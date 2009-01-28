«Клерк» в Москве: репортаж в прямом эфире с конференции «Налоговая реформа-2025». Сейчас в эфире: НДС на УСН

В пятый раз проводим конференцию для бухгалтеров и участников все больше и больше, изменений много и трудно уместить их в одну конференцию, но мы постараемся.

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Кстати, в декабре «Клерк» будет проводить конференцию целых два дня, будем обсуждать все-все изменения на 2025 год, включая бухгалтерскую и налоговую отчетность.