💡Как освоить бухучет с нуля с учетом налоговой реформы-2025

Сегодня все больше появляются желающих вступить в ряды бухгалтеров. Профессия актуальная и на трудовом рынке всегда в цене. Если вы откроете вакансии, то найдете предложения и на 100, и на 150 тысяч. Многие, решив освоить профессию, хотя изучить «матчасть» самостоятельно с нуля. На обучении можно сэкономить и получить престижную профессию без лишних затрат.
Можно ли изучить бухгалтерский учет самостоятельно?
Конечно можно. Но требуется немалая сила воли, чтобы заставить себя найти время на учебу, заниматься ежедневно и не бросить ее на полпути. Также нужен грамотно выстроенный учебный план: что изучать, в какой последовательности, А еще нужна обязательно практика, чтобы закрепить пройденный материал.
Если у вас есть время, ресурсы, сила воли, железная мотивация и доступ к практике — дерзайте! Но помните, что у самостоятельно обучения есть свои недостатки.
Недостатки самообучения бухгалтера
Как мы уже написали выше, для самостоятельного обучения требуется железная сила воли и самодисциплина. Без них самостоятельная учеба обречена. Кроме этого к недостаткам самообучения можно отнести:
Отсутствие систематичности.
Отсутствие куратора, наставника, который бы указал на ошибки и помог разобраться в сложных вопросах и нюансах бухучета (а нюансов там много). Понять устройство бухгалтерских счетов — непросто.
Отсутствие диплома, сертификата или другого документа, который подтверждает факт полученных знаний. Все больше компаний требуют от бухгалтеров наличия квалификационного диплома. И это правильно, ведь работа с деньгами требует наличия знаний и навыков. Самостоятельное обучение бухгалтерии для начинающих бесплатно не дает никаких гарантий работодателю, абсолютно. А еще, если у вас не будет корочки, то претендовать на высокую зарплату вы не сможете.
Отсутствие практики. Практика — камень преткновения самообучения. Самостоятельно можно разобраться в теоретических азах, бухгалтерской терминологии, в основах налогообложения, но как применять знания на практике? Например, какую проводку делать в том или ином случае. как заполнить декларацию или применить метод двойной записи.
Что нужно изучить
Обычно обучение бухгалтерскому учету с нуля самостоятельно прохолдит в следующем порядке:
Что является объектами учета.
Бухгалтерский баланс.
Как понять метод двойной записи.
Что такое активы и пассивы предприятия.
Что такое капитальные вложения, и что к ним не следует относить.
Что относится к ОС по ФСБУ 6/2020 и их оценка.
Счета бухгалтерского учета, дебет и кредит.
Составления проводок.
Формы и системы оплаты труда.
Что такое первичные бухгалтерские документы и требования к ним.
Как составлять учетные регистры и журналы бухучета.
Налоговая и бухгалтерская отчетность.
Как видите, разбираться придется со многими вопросами.
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Опытным бухгалтерам. Повышение собственной квалификации — это обязательное условие успешного продвижения по карьерной лестнице и релевантной зарплаты. После обучения вы систематизируете имеющиеся знания, будете в курсе изменений бухгалтерского учета в 2023–2024 году и отработаете практические навыки в 1С, чтобы претендовать на более высокую зарплату.
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