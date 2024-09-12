🔥Через два часа начнется V Всероссийская бухгалтерская конференция «Клерка». Присоединяйтесь!

Сегодня, ровно в 10:00 начнется V всероссийская бухгалтерская конференция «Клерка». Вас ждут горячие темы, связанные с налоговой реформой-2025. Главные эксперты страны дадут ответы по всем горячим вопросам. Присоединяйтесь к онлайн-трансляции.

Мы решили рассказать все про налоговую реформу-2025 и про изменения, которые она повлечет в вашей работе. Сегодня ровно в 10:00 стартует V всероссийской бухгалтерской конференции «Клерка». Лучшие эксперты-практики расскажут, как мы будем работать в 2025 году. На что обратить особое внимание и как действовать в той или иной ситуации.

За один день вы узнаете:

Как на УСН будут платить НДС: что будет со спецрежимниками в 2025 году.

Изменения в НДФЛ и налоге на прибыль: разбираем изменения.

Работа бизнеса с самозанятыми и проверки Минтруда.

Амнистия по дроблению, какая налоговая оптимизация по-настоящему работает и безопасна.

Налогообложение недвижимости: как не отдать все деньги государству.

Новый порядок работы с доверенностями с 01.09.2024: что такое МЧД и как с ней работать.

Налоговое планирование 2025: как рассчитать нагрузку и оптимизировать расходы.

Ужесточение налогового контроля для УСН в связи с налоговой реформой. Что нужно знать налогоплательщикам НДС.

АУСН. Новые возможности банков и МСП.

Мы подготовили онлайн-билет для тех, кто не смог приехать, но хочет быть в курсе всех изменений. Переходите по ссылочке и подключайтесь👇

Участвовать онлайн

Вы сможете задавать вопросы спикером через специальной чат (вам придет на него ссылочка на почту) и через наш телеграм-канал Красный уголок бухгалтера.

Присоединяйтесь к конференции! Разберитесь с самыми сложными вопросами и начните 2025 год без стресса! Всех ждем!