❤️Выбрали отличника! Забирайте билет на V всероссийскую бухгалтерскую конференцию «Клерка»

Викторина школьных задач завершена. Подводим итоги и поздравляем отличника, который получает в качестве приза онлайн-билет на V всероссийскую бухгалтерскую конференцию «Клерка».

Вот и пятница! А значит пора подводить итоги школьной викторины, которую мы запустили в понедельник. Мы задали восемь каверзных вопросов из школьной программы нашим пользователем. Среди них были вопросы по биологии, русскому языку, литературе, астрономии, химии, истории, математике и географии.

Победителю-отличнику мы дарим онлайн-билет на V всероссийскую бухгалтерскую конференцию «Клерка». Она состоится 12 сентября в Москве. За один день вы разберетесь во всех важных изменениях 2025 года: Как на УСН будут платить НДС: что будет со спецрежимниками в 2025 году.

Какие изменения произойдут в НДФЛ и налоге на прибыль.

Как работать с самозанятыми и не попасть под проверки Минтруда.

Поговорим про амнистия по дроблению, обсудим какая налоговая оптимизация по-настоящему работает и безопасна.

Разберем налогообложение недвижимости: как не отдать все деньги государству.

Рассмотрим новый порядок работы с доверенностями с 01.09.2024: что такое МЧД и как с ней работать.

Налоговое планирование 2025: как рассчитать нагрузку и оптимизировать расходы.

Ужесточение налогового контроля для УСН в связи с налоговой реформой. Разберетесь, что нужно знать налогоплательщикам НДС.

Купить онлайн-билет

В викторине, посвященной Дню знаний, приняло участие 66 человек. Судя по правильным ответам, хуже всего дела у бухгалтеров обстоят с биологией (17 правильных ответов) и склонением фамилий (20 правильных ответов). Зато в литературе, географии и математике почти все ассы!

А теперь мы назовем имя победителя. Правильно на все вопросы ответили четыре пользователя:

Коллеги, это очень здорово! Дальше — дело техники, выбирал победителя генератор случайных чисел. Итак, смотреть бесплатно 12 сентября V всероссийскую бухгалтерскую конференцию «Клерка» будет koshkin15 . Поздравляем!!!

Всем участникам и соучастникам огромное спасибо! Не расстраивайтесь, если сегодня вы не стали призером, у нас еще будет много разных интересных конкурсов и викторин!

⚡️Всех ждем на нашей V всероссийской бухгалтерской конференции «Клерка», разберитесь во всех важных изменениях-2025 года и входите в реформу без страха! Смотрите программу и регистрируйтесь на онлайн-трансляцию!

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