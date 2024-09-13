Что говорят бухгалтеры. Отзывы о V всероссийской бухгалтерской конференции «Клерка»

Вчера прошло главное событие осени — V всероссийская бухгалтерская конференция «Клерка», посвященная налоговой реформе-2025. Репортажи с выступлениями спикеров вы можете почитать по ссылкам ниже:
❤️V всероссийская бухгалтерская конференция «Клерка». Репортаж из зала
«Клерк» в Москве: репортаж в прямом эфире с конференции «Налоговая реформа-2025». Сейчас в эфире: розыгрыш призов для офлайн-участников и финал конференции
Пришло время подводить итоги. Собрали положительные и не очень отзывы о нашей работе и мероприятии.
Отзывы от спикеров и партнеров
Отзыв от нашего замечательного спикера — Светланы Беляевой.
Отзыв от спикера Дмитрия Желнина.
Отзыв от нашего партнера LegalConf.
Положительные отзывы от бухгалтеров
Начнем с отзыва постоянного участника всех наших (а их было уже пять) конференций — бухгалтера из Липецка Орган Светланы Владимировны.
«Спикеры — главная фишка всех конференций «Клерка». Мне очень понравились все выступления. Потрясающее выступление было у Эльвиры Митюковой. Она очень сильный и грамотный специалист, мне очень нравится, как она преподносит материал. Простым, понятным не казенным языком доносит всю информацию. И еще я фанат Светланы Беляевой, очень люблю ее слушать. Она всегда дополняет свои выступления примерами личного опыта. своей практикой — это всегда ценно для бухгалтеров», — рассказала Светлана Орган.
Отзывы с замечаниями от бухгалтеров
Команда «Клерка» относится к неудаче как к точке роста. Мы тщательно проанализируем все факапы и проведем работу над ошибками. И на следующей VI Всероссийской бухгалтерской конференции «Клерка» все ваши замечания и пожелания будут учтены.
VI Всероссийская бухгалтерская конференция «Клерка» уже скоро
Зимой «Клерк» будет проводить новую конференцию, целых два дня — 5 и 6 декабря, будем обсуждать все-все изменения на 2025 год, включая бухгалтерскую и налоговую отчетность. Разберем все сложные и неоднозначные вопросы и начнем новый год без стресса.
Это будет предновогодняя конференция! Перезагрузка-2025: глобальные изменения налоговой системы и бухгалтерский аутсорсинг. Скоро откроем продажу билетов. А пока вы можете приобрести Клерк.Премиум на шесть месяцев и год — онлайн-билет на мероприятие входит в подписку.
Итак, за что нас ругали:
Мы ошиблись с выбором площадки. Для нас она стала тесной.
Оператору стоило больше уделять внимания слайдам, меньше снимать зал и спикеров.
Как получить запись к прошедшей конференции
Запись V всероссийской бухгалтерской конференции «Клерка» будет предоставлена всем клиентам с билетами Оптимальный бесплатно.
Остальные участники конференции могут приобрести доступ к записи с 50% скидкой, всем будет направлено письмо с информацией о записи конференции с презентациями.
Полная стоимость записи конференции — 5.000 руб. Пользователям подписки Клерк.Премиум на шесть месяцев и год запись конференции доступны бесплатно.
Комментарии7
Да откроется чат с реальными отзывами:)
Все отзывы честные) Нас и похвалили, и поругали
Негативные отзывы будут всегда. Но то что пишут очень многие говорит, что команда Клерка сделала очередное очень полезное классное мероприятие!
Концентрация полезности на единицу времени зашкаливала🔥Интересные спикеры📢
Хотя, про кофе видел коммент, что так себе)))
Кофе был так себе, но не ради него приходили бухгалтеры))
Но фактор немаловажный)))
Без шуток реально классное мероприятие. Столько сложных моментов разъяснили (для меня сложных). Атмосфера уверен топчик была😊