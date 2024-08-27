💥Обзор новостей: задержание Павла Дурова — не политическое решение, депутаты не планируют уходить из Telegram, банки могут блокировать переводы самим себе

Подготовили интересные новости в кратком дайджесте:
МРОТ могут поднять до 30 тысяч рублей уже с 1 января 2025 года. Такой законопроект сегодня внесут в Госдуму. Сейчас МРОТ составляет 19 242 рубля.
ЦБ подтвердил право банков блокировать россиянам переводы самим себе. В России вводится новая норма, согласно которой банки смогут блокировать подозрительные переводы не только на чужие счета, но и на личные счета клиентов в других банках, такая возможность предусмотрена законом, который вступил в силу 25 июля.
Apple проведет презентацию iPhone 16 и других устройств 9 сентября. iPhone 16 будет иметь большие экраны на моделях Pro и новые функции камеры, а также новые функции искусственного интеллекта.
Помимо новых iPhone, Apple готовится представить серьезные изменения в своей линейке смарт-часов и обновленных AirPods.
Содержание Дурова под стражей во Франции продлено до среды, пишут французские СМИ. Посольство России во Франции потребовало предоставить консульский доступ к Дурову. Какие обвинения выдвинуты по делу, в связи с которым допрашивают Павла Дурова, согласно пресс-релизу прокуратуры Франции:
Отказ сотрудничать по вопросам кибер- и финансовых преступлений в его мессенджере.
Освоение и администрирование онлайн-платформы для проведения незаконных сделок организованных групп.
Отказ передать по заявкам правоохранительных органов информацию или документы для проведения и использования расследования.
Соучастие в хранении порнографического контента с несовершеннолетними.
Соучастие в распространении наркотиков.
Соучастие в киберпреступлениях.
Соучастие в мошенничестве в составе организованных преступных группировок.
Президент Франции Эмануэль Макрон лично прокомментировал задержание Павла Дурова и заявил, что это не политическое решение — всё в рамках закона.
Депутаты не хотят отказываться от Telegram, но призывают чиновников к осторожности.
Российским госорганам, несмотря на задержание во Франции основателя Telegram Павла Дурова, пока рано покидать этот мессенджер, ставший одной из главных площадок для их общения с гражданами, считают в Госдуме. Тем не менее важность этого ресурса для россиян требует от властей принятия определенных мер по его защите от внешнего воздействия.
Внутренний криптокошелек Telegram перестал работать у некоторых пользователей. На главной странице кошелька написано о технических проблемах: депозиты в сети TON зачисляются с задержкой. После задержания Дурова курс его криптовалюты TON продолжает падать.
Telegram стал самой скачиваемой соцсетью во Франции и второй по этому показателю в США на фоне новостей о задержании Павла Дурова.
Бельгийский регулятор, которому поручен надзор за Telegram в Евросоюзе, сообщил, что не имеет отношения к задержанию Дурова во Франции и не получал данных о нарушениях со стороны мессенджера.
Владислав Бакальчук написал Павлу Дурову письмо, чтобы тот сохранил принадлежащие Wildberries каналы. «Друзья, направил письмо в адрес Павла Дурова и команды Telegram с просьбой не передавать принадлежащие Wildberries каналы. Эти каналы — неотъемлемая часть наших активов, которые имеют высокую коммерческую ценность». Владислав, Павел именно сейчас очень ждет ваше письмо
и оперативно на него ответит.
Напишите в комментариях, какие события вас заинтересовали больше всего.
Приглашаем всех 12 сентября на самое яркое бухгалтерское событие осени — V всероссийскую бухгалтерскую конференцию «Клерка»! На конференции вы узнаете все про налоговые поправки и изменения налоговой системы в 2025 году, и лучшие эксперты-практики ответят на все ваши вопросы! Билеты за 6 000 рублей уже закончились, но вы еще успеете приобрести офлайн-билет тарифа «Оптимальный» за 10 000 рублей. Также есть билеты на онлайн-трансляцию. Событие пройдет в Москве на «Красном Октябре».
Комментарии11
Доброе утро, коллеги! Понимаю, что про Павла слишком много новостей, целый обзор получился, но обойти стороной эту тему не могли.
Про блокировку при переводе самому себе - грусть.
Такого пиара от Франции Дуров наверняка не ожидал...
Да, уж!
опасность этого действия как-то даже никакой логике не поддается 🤬
Хотя банкам ничто не мешало и раньше это делать.
Именно! В чем опасность такого перевода?
МРОТ могут поднять до 30 тысяч рублей уже с 1 января!
А чей законопроект?
Конечно же ЛДПР!
Точно! Именно об этом Дуров сейчас и думает!)))
Конечно, сидит сейчас Павел в кутузке и думает, как бы ему Владиславу написать)))