🎁 Лучший подарок — это знания! Дарите себе и коллегам билеты на VI Всероссийскую конференцию «Бухгалтер будущего»

На конференции эксперты в области бухгалтерии, кадров и налогов поделятся ценной аналитикой и расскажут, как работать с изменениями в законодательстве. Сейчас у вас есть возможность выбрать лучшие места в зале! Рассказываем про все наши плюшки, а их много!

«Клерк» знает, как порадовать бухгалтера под Новый год — организовать грандиозное профессионально событие — VI Всероссийскую конференцию «Бухгалтер будущего» — в самом центре столицы! Обещаем провести мероприятие с особым размахом.

Название конференции — «Бухгалтер будущего. Перезагрузка-2025» говорит само за себя. У нас соберутся специалисты, которые готовы уверенно шагнуть в налоговую реформу-2025 и не бояться при этом изменений. К нам придут те, кто готов к новому, хочет учиться и получать крутые навыки, которые пригодятся в следующем году!

Рассказываем, почему вам стоит купить билет сейчас

Конференция будет идти целых два дня — 5 и 6 декабря. Это уже шестая наша конференция, проведем ее с размахом. Мы ожидаем на наше мероприятие 300 человек, поэтому лишь в первые дни продажи билетов вы у вас есть возможность выбрать лучшие места в зале . Потом их разберут ваши коллеги.

Налоговая реформа неизбежна — а это значит вам обязательно нужно узнать все самую актуальную информацию от топовых спикеров , чтобы понять, что изменить в работе в новом году. Говорить будем не только о реформе-2025, но и ВЭД, отчетность, воинский и кадровый учет, маркировку и налоговые проверки.

Знаете, где лучше всего заводить полезные знакомства? На профессиональных конференциях! Приходите на VI всероссийскую бухгалтерскую конференцию «Клерка», встретьтесь с коллегами со всей страны, которые говорят с вами на одном языке. Заведете новые интересные знакомства, деловые контакты, да просто поболтаете с теми, кто вас точно понимает.

Наше мероприятие также для тех, кто хочет перейти на аутсорс или уже работает в нем. Например, тем, кто хочет перейти на аутсорс и начать работать на себя, но не знает с чего начать. Будет интересно и уже состоявшимся аутсорсерам — у вас есть бухгалтерский бизнес, но он не приносит прибыль или хотите вырасти и перенять опыт успешных коллег.

Наберете подарков от нас и наших партнеров! Список партнеров мероприятия широкий. Вы познакомитесь с новыми сервисами и продуктами, которые упростят бухгалтерскую работу. Все самое нужно и полезное будет вас ждать на стойках наших партнеров. А еще они будут дарить подарки и проводить лотереи.

Классно тусанете: в перерывах между докладами спикеров вас будут ждать кофе-брейки, полноценный обед с горячими блюдами, фотографы, музыка, розыгрыши призов и конечно же шампанское!

Мы позаботились о бухгалтерах из других городов

Для участников конференции действуют специальные условия бронирования в некоторых отелях недалеко от места проведения конференции. При бронировании номера укажите промокод «Klerk», который даст скидку.

Вот отели, в которые вы можете заселиться на момент проведения VI Всероссийской конференции «Бухгалтер будущего» со скидкой 10 процентов:

Отель «Lemar» 3* — это новый отель, расположенный в историческом здании 1905 года в центре Москвы, в 5 минутах ходьбы от станции м. Улица 1905 года.

Мини отель «Блакит» — удачная локация отеля , гарантирует вам экономию времени, потраченного на дорогу. Всего одна станция метро до «Москва-Сити».

Список отелей будем дополнять следите за информацией! Подробную информацию об отелях вы можете узнать на нашем сайте. В Трибуне будем рассказывать про интересные маршруты и локации, которые стоит посетить в Москве.

Вас ждут выступления топовых экспертов

«Клерк» пригласил опытных экспертов:

Надежда Самкова — ведущий эксперт-консультант по налогообложению ООО ЭЛКОД, член Палаты налоговых консультантов.

Елена Пономарева — эксперт по трудовым отношениям воинскому учету.

Дмитрий Ряховский — руководитель департамента «Налогов и налогового администрирования» Финансового университета при Правительстве РФ, управляющий партнер по налоговой практике юридической фирмы ООО «Легикон-Право», член Президентского Совета ИПБР Московского региона.

Ольга Букина — аудитор, эксперт по бухгалтерскому и налоговому учету.

Людмила Ганичева — основатель аудиторско‑консалтинговой компании «Стандарты Аудита», аттестованный аудитор, спикер МБМ, автор курсов для Klerk.ru и Geekbrains, автор блога о налогах и финансовой грамотности.

Анна Тетерлева — к.э.н., доцент, аттестованный аудитор, почетный член АССА (Великобритания), директор аудиторской компании ООО «Финансовые технологии — Аудит», эксперт по аудиту, бухучету и МСФО.

Мария Антонова — аттестованный аудитор, практик в области налогового права, налогового планирования, системы внутреннего контроля, аудита. Преподаватель кафедры налогов и налогового администрирования Финансового университета при Правительстве РФ.

Оксана Попова — генеральный директор юридической компании «Легикон-Право», старший преподаватель кафедры налогов и налогового администрирования Финансового университета при Правительстве РФ, налоговый консультант. В 2024 году — победитель в номинации «Лучший налоговый консультант» всероссийского конкурса «Лучший бухгалтер России-2023».

Поверьте нашему многолетнему опыту VI Всероссийская конференция «Бухгалтер будущего» — самый кайф для любого бухгалтера в декабре. Присоединяйтесь к конференции 5 и 6 декабря и проведите целых два дня в компании профессионалов и экспертов и зарядитесь позитивом до конца года!