Наталия Лукина
Обзоры новостей

💥Обзор новостей: за порчу, гадание и привороты — в тюрьму, работодатели проверяют кредитную историю работников, техосмотр подорожает

Рассказываем о самых главных событиях, о которых писали и которые обсуждали в мире.

Подготовили интересные новости в кратком дайджесте:

  • За оскорбление педагогов в России могут ввести штраф. Депутаты Государственной Думы внесут в нижнюю палату парламента законопроект, согласно которому за публичное оскорбление учителя про исполнении обязанностей граждане могут получить штраф от 5 тыс. до 20 тыс. рублей, должностные лица — от 50 тыс. до 100 тыс. рублей; юрлица — от 200 тыс. до 500 тыс. рублей. Если такое оскорбление будет размещено в Сети, то штраф для граждан составит от 10 тыс. до 30 тыс. рублей, для должностных лиц — от 100 тыс. до 200 тыс., юрлиц — от 500 тыс. до 700 тыс. рублей.

  • Россияне придумали способ обходить повышенный утильсбор. Потребителям оставили возможность раз в год ввозить один автомобиль с уплатой утильсбора по льготной ставке — 3400 рублей за новый автомобиль и 5200 рублей для авто старше двух лет. Продавцы начали массово закупать автомобили в Китае, оформляя их на физлиц, экономя до 1,5 млн рублей.

  • Если у россиян маленькая пенсия — они мало работали в «белую», заявила депутат Госдумы Бессараб. Чтобы иметь высокую пенсию, нужно работать полностью «в белую», заявила член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб. Помимо «белой» зарплаты, депутат посоветовала выработать соответствующий стаж и получить нужное количество пенсионных баллов. Также она призвала обезопасить свою старость, отложив пенсионные сбережения.

  • Работодатели стали чаще проверять кредитную историю будущих сотрудников. Работодатели стали чаще запрашивать кредитные истории как потенциальных, так и действующих сотрудников. Этот тренд пришел в нашу страну с Запада, где подобная практика получила широкое распространение.

  • В России предложили сажать в тюрьму за порчу, гадание и привороты. Депутат ГД Спиридонов заявил, что эти услуги должны быть уголовно наказуемы. По словам парламентария, необходимо пресекать попытки негативно влиять на жизнь и здоровье других людей. Такие действия на законодательном уровне нужно приравнять к попытке нанесения ущерба. «Навести порчу, вернуть любимого человека, проблемы со здоровьем. Это уже не просто погадать, это попытка воздействовать на другого человека», — заявил депутат.

  • Рождаемость в России может вырасти, но только к 2035 году, прогнозируют эксперты РАНХиГС. По их мнению, это связано с тем, что через 10 лет в детородный возраст войдет боле многочисленное поколение женщины — 2010 года рождения и старше, благодаря чему их число вырастет с 2 млн до 3 млн.

  • Мошенники начали обманывать россиян, притворяясь сервисами доставки. Аферисты копируют профили Delivery Club, «Яндекс Доставки», Сбермаркета или СДЭК и присылают сообщение о заказе, готовом к доставке. Жертву просят пройти по ссылки и ввести личные данные: номер карты, имя пользователя и пароль от онлайн-банка, а дальше выводят все деньги со счетов.

  • Автомобилистов ждет подорожание техосмотра. Новые расценки должны быть установлены во всех регионах до 20 декабря. Уже пять субъектов подняли цены, еще два пообещали сделать это в ближайшее время. Самым дешевым будет техосмотр в Тюменской области — 1096 руб., самым дорогим планируется сделать ТО в Амурской области — 1694 руб.

  • Зимняя погода установилась уже на 40-45% территории России. «Зимняя погода уже примерно на 40-45% территории: северные, центральные регионы Дальнего Востока — Чукотка, Магаданская область, север Хабаровского края — везде снег», — проинформировал научный руководитель Гидрометцентра РФ Роман Вильфанд. В Якутии высота сугробов уже достигла почти 23 см.

  • В ближайшие 2 суток циклон Кассандра обрушит на Москву 34,8 мм осадков, или около половины их месячной нормы. Не забываем зонты дома!

  • Манго может быть опасно для жизни. Все из-за марбургской лихорадки, которая может распространиться как пандемия. Инфекция может попасть на фрукты, которые поставляют из Африки.

  • АвтоВАЗ представил новый минивэн — Lada Largus Roof. Цена авто — 2,65 млн рублей. От стандартных фургонов он отличается пластиковой крышей, а третий ряд сидений можно полностью снять.

Напишите в комментариях, какие события вас заинтересовали больше всего.

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Комментарии

26
  • Ирина
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    Доброе утро!

  • Ирина

    За оскорбление педагогов в России могут ввести штраф.

    Сначала опустили престиж профессии ниже плинтуса, теперь с последствий этого штрафы в бюджет драть будут.

    • Наталия Лукина

      Именно, престиж упал ниже плинтуса, отношение родителей и учеников жуткое, потребительское, никто в школу идти не хочет работать. У меня свекровь учитель немецкого, такое рассказывает, страшно становится.

    • VadimBA

      Может ли нынешняя оплата труда педагогов являться оскорблением?

      • Ирина

        Однозначно! В связи с этим под подозрение в совершении правонарушения подпадает некий Медведев, заявивший, что если учителям не хватает зарплаты, то пусть они займутся бизнесом. И Пахомов, который заявил, что зарплату учителям повышать нельзя.

        • Arhimed0
          Главный бухгалтер

          некий Медведев, заявивший, что если учителям не хватает зарплаты, то пусть они займутся бизнесом.

          Это было оскорблением?

          И Пахомов, который заявил, что зарплату учителям повышать нельзя.

          Про этого ничего не могу сказать - не слышал и не видел. Ни что сказал ни в какой обстановке

          • Ирина

            Про этого ничего не могу сказать - не слышал и не видел.

            Воть.

            Это было оскорблением?

            С его стороны - это негативная деятельность, направленная на снижение количества учителей

      • Arhimed0
        Главный бухгалтер

        Может ли нынешняя оплата труда педагогов являться оскорблением?

        ну так за оскорбление просто людей нет таких законов. И не предлагается даже!

  • Ирина

    По словам парламентария, необходимо пресекать попытки негативно влиять на жизнь и здоровье других людей.

    Золотые слова! Да не по тому поводу.