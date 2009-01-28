«Клерк» в Москве: репортаж в прямом эфире с конференции «Налоговая реформа-2025». Сейчас в эфире: НДС на УСН

В пятый раз проводим конференцию для бухгалтеров и участников все больше и больше, изменений много и трудно уместить их в одну конференцию, но мы постараемся.
Вы еще успеваете подключиться к онлайн трансляции — быстренько покупаем билет и смотрим трансляцию в ВК.
Кстати, в декабре «Клерк» будет проводить конференцию целых два дня, будем обсуждать все-все изменения на 2025 год, включая бухгалтерскую и налоговую отчетность.
Обзор изменений НК на 2025 год
10:00 — на сцене Эльвира Митюкова, к.э.н., член Комиссии по пфессиональным квалификациям в области бухгалтерского учета (при Нацсовете при Президенте РФ по проф. квалификациям), эксперт по финансовым вопросам на радио и ТВ, победитель конкурса «Бухгалтерский оскар». Управляющий партнер Группы компаний «Академия успешного бизнеса». АудиторНалоговая реформа: общие положения.
Эксперт рассказывает обзорно обо всех изменениях в НК на 2025 год.
Приятно видеть полный зал, некоторые участники еще подходят.
Ведущие конференции
Стоит познакомиться с нашими прекрасными ведущими. Артемий Васенко — ведущий БухТуба, любимец публики. Приехал сегодня на площадку мероприятия очень рано (Артемий мы честно пытались приехать раньше, нас подвело такси😎).
И Елена Ярушкина — Лену вы должны хорошо знать по вебинарам и курсам «Клерка», а за ее нарядами следит вся наша редакция. Сегодня Лена в элегантном белом платье (да, у нас тут еще и немножечко парад мод).
Посмотрите, какие очаровательные у нас ведущие.
НДС на УСН
10:45 Начала свое выступление Оксана Каверина. Руководитель аутсорсинговой компании «Уполномоченная бухгалтерия», практикующий бухгалтер и налоговый консультант с 20-летним стажем. Эксперт по налогам и финансовому планированию центра поддержки предпринимательства «Мой бизнес» по Оренбургской области. Автор онлайн-курсов для бухгалтеров и предпринимателей, аккредитованный МИНЭКО.
Оксана разберет самые главный вопрос для бухгалтеров на 2025 год — появление у всех упрощенцев НДС.
Спикеры отвечают на вопросы из зала и чатов, а редакция пишет новости «с колес» — следите за нашей лентой. На те вопросы, которые спикеры не успеют разобрать в рамках выступления мы ответим в наших будущих статьях и разборах.
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