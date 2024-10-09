❓Почему стоит купить билет на VI Всероссийскую конференцию «Бухгалтер будущего» сейчас

Ждете скидок? А их не будет. Но сейчас у вас есть возможность выбрать самые лучшие места в зале и купить билет на VI Всероссийскую конференцию «Бухгалтер будущего» по максимально выгодной цене.

В начале декабря — 5 и 6 числа под «Клерк» проводит грандиозное профессиональное событие — VI Всероссийскую конференцию «Бухгалтер будущего». К нам придут те, кто готов к новому, хочет учиться и получать крутые навыки. Для этого мы пригласили выступить самых топовых экспертов России.

Спикеры разложат все по полочкам. Вы получите исчерпывающую информацию о том, как перестроить работу в 2025 году, что учесть необходимо уже сейчас, как не попасть под пристальное внимание ФНС и не попасть под проверку. Говорить будем не только о реформе-2025, но и о ВЭД, блокировке счетов по 115-ФЗ, отчетности, воинском и кадровом учете, обсудим учет в маркетплейсах и маркировку.

Не важно, работаете ли вы в найме или в аутсорсе, в любом случае мы дадим необходимые сейчас знания, которые вы будете применять в своей работе в этом и 2025 году.

Конференция будет идти целых два дня — 5 и 6 декабря. И мы организуем все так, чтобы вы провели дни с максимальной пользой, позитивом и не отвлекались на какие-то бытовые заботы.

🔥Что включено в стоимость билета

Выступления . Программа рассчитана на два дня по 8 часов. Будем говорить только по актуальным и практически полезным темам. Наши знаменитые спикеры дадут всю нужную информацию без воды и отступлений, но при этом ответят на ваши вопросы и пояснят важные нюансы.

Пакет с полезными подарками. Его получит каждый участник конференции. В пакете вы найдете брендированные блокнот и ручку, сувениры «Клерка» и спонсоров.

Видеозапись и презентации выступлений. Вы сможете в спокойной обстановке рассмотреть слайды, изучить презентации, пересмотреть выступления и закрепить полученные знания.

Фотоотчет . После мероприятия у вас останутся профессиональные фото в высоком качестве, которые вы можете разместить в своих соцсетях.

Полноценное питание. Это: 2 кофе-брейка и полноценный горячий обед из 3 блюд на выбор в течение двух дней. Мы предусмотрели, чтобы вам хватило энергии на все выступления, и вы не тратили время (и деньги) на обед.

Сертификат участника. Вы получите именной бумажный сертификат об пройденном обучении.

Конкурсы, розыгрыши и призы от «Клерка» и партнеров, а еще будет шампанское!

Это будет действительно масштабное событие. И сейчас билеты на VI Всероссийскую конференцию «Бухгалтер будущего» можно приобрести по разумной стоимости. Дешевле они не станут, не ждите скидок! А вот хорошие места закончатся очень быстро!

Поэтому не тяните! Присоединяйтесь к конференции 5 и 6 декабря и проведите целых два дня в компании профессионалов и экспертов!