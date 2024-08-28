💥Обзор новостей: контроль за самозанятыми усилят, Ситибанк Казахстана для нас — все, крупным IT введут новый сбор, Дурова выдвинули на Нобелевскую

Подготовили интересные новости в кратком дайджесте:

Власти предложили усилить контроль за серыми зарплатами и самозанятыми. Минэкономики предложило расширить перечень оснований, по которым контрольные органы могут назначать выездные проверки. К перечню предлагается добавить: начисление работодателем зарплаты за каждый месяц предыдущего квартала ниже МРОТ; 60 и более работникам, при том что их доля составляет 50% штата и выше;

неснижение численности работников при сокращении фонда оплаты труда на 80% и более за квартал (при численности работников от 15 человек);

взаимодействие организации или ИП более чем с 35 самозанятыми с их среднемесячным доходом от указанной организации/ИП более 35 тыс. руб. и продолжительностью работы более трех месяцев. Дополнительным условием предлагается установить долю доходов от данной организации/ИП в доходах самозанятого на уровне 90% и выше;

снижение зарплаты у 25% и более работников медицинской организации (врачей, медработников с высшим образованием, среднего и младшего медперсонала).

Минцифра предлагает ввести сбор с крупных IT-компаний на финансирование профильных университетов. Размер сбора — 5% от налоговых вычетов, получаемых компанией через отраслевые льготы.

Госслужащие не должны использовать никакие мессенджеры в служебных целях, заявил Песков. По его словам, использование в служебных целях мессенджеров «было бы нарушением служебных правил и служебной этики», — добавил Песков.

Лавров: Франция задержанием Дурова показала, что Telegram — надежный мессенджер с точки зрения защиты информации. Французские власти задержали сооснователя Telegram Павла Дурова по чьему-то совету, желая получить доступ к кодам шифрования. Это доказывает, что мессенджер «по-настоящему защищен», заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров.

Ситибанк Казахстана предупредил клиентов, что прекращает работу с рублевыми счетами, сообщает Frank Media. В службе поддержки банка подтвердили, что до 24 сентября компаниям необходимо закрыть рублевые счета. Также банк намерен остановить конвертацию любой валюты в рубли.

Макрон в 2018 году предлагал Дурову переместить штаб-квартиру Telegram в Париж, но основатель мессенджера отказался, написала The Wall Street Journal.

Британская рок-группа Oasis объявила о воссоединении и анонсировала тур по Британии и Ирландии. Они сыграют в июле и августе на стадионах в Кардиффе, Лондоне, Манчестере, Эдинбурге и Дублине. Билеты поступят в продажу в 9 утра 31 августа, цены на них объявят в тот же день. Кроме того, в конце 2025 года группа планирует сыграть и за пределами Европы. Концерты состоятся через 16 лет после скандального распада группы.

На технических этажах жилых домов россиянам разрешили обустраивать квартиры. Такое решение огласил суд в определение Верховного суда № 78-КАД21-2-КЗ.

Ушедшая из России Hyundai снова зарегистрировала товарные знаки в Роспатенте. Согласно данным электронной базы Роспатента, заявки поданы в августе и относятся к автомобилям, автокомпонентам и аксессуарам. Речь идет о товарных знаках как самого Hyundai, так и суббренда Genesis.

102-летняя ветеран войны прыгнула с парашютом, собрала деньги на благотворительность и стала старейшей парашютисткой Великобритании. Таким экстремальным способом свой 102-й день рождения отметила Манетт Бейли из Великобритании. Во время Второй мировой войны она служила в Женской вспомогательной службе ВМС в Египте.

Московский бар «Молодость» убрал с продаж французский коньяк и круассаны в знак поддержки Павла Дурова.

В Московской области разрешили строить детские площадки на крыше домов. Теперь при высотной застройке девелоперы смогут использовать крыши домов для благоустройства, в том числе размещения на них детских и спортивных площадок. Как вам идея?