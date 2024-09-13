💥Обзор новостей: россияне стали брать меньше кредиток, ЕГЭ не отменят, нет «природного дара» — нет высшего образования

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МВФ оценит экономическую политику России и даст рекомендации по улучшению экономической ситуации — впервые с 2021 года.

Мошенники обманывают при помощи бесплатных лотерей. Они рассылают ссылки на игру, при переходе по которым жертвы открывают коробочки с призами и жертве якобы выпадает денежный выигрыш. Далее мошенники просят ввести данные банковской карты, а после выводят с неё все деньги.

В России растет спрос на SIM-карты зарубежных операторов на фоне проблем с авторизацией в зарубежных сервисах с российских номеров. В июле держателями таких карт было 850 тысяч человек, а к началу сентября — уже около 1 млн.

Банкстеры начали делиться биометрией клиентов друг с другом. Сбербанк планирует в декабре 2024 г. открыть клиентам других банков доступ к своей сети биоэквайринга.

Брянский губернатор предложил не принимать в вузы без «природного дара». У детей необходимо развивать природный дар, а при его отсутствии «нужно давать ребятам рабочие специальности, а не виртуальное высшее образование», которое не соответствует даже уровню десятого класса, заявил брянский губернатор Александр Богомаз. По его словам, если человек не может стать новым Ломоносовым, то ему следует стать рабочим.

Правительство не поддержало законопроект об отмене ЕГЭ в пользу традиционных государственных экзаменов. Законопроект внесли в Госдуму в начале июня. Авторы инициативы в числе преимуществ отмены ЕГЭ отметили отказ от «бессмысленного заучивания ответов на тесты», а также сохранение физического и психологического здоровья выпускников.

Россияне стали брать меньше кредиток, в августе сегмент показал снижение впервые за пять лет. По итогам прошедшего месяца банки выдали физлицам 2,196 млн кредитных карт на общую сумму 288,2 млрд рублей. Оба показателя оказались на 5% меньше, чем в июле текущего года.

Больше всего в России ищут водителей, промоутеров и специалистов техподдержки, сообщает hh. У лидеров среднее предложение оплаты труда выросло более чем в 1,5 раза, например, водителей теперь привлекают зарплатами в 125 тысяч рублей в месяц, тогда как в 2023 году их зарплата была чуть больше 75 тысяч рублей.

Полярные сияния из-за сильной магнитной бури возможны в Подмосковье, а также в Псковской, Тверской, Владимирской, Нижегородской областях, сообщают в центре погоды «Фобос».

Состоялся запуск ракеты Роскосмоса с логотипом крымского курорта Сбера «Мрия» на корпусе. Запуск прошел с космодрома Байконур ракетой-носителем «Союз-2.1а». Экипаж вернется на Землю в 2025 году

Австралия хочет штрафовать интернет-платформы на сумму до 5% от их дохода за неспособность предотвратить распространение, так называемой, дезинформации в Интернете.

Россиянину нужно отказаться от кофе на 199 лет ради однушки в Москве, за это время придётся отложить траты на 148 тысяч чашек. А если не ездить на такси, то накопить на квартиру можно за 71 год, подсчитали в Бюро Негинского.