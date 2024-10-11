Наталия Лукина
Обзоры новостей

💥Обзор новостей: налог на бездетность 30-40 тыс руб, МСП сделал ставку на цветы, МГУ больше не лучший

Рассказываем о самых главных событиях, о которых писали и которые обсуждали в мире.

Подготовили интересные новости в кратком дайджесте:

  • Налог на бездетность должен составить 30-40 тысяч рублей. Об этом заявил директор Института социально-экономических исследований Финансового университета при правительство России Алексей Зубец в эфире НТВ. По словам экономиста, такие суммы должны платить также и семьи с одним ребенком, поскольку для выправления демографической ситуации семье необходимо иметь минимум два ребенка.

  • Российские предприниматели активнее всего открывали магазины цветов. Предприниматели в сфере МСП в этом году активнее всего открывали:

    магазины цветов (+17% год к году);

    продуктовые лавки (+6%); магазины «у дома» (+5%);

    киоски уличной еды (+4%), подсчитали для в «Эвоторе».

  • Кредиторы банкротов в РФ лишились почти 25 трлн рублей за 8 лет. Эта сумма была списана по итогам процедур несостоятельности. Статистику обнародовала ФНС. Согласно данным ФНС, по итогам процедуры банкротства должника 54,7% кредиторов не получают вообще ничего.

  • Суд отклонил кассацию Елены Блиновской на доначисления ей более 1 млрд рублей налогов. Арбитражный суд Московского округа отклонил кассационную жалобу блогера Блиновской на отказ нижестоящих инстанций признавать недействительным решение ИФНС о привлечении к ответственности за совершение налогового правонарушения и доначисление более миллиарда рублей налогов и штрафных санкций.

  • Власти усложнили сделки по уходу иностранного бизнеса из России. Власти увеличили с 50 до 60% минимальный дисконт для сделок по продаже иностранцами активов в России и подняли взнос в бюджет с 15 до 35% от их стоимости, пишет РБК. Для сделок дороже 50 млрд руб. понадобится одобрение президента.

  • К 2027 году средняя зарплата москвича достигнет 214 тысяч рублей.

    Уже в 2025 году средняя заработная плата жителей столицы должна составить 180,4 тысячи рублей.

    В 2026 году этот показатель достигнет 198,5 тысяч рублей, а к 2027 году дойдет до 214,3 тысяч рублей.

  • МГУ вылетел из сотни лучших университетов мира

    . Ранее это был единственный российский вуз в топ-100 рейтинга Times Higher Education (THE). Теперь МГУ на 107-е месте.

  • В России увеличилось число россиян с ожирением. Число россиян с диагнозом ожирение увеличилось на 10% за последние пять лет и составило 2,4 млн человек.

  • В Москве и области ночью виднелось северное сияние. Очередная мощная магнитная буря, которая сейчас достигла своего пика, спровоцировала свечение на небе.

  • Пятница!

Напишите в комментариях, какие события вас заинтересовали больше всего.

Пятница она такая

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Комментарии

49
  • Мария Еленевская

    Мало налога насчитали, если на год. Или это в месяц? Тогда я спокойна за демографию, и бегу рожать

    • Arhimed0
      Главный бухгалтер

      А если зарплата у человека меньше? Он должен кредит брать? Или как тогда такой налог уплатить?

      • Юлия_Г

        кого из власть имущих это волнует?

        • Arhimed0
          Главный бухгалтер

          С волнением - понятно. Я чисто с прагматической стороны: реализовать как?

          У чела зарплата МРОТ. После удержания НДФЛ - 16741.

          Он должен налог на бездетность 30-40 тыщ. Хорошо, он человек понимающий и даже полностью всеми конечностями "за". А где он должен их взять?

          • Юлия_Г

            занять, взять кредит, украсть, искать новую работу с большей зп и т.д.

          • Алейда

            Ну в советское время, насколько я знаю, был какой-то необлагаемый минимум.

  • Ирина
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    Доброе утро, всех с пятницей!

      • Ирина

        С такими новостями ещё хочется побиться головой о что-нибудь... желательно не аб стену, а в мягкое... ну, или кое-чьей в твёрдое - может, у них мозги на место встанут?

    • Ирина

      Доброе утро.

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  • Наталия Лукина

    Доброе утро всем! Хочу у вас спросить, как называется ситуация: когда у тебя последний рабочий день перед отпуском, грандиозные планы на следующую неделю, а тебя будит в 3 утра ребенок с высокой температурой. Вот как???

    • Ирина

      Это почти так, как у меня было на мой ДР.

      Продукты закупила, меню составила, за день до назначенной даты свалилась с температурой 39.5.

      Поздравления принимала лежа в постели и угукая в ответ, т.к. говорить не могла от слова совсем.

    • Ирина

      О, это запросто! Заболеть на выходные, во время отпуска, на Новый год - умеем, любим, практикуем...

    • chih

      Хех...как то в 2013-м году... , последний рабочий день перед отпуском, через неск дней регистрация в ЗАГС, и после регистрации вылет на Кипр на пару недель ) И тут заходит выездная )))
      (ну лан, там все норм закончилось, все люди, договорились как никому особо планы не ломать )

        • Ирина

          У меня всегда была вовремя:

          Однажды устроилась я на работу в ООО-шку в конце июня, в августе на мой ДР пришла выездная. Усадили их за стол.

          Через 3 года я стала работать в другой ООО-шке, в августе на мой ДР пришла выездная. Усадили их за стол.

          Через 2 года перешла на другую работу, отработала на данном предприятии 18 лет, но и там выездные назначались аккурат на мой ДР. Мы стали отказываться принимать их у себя в офисе (говорили - нету места), документы стали отвозить в инспекцию.

          Корми их ещё....)))

          • Arhimed0
            Главный бухгалтер

            Корми их ещё....)))

            Обычно... лучше уж накормить. Много ли они съедят за один присест. А придраться всё равно найдут к чему. Да и лишние невры тратить.... И без них работа нервная.

            Но то что Вы рассказали... такое ощущение, что наложка прямо подгадывала и специально именно к ВАМ и ездила! Поздравить ))))))

            Дело происходило в одном горооде? Под одной и той же наложкой всё это время находились?