.

    • Соучастие в распространении наркотиков.

    • Соучастие в киберпреступлениях.

    • Соучастие в мошенничестве в составе организованных преступных группировок.

  • Президент Франции Эмануэль Макрон лично прокомментировал задержание Павла Дурова и заявил, что это не политическое решение — всё в рамках закона.

  • Депутаты не хотят отказываться от Telegram, но призывают чиновников к осторожности.

    Российским госорганам, несмотря на задержание во Франции основателя Telegram Павла Дурова, пока рано покидать этот мессенджер, ставший одной из главных площадок для их общения с гражданами, считают в Госдуме. Тем не менее важность этого ресурса для россиян требует от властей принятия определенных мер по его защите от внешнего воздействия.

  • Внутренний криптокошелек Telegram перестал работать у некоторых пользователей. На главной странице кошелька написано о технических проблемах: депозиты в сети TON зачисляются с задержкой. После задержания Дурова курс его криптовалюты TON продолжает падать.

  • Telegram стал самой скачиваемой соцсетью во Франции и второй по этому показателю в США на фоне новостей о задержании Павла Дурова.

  • Бельгийский регулятор, которому поручен надзор за Telegram в Евросоюзе, сообщил, что не имеет отношения к задержанию Дурова во Франции и не получал данных о нарушениях со стороны мессенджера.

  • Владислав Бакальчук написал Павлу Дурову письмо, чтобы тот сохранил принадлежащие Wildberries каналы. «Друзья, направил письмо в адрес Павла Дурова и команды Telegram с просьбой не передавать принадлежащие Wildberries каналы. Эти каналы — неотъемлемая часть наших активов, которые имеют высокую коммерческую ценность». Владислав, Павел именно сейчас очень ждет ваше письмо

    и оперативно на него ответит.

Напишите в комментариях, какие события вас заинтересовали больше всего.

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Комментарии

11
  • Наталия Лукина

    Доброе утро, коллеги! Понимаю, что про Павла слишком много новостей, целый обзор получился, но обойти стороной эту тему не могли.

    Про блокировку при переводе самому себе - грусть.

    • Ирина

      Telegram стал самой скачиваемой соцсетью во Франции и второй по этому показателю в США на фоне новостей о задержании Павла Дурова.

      Такого пиара от Франции Дуров наверняка не ожидал...

    • Жанна

      Про блокировку при переводе самому себе - грусть.

      опасность этого действия как-то даже никакой логике не поддается 🤬

      Хотя банкам ничто не мешало и раньше это делать.

      • Наталия Лукина

        пасность этого действия как-то даже никакой логике не поддается 🤬

        Именно! В чем опасность такого перевода?

  • Ирина

    Владислав Бакальчук написал Павлу Дурову письмо, чтобы тот сохранил принадлежащие Wildberries каналы

    Точно! Именно об этом Дуров сейчас и думает!)))

    • Наталия Лукина

      Конечно, сидит сейчас Павел в кутузке и думает, как бы ему Владиславу написать)))