💥Обзор новостей: за порчу, гадание и привороты — в тюрьму, работодатели проверяют кредитную историю работников, техосмотр подорожает

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За оскорбление педагогов в России могут ввести штраф. Депутаты Государственной Думы внесут в нижнюю палату парламента законопроект, согласно которому за публичное оскорбление учителя про исполнении обязанностей граждане могут получить штраф от 5 тыс. до 20 тыс. рублей, должностные лица — от 50 тыс. до 100 тыс. рублей; юрлица — от 200 тыс. до 500 тыс. рублей. Если такое оскорбление будет размещено в Сети, то штраф для граждан составит от 10 тыс. до 30 тыс. рублей, для должностных лиц — от 100 тыс. до 200 тыс., юрлиц — от 500 тыс. до 700 тыс. рублей.

Россияне придумали способ обходить повышенный утильсбор. Потребителям оставили возможность раз в год ввозить один автомобиль с уплатой утильсбора по льготной ставке — 3400 рублей за новый автомобиль и 5200 рублей для авто старше двух лет. Продавцы начали массово закупать автомобили в Китае, оформляя их на физлиц, экономя до 1,5 млн рублей.

Если у россиян маленькая пенсия — они мало работали в «белую», заявила депутат Госдумы Бессараб. Чтобы иметь высокую пенсию, нужно работать полностью «в белую», заявила член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб. Помимо «белой» зарплаты, депутат посоветовала выработать соответствующий стаж и получить нужное количество пенсионных баллов. Также она призвала обезопасить свою старость, отложив пенсионные сбережения.

Работодатели стали чаще проверять кредитную историю будущих сотрудников. Работодатели стали чаще запрашивать кредитные истории как потенциальных, так и действующих сотрудников. Этот тренд пришел в нашу страну с Запада, где подобная практика получила широкое распространение.

В России предложили сажать в тюрьму за порчу, гадание и привороты. Депутат ГД Спиридонов заявил, что эти услуги должны быть уголовно наказуемы. По словам парламентария, необходимо пресекать попытки негативно влиять на жизнь и здоровье других людей. Такие действия на законодательном уровне нужно приравнять к попытке нанесения ущерба. «Навести порчу, вернуть любимого человека, проблемы со здоровьем. Это уже не просто погадать, это попытка воздействовать на другого человека», — заявил депутат.

Рождаемость в России может вырасти, но только к 2035 году, прогнозируют эксперты РАНХиГС. По их мнению, это связано с тем, что через 10 лет в детородный возраст войдет боле многочисленное поколение женщины — 2010 года рождения и старше, благодаря чему их число вырастет с 2 млн до 3 млн.

Мошенники начали обманывать россиян, притворяясь сервисами доставки. Аферисты копируют профили Delivery Club, «Яндекс Доставки», Сбермаркета или СДЭК и присылают сообщение о заказе, готовом к доставке. Жертву просят пройти по ссылки и ввести личные данные: номер карты, имя пользователя и пароль от онлайн-банка, а дальше выводят все деньги со счетов.

Автомобилистов ждет подорожание техосмотра. Новые расценки должны быть установлены во всех регионах до 20 декабря. Уже пять субъектов подняли цены, еще два пообещали сделать это в ближайшее время. Самым дешевым будет техосмотр в Тюменской области — 1096 руб., самым дорогим планируется сделать ТО в Амурской области — 1694 руб.

Зимняя погода установилась уже на 40-45% территории России. «Зимняя погода уже примерно на 40-45% территории: северные, центральные регионы Дальнего Востока — Чукотка, Магаданская область, север Хабаровского края — везде снег», — проинформировал научный руководитель Гидрометцентра РФ Роман Вильфанд. В Якутии высота сугробов уже достигла почти 23 см.

В ближайшие 2 суток циклон Кассандра обрушит на Москву 34,8 мм осадков, или около половины их месячной нормы. Не забываем зонты дома!

Манго может быть опасно для жизни. Все из-за марбургской лихорадки, которая может распространиться как пандемия. Инфекция может попасть на фрукты, которые поставляют из Африки.