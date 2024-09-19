⚡️Бухгалтеры, не пропустите! Смотрите запись V Всероссийской бухгалтерской конференции «Клерка»

Забирайте запись V Всероссийской бухгалтерской конференции «Клерка». Мы добавили в нее все презентации, а видео нарезали частями по каждому спикеру. Теперь все нюансы реформы-2025 вы можете изучить в спокойной обстановке, в удобное для вас время. Забирайте в закладки, чтобы не потерять.

12 сентября 2024 года в Москве прошла V всероссийская бухгалтерская конференция «Клерка», посвященная налоговой реформе-2025. Она собрала полный зал. Не было ни одного свободного места!

Что было на конференции:

250+ участников;

10 спикеров-практиков, которые рассказывали о том, как нам предстоит жить и работать в 2025 году, а также делились своими кейсами, практическими советами, как лучше поступить в той или иной ситуации.

целый день полезных знаний, нетворкинга, новых знакомств и позитива.

Мы разобрали:

Налоговая реформа-2025: обзор изменений. Как на УСН будут платить НДС: что будет со спецрежимниками в 2025 году. Налоговое планирование 2025: как рассчитать нагрузку и оптимизировать расходы. Проверки плательщиков НДС. К чему готовится упрощенцам. АУСН. Новые возможности взаимодействия банков и МСП. Изменения в НДФЛ и налоге на прибыль: разбираем изменения. Новый порядок работы с доверенностями с 01.09.2024: что такое МЧД и как с ней работать. Налогообложение недвижимости: как не отдать все деньги государству. Работа бизнеса с самозанятыми и проверки Минтруда. Реестр воинского учета: что подготовить в работе. Амнистия по дроблению, какие схемы налоговой оптимизации по-прежнему работают.

Все кто не попал на это масштабное событие, не переживайте! Во-первых, в декабре состоится VI всероссийская бухгалтерская конференция «Клерка». Целых два дня — 5-6 декабря в Москве для вас будут выступать крутые спикеры по самым острым вопросам. А во-вторых, мы подготовили для вас запись прошедшей конференции.

В записи вы найдете все презентации спикеров, видеовыступления, разбитые по темам, а еще сюрприз от «Клерка» — конспекты всех выступлений наших экспертов с наглядными таблицами, примерами и ссылками на полезные материалы. Смотрите, читайте и изучайте в удобном для вас режиме!

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