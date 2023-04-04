💡Как освоить бухучет с нуля с учетом налоговой реформы-2025

Бухгалтерский учет не прост в изучении. В нем много специальных терминов: дебеты, кредиты, сальдо, сторно. Для человека далекого от бухгалтерии — все это темный лес. И все же базовые принципы учета способен усвоить каждый желающий. При этом стать бухгалтером без посторонней помощи все же сложно. Разбираем все подводные камни изучения бухучета.

Сегодня все больше появляются желающих вступить в ряды бухгалтеров. Профессия актуальная и на трудовом рынке всегда в цене. Если вы откроете вакансии, то найдете предложения и на 100, и на 150 тысяч. Многие, решив освоить профессию, хотя изучить «матчасть» самостоятельно с нуля. На обучении можно сэкономить и получить престижную профессию без лишних затрат.

Можно ли изучить бухгалтерский учет самостоятельно?

Конечно можно. Но требуется немалая сила воли, чтобы заставить себя найти время на учебу, заниматься ежедневно и не бросить ее на полпути. Также нужен грамотно выстроенный учебный план: что изучать, в какой последовательности, А еще нужна обязательно практика, чтобы закрепить пройденный материал.

Если у вас есть время, ресурсы, сила воли, железная мотивация и доступ к практике — дерзайте! Но помните, что у самостоятельно обучения есть свои недостатки.

Недостатки самообучения бухгалтера

Как мы уже написали выше, для самостоятельного обучения требуется железная сила воли и самодисциплина. Без них самостоятельная учеба обречена. Кроме этого к недостаткам самообучения можно отнести:

Отсутствие систематичности. Отсутствие куратора, наставника, который бы указал на ошибки и помог разобраться в сложных вопросах и нюансах бухучета (а нюансов там много). Понять устройство бухгалтерских счетов — непросто. Отсутствие диплома, сертификата или другого документа, который подтверждает факт полученных знаний. Все больше компаний требуют от бухгалтеров наличия квалификационного диплома. И это правильно, ведь работа с деньгами требует наличия знаний и навыков. Самостоятельное обучение бухгалтерии для начинающих бесплатно не дает никаких гарантий работодателю, абсолютно. А еще, если у вас не будет корочки, то претендовать на высокую зарплату вы не сможете. Отсутствие практики. Практика — камень преткновения самообучения. Самостоятельно можно разобраться в теоретических азах, бухгалтерской терминологии, в основах налогообложения, но как применять знания на практике? Например, какую проводку делать в том или ином случае. как заполнить декларацию или применить метод двойной записи.

Что нужно изучить

Обычно обучение бухгалтерскому учету с нуля самостоятельно прохолдит в следующем порядке:

Что является объектами учета.

Бухгалтерский баланс.

Как понять метод двойной записи.

Что такое активы и пассивы предприятия.

Что такое капитальные вложения, и что к ним не следует относить.

Что относится к ОС по ФСБУ 6/2020 и их оценка.

Счета бухгалтерского учета, дебет и кредит.

Составления проводок.

Формы и системы оплаты труда.

Что такое первичные бухгалтерские документы и требования к ним.

Как составлять учетные регистры и журналы бухучета.

Налоговая и бухгалтерская отчетность.

Как видите, разбираться придется со многими вопросами.

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