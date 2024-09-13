Наталия Лукина
Обзоры новостей

💥Обзор новостей: россияне стали брать меньше кредиток, ЕГЭ не отменят, нет «природного дара» — нет высшего образования

Рассказываем о самых главных событиях, о которых писали и которые обсуждали в мире.

Подготовили интересные новости в кратком дайджесте:

  • МВФ оценит экономическую политику России и даст рекомендации по улучшению экономической ситуации — впервые с 2021 года.

  • Мошенники обманывают при помощи бесплатных лотерей. Они рассылают ссылки на игру, при переходе по которым жертвы открывают коробочки с призами и жертве якобы выпадает денежный выигрыш. Далее мошенники просят ввести данные банковской карты, а после выводят с неё все деньги.

  • В России растет спрос на SIM-карты зарубежных операторов на фоне проблем с авторизацией в зарубежных сервисах с российских номеров. В июле держателями таких карт было 850 тысяч человек, а к началу сентября — уже около 1 млн.

  • Банкстеры начали делиться биометрией клиентов друг с другом. Сбербанк планирует в декабре 2024 г. открыть клиентам других банков доступ к своей сети биоэквайринга.

  • Брянский губернатор предложил не принимать в вузы без «природного дара». У детей необходимо развивать природный дар, а при его отсутствии «нужно давать ребятам рабочие специальности, а не виртуальное высшее образование», которое не соответствует даже уровню десятого класса, заявил брянский губернатор Александр Богомаз.

    По его словам, если человек не может стать новым Ломоносовым, то ему следует стать рабочим.

  • Правительство не поддержало законопроект об отмене ЕГЭ в пользу традиционных государственных экзаменов. Законопроект внесли в Госдуму в начале июня. Авторы инициативы в числе преимуществ отмены ЕГЭ отметили отказ от «бессмысленного заучивания ответов на тесты», а также сохранение физического и психологического здоровья выпускников.

  • Россияне стали брать меньше кредиток, в августе сегмент показал снижение впервые за пять лет. По итогам прошедшего месяца банки выдали физлицам 2,196 млн кредитных карт на общую сумму 288,2 млрд рублей. Оба показателя оказались на 5% меньше, чем в июле текущего года.

  • Больше всего в России ищут водителей, промоутеров и специалистов техподдержки, сообщает hh. У лидеров среднее предложение оплаты труда выросло более чем в 1,5 раза, например, водителей теперь привлекают зарплатами в 125 тысяч рублей в месяц, тогда как в 2023 году их зарплата была чуть больше 75 тысяч рублей.

  • Полярные сияния из-за сильной магнитной бури возможны в Подмосковье, а также в Псковской, Тверской, Владимирской, Нижегородской областях, сообщают в центре погоды «Фобос».

  • Состоялся запуск ракеты Роскосмоса с логотипом крымского курорта Сбера «Мрия» на корпусе.

    Запуск прошел с космодрома Байконур ракетой-носителем «Союз-2.1а». Экипаж вернется на Землю в 2025 году

  • Австралия хочет штрафовать интернет-платформы на сумму до 5% от их дохода за неспособность предотвратить распространение, так называемой, дезинформации в Интернете.

  • Россиянину нужно отказаться от кофе на 199 лет ради однушки в Москве, за это время придётся отложить траты на 148 тысяч чашек. А если не ездить на такси, то накопить на квартиру можно за 71 год, подсчитали в Бюро Негинского.

  • Пятница! Напишите в комментариях, какие события вас заинтересовали больше всего.

Пятница, коллеги!

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