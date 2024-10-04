🔥Регистрация на VI всероссийскую бухгалтерскую конференцию «Клерка» открыта! Успейте забронировать себе лучшие места

Мы открыли регистрацию на VI всероссийскую бухгалтерскую конференцию «Клерка» — Бухгалтер будущего: Перезагрузка-2025: глобальные изменения налоговой системы и бухгалтерский аутсорсинг. Она пройдет в Москве 5-6 декабря. Доступно участие онлайн! Ждем всех!

У нас супер событие — регистрация на VI всероссийскую бухгалтерскую конференцию «Клерка» открыта!🔥 Она состоится уже 5-6 декабря в Москве!

На конференции лучшие спикеры страны расскажут:

Что изменить в учете в связи с изменением налогового законодательства — 2025.

Как на УСН платить НДС.

ВЭД: логистика, оплата, учет и налогообложение.

ВЭД: посредники, логистика, оформление.

Про бухгалтерскую отчетность за 2024 год и ФСБУ 4/2023.

Как участвовать в госзакупках, ЭДО и про проверку контрагентов.

Про маркировку товаров/ЕГАИС/Кассовые операции.

Про изменения в кадровом и воинском учете 2024‑2025 годы.

Про автоматизация кадрового учета.

И, конечно, про требования ФНС, проверки 2025. Защита налогоплательщиков.

Также вас будут ждать дискуссия, нетворкинг и шампанское!🥂

❗️Кстати, мы учли свои прошлые ошибки и выбрали место проведения конференции, которое понравится всем! VI всероссийская бухгалтерская конференция «Клерка» состоится в NOVOTEL, по адресу: г. Москва, Москва-Сити, Пресненская набережная, 2.

Мероприятия будет с рассадкой вы заранее будете знать, откуда будете смотреть выступления спикеров. Сейчас у вас есть возможно выбрать максимально удобное место. Бронируйте скорее, пока доступны лучшие места!

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В билет входят 2 кофе-брейка и полноценный горячий обед. Мы предусмотрели, чтобы вам хватило энергии на все выступления, и вы не тратили время (и деньги) на питание.

Коллеги, надо идти! А для тех, кто приехать в столицу не сможет, мы открыли запись на онлайн-трансляцию. В онлайн-билет входит: доступ к трансляции, сертификат участника в электронном виде, онлайн вопросы в чате, видеозапись и презентации спикеров!

Присоединяйтесь к конференции 5 и 6 декабря и проведите целых два дня в компании профессионалов и экспертов!