Это семейный бизнес. Интервью с Машей Журавлевой — певицей, совладелицей «Кофемании»

Поговорили с певицей, основателем бренда одежды «NADEN BRAND» и совладелицей «Кофемании» — Машей Журавлевой о пути к профессии, вдохновении, бизнесе и любимом кофе.

Сегодня у нас необычное интервью. Обычно мы беседуем с авторами «Трибуны» и экспертами, но на этот раз мы пообщались c певицей Машей Журавлевой, которая помимо своей творческой деятельностью занимается бизнесом.

— Что в вашей жизни зародилось раньше — тяга к бизнесу или к музыке?

На самом деле, это интересный вопрос, но для меня он не совсем актуален, потому что я не разделяю такие сферы, как музыка, бизнес, рестораны и бренд одежды на совершенно разные направления. Для меня это всё — проявление моих творческих, коммуникативных и аналитических способностей, которые можно развивать в любой сфере жизни.

Я выбрала именно эти направления, потому что они мне близки. С детства я любила музыку и была в восторге от клипов Бритни Спирс в 2000-х годах. Тогда я думала, что это так увлекательно — она танцует и поёт. Но только позже я поняла, сколько труда стоит за каждым клипом и каждым её выступлением.

Это огромная работа, и любой бизнес требует такого же усердия.

— Что вдохновляет вас на создание музыки? Откуда вы черпаете идеи для своих песен?

Как и многих творческих людей, меня вдохновляют жизненные ситуации. Это могут быть как негативные, так и позитивные моменты. Многие известные песни, особенно хиты, были написаны артистами, которые пережили сильную боль, утрату или невероятно счастливые события.

Жизненные перипетии и моё настроение сильно влияют на моё творчество. Очень важно какие мысли у меня в голове, когда я пишу песню.

Например, примерно 7–8 месяцев назад у меня случилась личная трагедия — я рассталась со своим женихом. В тот период я посвятила свои песни женским переживаниям, пытаясь показать, что девушки не должны так сильно страдать из-за мужчин.

— Как вы относитесь к критике?

Хочу сразу сказать, что я хорошо отношусь к критике, особенно к конструктивной!

Если критика исходит от людей, которые просто любят критиковать, то для меня это отражение их собственных проблем. Но если человек высказывает мысли по делу, то я воспринимаю это очень хорошо, ведь если не слушать других и не учитывать их мнение, можно допустить ошибки.

Критика важна. Иногда другой человек может заметить то, что я упустила, и подсказать, как можно улучшить свою работу.

— Как вы справляетесь со стрессом?

Я считаю, что стресс в разумных пределах может быть очень полезным. В состоянии стресса человек становится более внимательным и способен создавать что-то новое. Если человек расслаблен, он может стать ленивым и не хотеть ничего делать, потому что и так всё хорошо. Однако, если нервного напряжения слишком много, организм может не справиться.

Для меня отличным способом справляться со стрессом является спорт. Во время занятий спортом твой мозг переключается на другие мысли и становится легче. Поэтому, я думаю, лучший способ — это научиться переключаться. Если постоянно поддаваться стрессу, можно потерять мотивацию и силы для достижения целей.

— Есть ли у вас какие-то творческие планы на будущее? Что вы хотите сделать в музыке и в бизнесе?

У меня, конечно, есть планы, и они весьма амбициозны. Однако, если честно, я не люблю говорить о своих планах. Возможно, это звучит странно, но я немного суеверна и не хочу сглазить. Лучше просто наблюдайте за мной – я предпочитаю показывать результат своими действиями, а не словами.

— Как вам удается совмещать карьеру певицы и бизнес?

На самом деле, совмещать несколько видов бизнеса и направлений не так уж сложно, если у вас есть хорошая команда, которой можно доверить многие задачи. У меня есть такая команда — сильная, профессиональная и трудолюбивая. Я доверяю им во всех направлениях своей работы. Они всегда готовы поддержать меня и помочь в моих карьерных усилиях.

— В каких бизнес-процессах вы участвуете? Например, принимаете ли участие в формировании команды или в продвижении бизнеса?

В «Кофемании» я занимаюсь маркетингом и сотрудничаю с различными брендами, например, с «OSKELLY» недавно мы провели совместную акцию.

Кроме того, я участвую во внутренних рабочих процессах, например, помогаю разрабатывать меню. Поскольку это семейный бизнес, а не работа по найму, процессов много, и я стараюсь участвовать в них как можно больше.

Я постоянно учусь, в том числе на своих ошибках. Поэтому я глубоко вникаю во все аспекты бизнеса, которые могу охватить.

В бренде одежды «NADEN.BRAND» я также играю активную роль. Я являюсь генеральным директором бренда и участвую во многих процессах, связанных с его развитием.

— Недавно была новость, что кофе подорожал на 10% во всём мире. Как это отразится на цене в ваших заведениях?

Всё зерно, на котором варят кофе в «Кофемании», самостоятельно отбирают грин-байеры Департамента бариста. Закупка происходит напрямую в странах-производителях: Эфиопии, Кении, Колумбии, Панаме, Боливии и других. Нам важно выбирать зерно самостоятельно, потому что, во-первых, это делает все процессы прозрачными, во-вторых, позволяет участвовать в первичных каппингах и выбирать лучший урожай, в-третьих, договариваться с производителем о более выгодной цене. Работа с небольшими фермами напрямую позволяет нам не зависеть от общих тенденций по повышению стоимости кофе, так как за годы сотрудничества у нас наработаны эксклюзивные условия партнёрства.

— Какой кофе вы сами предпочитаете?

Всё зависит от настроения. Я люблю разные виды кофе: капучино, латте, эспрессо, американо. Но больше всего я люблю кофе, который мы варим в «Кофемании», потому что он у нас самый лучший. Мы очень тщательно выбираем кофейные зёрна.

— Мы задаем этот нескромный вопрос всем в интервью – как вы заработали свой первый миллион? И на что его потратили?

У меня большие амбиции. Конечно, миллион — это хорошо, но мне хочется большего. Поэтому, честно говоря, я уже не помню, как заработала эту сумму. Просто много усилий и труда. Потратила его на благотворительность, потому что это необходимо в наше время. Я хочу внести свой вклад в эту сферу.

— Какие ваши главные жизненные ценности?

Быть честной. Не обманывать, особенно в бизнесе. На рынке все друг друга знают, и обман может серьезно повредить репутации. А это, в свою очередь, плохо скажется на делах.

Нужно вести честный бизнес и жить честно. Быть позитивным, потому что трудности неизбежны, но мы можем преодолеть их. И важно иметь больше друзей, чем врагов. Это тоже относится к честности и доброму отношению к окружающим.

— Какой совет вы бы дали людям, которые хотят добиться успеха в бизнесе и творчестве?

Прежде всего, важно понять, чего вы хотите достичь. Необходимо иметь чёткую цель. Почему вы движетесь в одном направлении, а не в другом? Например, у меня есть как краткосрочные, так и долгосрочные цели.

— Спасибо за беседу, желаем успехов в творчестве и бизнесе.

Спасибо!