🔥ФНС подготовила новую форму декларации по НДС. Что изменится?

ФНС разработала проект новой декларации по НДС. Форму надо будет применять для отчетности за 1 квартал будущего года. Упрощенцы, добро пожаловать в мир НДС!

На общественное обсуждение вынесли проект с обновленной формой декларации, порядком ее заполнения и форматом подачи. Планируется, что новую форму надо будет применять с подачи декларации за I квартал 2025 года (п. 3 проекта приказа).

❗️Эту декларацию с 1 января 2025 года будут подавать и компани и ИП на УСН с выручкой более 60 млн. руб. в год. В новой форме декларации появятся поля для указания сумм НДС, исчисленных по ставкам 5% и 7%. Помимо этого, форму дополнят перечень кодов операций, облагаемых НДС по ставке 0%, а также освобожденных от налогообложения.

Новый бланк бухгалтеру придется применять уже с отчетности за 1 квартал 2025 года. Среди изменений отметим самые основные:

в разделе 3 теперь будет больше ставок. В раздел 3 появятся поля 021, 022, 031, 032, 033, 034. В них понадобится отражать налоговую базу и сумму налога для ставок 7, 5 и 5/105 и 7/107 ;

в 3 раздел включили поля, в которых отражают данные о продажах, осуществляемых продавцами из ЕАЭС на электронных площадках;

в разделе 7 показатели в графах 3 и 4 нужно будет заполнять только в части операции по реализации, которые есть в графах 1 и 2;

из-за новых ставок НДС поменяют раздел 9 (данные книги продаж). Раздел дополнят строками 181, 182, 211, 212, 241, 242, 271, 272;

в приложение 1 к разделу 9 планируют добавить строки 261, 262, 291, 292, 321, 322, 351, 352;

дополнят перечень кодов операций, облагаемых НДС по ставке 0%, а также освобожденных от налога.

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