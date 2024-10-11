💥Обзор новостей: налог на бездетность 30-40 тыс руб, МСП сделал ставку на цветы, МГУ больше не лучший

Подготовили интересные новости в кратком дайджесте:

Налог на бездетность должен составить 30-40 тысяч рублей. Об этом заявил директор Института социально-экономических исследований Финансового университета при правительство России Алексей Зубец в эфире НТВ. По словам экономиста, такие суммы должны платить также и семьи с одним ребенком, поскольку для выправления демографической ситуации семье необходимо иметь минимум два ребенка.

Российские предприниматели активнее всего открывали магазины цветов. Предприниматели в сфере МСП в этом году активнее всего открывали: магазины цветов (+17% год к году); продуктовые лавки (+6%); магазины «у дома» (+5%); киоски уличной еды (+4%), подсчитали для в «Эвоторе».

Кредиторы банкротов в РФ лишились почти 25 трлн рублей за 8 лет. Эта сумма была списана по итогам процедур несостоятельности. Статистику обнародовала ФНС. Согласно данным ФНС, по итогам процедуры банкротства должника 54,7% кредиторов не получают вообще ничего.

Суд отклонил кассацию Елены Блиновской на доначисления ей более 1 млрд рублей налогов. Арбитражный суд Московского округа отклонил кассационную жалобу блогера Блиновской на отказ нижестоящих инстанций признавать недействительным решение ИФНС о привлечении к ответственности за совершение налогового правонарушения и доначисление более миллиарда рублей налогов и штрафных санкций.

Власти усложнили сделки по уходу иностранного бизнеса из России. Власти увеличили с 50 до 60% минимальный дисконт для сделок по продаже иностранцами активов в России и подняли взнос в бюджет с 15 до 35% от их стоимости, пишет РБК. Для сделок дороже 50 млрд руб. понадобится одобрение президента.

К 2027 году средняя зарплата москвича достигнет 214 тысяч рублей. Уже в 2025 году средняя заработная плата жителей столицы должна составить 180,4 тысячи рублей. В 2026 году этот показатель достигнет 198,5 тысяч рублей, а к 2027 году дойдет до 214,3 тысяч рублей.

МГУ вылетел из сотни лучших университетов мира . Ранее это был единственный российский вуз в топ-100 рейтинга Times Higher Education (THE). Теперь МГУ на 107-е месте.

В России увеличилось число россиян с ожирением. Число россиян с диагнозом ожирение увеличилось на 10% за последние пять лет и составило 2,4 млн человек.

В Москве и области ночью виднелось северное сияние. Очередная мощная магнитная буря, которая сейчас достигла своего пика, спровоцировала свечение на небе.