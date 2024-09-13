Что говорят бухгалтеры. Отзывы о V всероссийской бухгалтерской конференции «Клерка»

Вчера мы провели V всероссийской бухгалтерской конференции «Клерка». Любое мероприятие, в котором задействовано много людей, редко проходит без сучка и задоринки. Команда «Клерка» сделала все, чтобы конференция прошла успешно, теперь пора узнать, как оценили нашу работу бухгалтеры. Собрали отзывы посетителей и онлайн-зрителей.

Вчера прошло главное событие осени — V всероссийская бухгалтерская конференция «Клерка», посвященная налоговой реформе-2025. Репортажи с выступлениями спикеров вы можете почитать по ссылкам ниже:

Пришло время подводить итоги. Собрали положительные и не очень отзывы о нашей работе и мероприятии.

Отзывы от спикеров и партнеров

Отзыв от нашего замечательного спикера — Светланы Беляевой.

Отзыв от спикера Дмитрия Желнина.

Отзыв от нашего партнера LegalConf.

Положительные отзывы от бухгалтеров

Начнем с отзыва постоянного участника всех наших (а их было уже пять) конференций — бухгалтера из Липецка Орган Светланы Владимировны.

Светлана Орган и Елена Ярушкина

«Спикеры — главная фишка всех конференций «Клерка». Мне очень понравились все выступления. Потрясающее выступление было у Эльвиры Митюковой. Она очень сильный и грамотный специалист, мне очень нравится, как она преподносит материал. Простым, понятным не казенным языком доносит всю информацию. И еще я фанат Светланы Беляевой, очень люблю ее слушать. Она всегда дополняет свои выступления примерами личного опыта. своей практикой — это всегда ценно для бухгалтеров», — рассказала Светлана Орган.

Отзывы с замечаниями от бухгалтеров

Команда «Клерка» относится к неудаче как к точке роста. Мы тщательно проанализируем все факапы и проведем работу над ошибками. И на следующей VI Всероссийской бухгалтерской конференции «Клерка» все ваши замечания и пожелания будут учтены.

VI Всероссийская бухгалтерская конференция «Клерка» уже скоро

Зимой «Клерк» будет проводить новую конференцию, целых два дня — 5 и 6 декабря, будем обсуждать все-все изменения на 2025 год, включая бухгалтерскую и налоговую отчетность. Разберем все сложные и неоднозначные вопросы и начнем новый год без стресса.

Это будет предновогодняя конференция! Перезагрузка-2025: глобальные изменения налоговой системы и бухгалтерский аутсорсинг. Скоро откроем продажу билетов. А пока вы можете приобрести Клерк.Премиум на шесть месяцев и год — онлайн-билет на мероприятие входит в подписку.

Итак, за что нас ругали:

Мы ошиблись с выбором площадки. Для нас она стала тесной.

Оператору стоило больше уделять внимания слайдам, меньше снимать зал и спикеров.

Как получить запись к прошедшей конференции

Запись V всероссийской бухгалтерской конференции «Клерка» будет предоставлена всем клиентам с билетами Оптимальный бесплатно.

Остальные участники конференции могут приобрести доступ к записи с 50% скидкой, всем будет направлено письмо с информацией о записи конференции с презентациями.

Полная стоимость записи конференции — 5.000 руб. Пользователям подписки Клерк.Премиум на шесть месяцев и год запись конференции доступны бесплатно.