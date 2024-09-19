⚡️Бухгалтеры, не пропустите! Смотрите запись V Всероссийской бухгалтерской конференции «Клерка»

12 сентября 2024 года в Москве прошла V всероссийская бухгалтерская конференция «Клерка», посвященная налоговой реформе-2025. Она собрала полный зал. Не было ни одного свободного места!
Что было на конференции:
250+ участников;
10 спикеров-практиков, которые рассказывали о том, как нам предстоит жить и работать в 2025 году, а также делились своими кейсами, практическими советами, как лучше поступить в той или иной ситуации.
целый день полезных знаний, нетворкинга, новых знакомств и
позитива.
Мы разобрали:
Налоговая реформа-2025: обзор изменений.
Как на УСН будут платить НДС: что будет со спецрежимниками в 2025 году.
Налоговое планирование 2025: как рассчитать нагрузку и оптимизировать расходы.
Проверки плательщиков НДС. К чему готовится упрощенцам.
АУСН. Новые возможности взаимодействия банков и МСП.
Изменения в НДФЛ и налоге на прибыль: разбираем изменения.
Новый порядок работы с доверенностями с 01.09.2024: что такое МЧД и как с ней работать.
Налогообложение недвижимости: как не отдать все деньги государству.
Работа бизнеса с самозанятыми и проверки Минтруда. Реестр воинского учета: что подготовить в работе.
Амнистия по дроблению, какие схемы налоговой оптимизации по-прежнему работают.
Все кто не попал на это масштабное событие, не переживайте! Во-первых, в декабре состоится VI всероссийская бухгалтерская конференция «Клерка». Целых два дня — 5-6 декабря в Москве для вас будут выступать крутые спикеры по самым острым вопросам. А во-вторых, мы подготовили для вас запись прошедшей конференции.
В записи вы найдете все презентации спикеров, видеовыступления, разбитые по темам, а еще сюрприз от «Клерка» — конспекты всех выступлений наших экспертов с наглядными таблицами, примерами и ссылками на полезные материалы. Смотрите, читайте и изучайте в удобном для вас режиме!
Записи всех вебинаров, включая запись конференции, входят в подписку «Клерк.Премиум». Ничего покупать отдельно не надо!
Комментарии3
Информация для тех, кто был на Конференции. Фотограф обещал прислать нам папочку с фото до 22.09. Очень ждем!
Фотокарточки
Скоро будут!