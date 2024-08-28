💥Обзор новостей: контроль за самозанятыми усилят, Ситибанк Казахстана для нас — все, крупным IT введут новый сбор, Дурова выдвинули на Нобелевскую

Подготовили интересные новости в кратком дайджесте:
Власти предложили усилить контроль за серыми зарплатами и самозанятыми. Минэкономики предложило расширить перечень оснований, по которым контрольные органы могут назначать выездные проверки. К перечню предлагается добавить:
начисление работодателем зарплаты за каждый месяц предыдущего квартала ниже МРОТ; 60 и более работникам, при том что их доля составляет 50% штата и выше;
неснижение численности работников при сокращении фонда оплаты труда на 80% и более за квартал (при численности работников от 15 человек);
взаимодействие организации или ИП более чем с 35 самозанятыми с их среднемесячным доходом от указанной организации/ИП более 35 тыс. руб. и продолжительностью работы более трех месяцев. Дополнительным условием предлагается установить долю доходов от данной организации/ИП в доходах самозанятого на уровне 90% и выше;
снижение зарплаты у 25% и более работников медицинской организации (врачей, медработников с высшим образованием, среднего и младшего медперсонала).
Минцифра предлагает ввести сбор с крупных IT-компаний на финансирование профильных университетов. Размер сбора — 5% от налоговых вычетов, получаемых компанией через отраслевые льготы.
Госслужащие не должны использовать никакие мессенджеры в служебных целях, заявил Песков. По его словам, использование в служебных целях мессенджеров «было бы нарушением служебных правил и служебной этики», — добавил Песков.
Лавров: Франция задержанием Дурова показала, что Telegram — надежный мессенджер с точки зрения защиты информации. Французские власти задержали сооснователя Telegram Павла Дурова по чьему-то совету, желая получить доступ к кодам шифрования. Это доказывает, что мессенджер «по-настоящему защищен», заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров.
Ситибанк Казахстана предупредил клиентов, что прекращает работу с рублевыми счетами, сообщает Frank Media. В службе поддержки банка подтвердили, что до 24 сентября компаниям необходимо закрыть рублевые счета.
Также банк намерен остановить конвертацию любой валюты в рубли.
Макрон в 2018 году предлагал Дурову переместить штаб-квартиру Telegram в Париж, но основатель мессенджера отказался, написала The Wall Street Journal.
Британская рок-группа Oasis объявила о воссоединении и анонсировала тур по Британии и Ирландии. Они сыграют в июле и августе на стадионах в Кардиффе, Лондоне, Манчестере, Эдинбурге и Дублине. Билеты поступят в продажу в 9 утра 31 августа, цены на них объявят в тот же день. Кроме того, в конце 2025 года группа планирует сыграть и за пределами Европы. Концерты состоятся через 16 лет после скандального распада группы.
На технических этажах жилых домов россиянам разрешили обустраивать квартиры. Такое решение огласил суд в определение Верховного суда № 78-КАД21-2-КЗ.
Ушедшая из России Hyundai снова зарегистрировала товарные знаки в Роспатенте. Согласно данным электронной базы Роспатента, заявки поданы в августе и относятся к автомобилям, автокомпонентам и аксессуарам. Речь идет о товарных знаках как самого Hyundai, так и суббренда Genesis.
102-летняя ветеран войны прыгнула с парашютом, собрала деньги на благотворительность и стала старейшей парашютисткой Великобритании. Таким экстремальным способом свой 102-й день рождения отметила Манетт Бейли из Великобритании. Во время Второй мировой войны она служила в Женской вспомогательной службе ВМС в Египте.
Московский бар «Молодость» убрал с продаж французский коньяк и круассаны в знак поддержки Павла Дурова.
В Московской области разрешили строить детские площадки на крыше домов.
Теперь при высотной застройке девелоперы смогут использовать крыши домов для благоустройства, в том числе размещения на них детских и спортивных площадок. Как вам идея?
Павла Дурова выдвинули на Нобелевскую премию мира.
Кандидатуру выдвинул президент Дома БРИКС Константин Клименко. Документы уже подписали несколько университетов и общественных организаций.
Напишите в комментариях, какие события вас заинтересовали больше всего.
Приглашаем всех 12 сентября на самое яркое бухгалтерское событие осени — V всероссийскую бухгалтерскую конференцию «Клерка»! На конференции вы узнаете все про налоговые поправки и изменения налоговой системы в 2025 году, и лучшие эксперты-практики ответят на все ваши вопросы! Билеты за 6 000 рублей уже закончились, но вы еще успеете приобрести офлайн-билет тарифа «Оптимальный» за 10 000 рублей. Также есть билеты на онлайн-трансляцию. Событие пройдет в Москве на «Красном Октябре».
Комментарии13
С добрым утром, коллеги! Как настроение?
Ща бахнем
и вперед - к новым свершениями🚀
😏
Таааак, что с Серканом, почему он мутировал в Лео?))))
А кто такой Серкан?
Серкан Болат — персонаж турецкого сериала «Постучись в мою дверь». Красавчик!
Ну согласитесь, что и Серкан и Лео крутые) Не такие крутые, как Владислав))) Но все равно неплохи😉
Владислав круче!
Доброе утро, Ирина!
Обязательно бахнем, Владислав!
Это Песков и Лавров друг с другом разговаривали?
Самое смешное, что нет))