💥Обзор новостей: налог на бездетность 30-40 тыс руб, МСП сделал ставку на цветы, МГУ больше не лучший

Подготовили интересные новости в кратком дайджесте:
Налог на бездетность должен составить 30-40 тысяч рублей. Об этом заявил директор Института социально-экономических исследований Финансового университета при правительство России Алексей Зубец в эфире НТВ. По словам экономиста, такие суммы должны платить также и семьи с одним ребенком, поскольку для выправления демографической ситуации семье необходимо иметь минимум два ребенка.
Российские предприниматели активнее всего открывали магазины цветов. Предприниматели в сфере МСП в этом году активнее всего открывали:
магазины цветов (+17% год к году);
продуктовые лавки (+6%); магазины «у дома» (+5%);
киоски уличной еды (+4%), подсчитали для в «Эвоторе».
Кредиторы банкротов в РФ лишились почти 25 трлн рублей за 8 лет. Эта сумма была списана по итогам процедур несостоятельности. Статистику обнародовала ФНС. Согласно данным ФНС, по итогам процедуры банкротства должника 54,7% кредиторов не получают вообще ничего.
Суд отклонил кассацию Елены Блиновской на доначисления ей более 1 млрд рублей налогов. Арбитражный суд Московского округа отклонил кассационную жалобу блогера Блиновской на отказ нижестоящих инстанций признавать недействительным решение ИФНС о привлечении к ответственности за совершение налогового правонарушения и доначисление более миллиарда рублей налогов и штрафных санкций.
Власти усложнили сделки по уходу иностранного бизнеса из России. Власти увеличили с 50 до 60% минимальный дисконт для сделок по продаже иностранцами активов в России и подняли взнос в бюджет с 15 до 35% от их стоимости, пишет РБК. Для сделок дороже 50 млрд руб. понадобится одобрение президента.
К 2027 году средняя зарплата москвича достигнет 214 тысяч рублей.
Уже в 2025 году средняя заработная плата жителей столицы должна составить 180,4 тысячи рублей.
В 2026 году этот показатель достигнет 198,5 тысяч рублей, а к 2027 году дойдет до 214,3 тысяч рублей.
МГУ вылетел из сотни лучших университетов мира
. Ранее это был единственный российский вуз в топ-100 рейтинга Times Higher Education (THE). Теперь МГУ на 107-е месте.
В России увеличилось число россиян с ожирением. Число россиян с диагнозом ожирение увеличилось на 10% за последние пять лет и составило 2,4 млн человек.
В Москве и области ночью виднелось северное сияние. Очередная мощная магнитная буря, которая сейчас достигла своего пика, спровоцировала свечение на небе.
Пятница!
Напишите в комментариях, какие события вас заинтересовали больше всего.
🎁 Лучший подарок на Новый год для бухгалтера — билеты на VI всероссийскую бухгалтерскую конференцию «Клерка»! Приглашаем всех 5-6 декабря на самое яркое бухгалтерское событие зимы! На конференции вы узнаете все про изменения налоговой системы в 2025 году, учете на маркетплейсах, ВЭД, госзакупах и ЭДО. Лучшие эксперты-практики ответят на все ваши вопросы! Событие пройдет в Москва-Сити!
Мероприятие будет с рассадкой. Сейчас у вас есть возможно выбрать максимально удобное место. Бронируйте скорее, пока доступны лучшие места!
Присоединяйтесь к конференции 5 и 6 декабря и проведите целых два дня в компании профессионалов и экспертов!
Комментарии49
Мало налога насчитали, если на год. Или это в месяц? Тогда я спокойна за демографию, и бегу рожать
Маш, бери выше - в день!)))
А если зарплата у человека меньше? Он должен кредит брать? Или как тогда такой налог уплатить?
кого из власть имущих это волнует?
С волнением - понятно. Я чисто с прагматической стороны: реализовать как?
У чела зарплата МРОТ. После удержания НДФЛ - 16741.
Он должен налог на бездетность 30-40 тыщ. Хорошо, он человек понимающий и даже полностью всеми конечностями "за". А где он должен их взять?
занять, взять кредит, украсть, искать новую работу с большей зп и т.д.
Вариант "родить" вы не рассматриваете?)))
Это дороже выйдет
Ну в советское время, насколько я знаю, был какой-то необлагаемый минимум.
Доброе утро, всех с пятницей!
Ого, картинка на бодреньком))
С такими новостями ещё хочется побиться головой о что-нибудь... желательно не аб стену, а в мягкое... ну, или кое-чьей в твёрдое - может, у них мозги на место встанут?
Доброе утро.
Тоже хорошо😅
Доброе утро всем! Хочу у вас спросить, как называется ситуация: когда у тебя последний рабочий день перед отпуском, грандиозные планы на следующую неделю, а тебя будит в 3 утра ребенок с высокой температурой. Вот как???
Это почти так, как у меня было на мой ДР.
Продукты закупила, меню составила, за день до назначенной даты свалилась с температурой 39.5.
Поздравления принимала лежа в постели и угукая в ответ, т.к. говорить не могла от слова совсем.
Мда... повезло, так повезло((
О, это запросто! Заболеть на выходные, во время отпуска, на Новый год - умеем, любим, практикуем...
Меня поражает насколько вовремя! Все планы коту под хвост.
Это просто повод ввести план В или С, в котором есть уход за больным ребенком.
План хороший, но труднореализуемый😑
Позволю себе предложить интересное для большинсва детей и полезное для родителей совместное занятие.
Разборка старых фотографий, распечатка новых фотографий и создание красивого фотоальбома. Ребенок узнает больше о своей семье и о себе, вспоминает приятные события и родители вместе с ним
Ну и готовка совместная )
Готовка посильная, конечно. Дегустация нового диетического меню, как вариант
Виктория, спасибо! Хорошие идеи! Забираю
Скорее всего этот план будет под наименованием... Ё
операция Ы?
Операция Ы - заставить проглотить лекарство.
Играем в докторов, едим лекарства сместе с игрушками, уговариваем выпить микстуру медвежонка, сын показывает пример смелости и отваги )
Кот-то чем виноват??
Тогда псу по хвост))
Ну вот, теперь пёса обидели)))
Вам не угодишь)) Спросила у своего пса, он вроде согласен))
Это закон Мерфи
Если что-то может пойти не так, оно пойдёт не так в самое неподходящее время
Точно! Он!
Хех...как то в 2013-м году... , последний рабочий день перед отпуском, через неск дней регистрация в ЗАГС, и после регистрации вылет на Кипр на пару недель ) И тут заходит выездная )))
(ну лан, там все норм закончилось, все люди, договорились как никому особо планы не ломать )
Тоже очень они вовремя)) С другой стороны, а когда выездная бывала вовремя?))
У меня всегда была вовремя:
Однажды устроилась я на работу в ООО-шку в конце июня, в августе на мой ДР пришла выездная. Усадили их за стол.
Через 3 года я стала работать в другой ООО-шке, в августе на мой ДР пришла выездная. Усадили их за стол.
Через 2 года перешла на другую работу, отработала на данном предприятии 18 лет, но и там выездные назначались аккурат на мой ДР. Мы стали отказываться принимать их у себя в офисе (говорили - нету места), документы стали отвозить в инспекцию.
Корми их ещё....)))
Обычно... лучше уж накормить. Много ли они съедят за один присест. А придраться всё равно найдут к чему. Да и лишние невры тратить.... И без них работа нервная.
Но то что Вы рассказали... такое ощущение, что наложка прямо подгадывала и специально именно к ВАМ и ездила! Поздравить ))))))
Дело происходило в одном горооде? Под одной и той же наложкой всё это время находились?
Вот это совпадения! А кормежка как-то повлияла?)) Хотим подробностей))