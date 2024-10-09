❓Почему стоит купить билет на VI Всероссийскую конференцию «Бухгалтер будущего» сейчас

В начале декабря — 5 и 6 числа под «Клерк» проводит грандиозное профессиональное событие — VI Всероссийскую конференцию «Бухгалтер будущего». К нам придут те, кто готов к новому, хочет учиться и получать крутые навыки. Для этого мы пригласили выступить самых топовых экспертов России.
Спикеры разложат все по полочкам. Вы получите исчерпывающую информацию о том, как перестроить работу в 2025 году, что учесть необходимо уже сейчас, как не попасть под пристальное внимание ФНС и не попасть под проверку. Говорить будем не только о реформе-2025, но и о ВЭД, блокировке счетов по 115-ФЗ, отчетности, воинском и кадровом учете, обсудим учет в маркетплейсах и маркировку.
Не важно, работаете ли вы в найме или в аутсорсе, в любом случае мы дадим необходимые сейчас знания, которые вы будете применять в своей работе в этом и 2025 году.
Конференция будет идти целых два дня — 5 и 6 декабря. И мы организуем все так, чтобы вы провели дни с максимальной пользой, позитивом и не отвлекались на какие-то бытовые заботы.
🔥Что включено в стоимость билета
Выступления. Программа рассчитана на два дня по 8 часов. Будем говорить только по актуальным и практически полезным темам. Наши знаменитые спикеры дадут всю нужную информацию без воды и отступлений, но при этом ответят на ваши вопросы и пояснят важные нюансы.
Пакет с полезными подарками. Его получит каждый участник конференции. В пакете вы найдете брендированные блокнот и ручку, сувениры «Клерка» и спонсоров.
Видеозапись и презентации выступлений. Вы сможете в спокойной обстановке рассмотреть слайды, изучить презентации, пересмотреть выступления и закрепить полученные знания.
Фотоотчет. После мероприятия у вас останутся профессиональные фото в высоком качестве, которые вы можете разместить в своих соцсетях.
Полноценное питание. Это: 2 кофе-брейка и полноценный горячий обед из 3 блюд на выбор в течение двух дней. Мы предусмотрели, чтобы вам хватило энергии на все выступления, и вы не тратили время (и деньги) на обед.
Сертификат участника.
Вы получите именной бумажный сертификат об пройденном обучении.
Конкурсы, розыгрыши и призы от «Клерка» и партнеров, а еще будет шампанское!
Это будет действительно масштабное событие. И сейчас билеты на VI Всероссийскую конференцию «Бухгалтер будущего» можно приобрести по разумной стоимости. Дешевле они не станут, не ждите скидок! А вот хорошие места закончатся очень быстро!
Поэтому не тяните! Присоединяйтесь к конференции 5 и 6 декабря и проведите целых два дня в компании профессионалов и экспертов!
Комментарии4
Хорошо что так заранее говорите, будет время все распланировать и попробовать время выделить
И главное - не тянуть с покупкой билета, а то лучшие место исчезают прямо на глазах .
Уговариваю подругу идти со мной)
Вместе веселей! Но даже если подруга не согласится, то вы обязательно найдете на мероприятие единомышленников и познакомитесь с коллегами. Скучно не будет точно!